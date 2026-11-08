Yemen: Secondo alcune fonti, fino a 10.000 soldati siriani sarebbero in procinto di essere inviati in aiuto dell’Arabia Saudita contro gli Houthi.

di The Merovingian

Secondo quanto riferito da funzionari yemeniti, Damasco invierà 3.000 soldati in Arabia Saudita e Yemen, su un totale previsto di 10.000. Washington ha respinto le richieste di Riad; Egitto, Francia e Londra stanno colmando il vuoto. Chi, ora, garantisce la sicurezza del regno contro gli Houthi?

Se le informazioni fornite all’AFP da funzionari yemeniti venissero confermate, l’Arabia Saudita si sarebbe appena rivolta a un partner che pochi si aspettavano in questo scenario: la Siria. Innanzitutto, una precisazione: né Damasco né Riyadh hanno reagito, e tutto si basa su fonti anonime. Ma la loro convergenza – quella di un membro del Comitato direttivo presidenziale, di una fonte del Ministero della Difesa yemenita e di tre fonti militari – conferisce all’annuncio un peso considerevole.

Le cifre descrivono un dispiegamento graduale: 3.000 soldati nella prima fase, per arrivare infine a 10.000, tra ufficiali ed esperti. Centinaia di soldati sarebbero già sul campo, su entrambi i lati del confine. Il loro ruolo è tecnico: addestrare le forze governative all’uso dei droni e dirigere le operazioni con i droni contro gli Houthi. Non si tratta di una forza di spedizione lanciata all’assalto, ma di una forza di supporto specializzata.

Il calcolo di Riyadh

Da ottobre, gli Houthi prendono di mira quasi quotidianamente le infrastrutture petrolifere e gli aeroporti del regno e, da settembre, controllano ampie zone della costa yemenita del Mar Rosso, minacciando le esportazioni saudite. Di fronte a questa situazione, l’alleato americano ha declinato le richieste di aiuto. Riad sta quindi elaborando un piano di sicurezza su misura, combinando impegni bilaterali: aiuti difensivi promessi dall’Egitto, truppe francesi intorno al terminal di Yanbu, aerei da combattimento britannici annunciati a ottobre e, ora, soldati siriani. Questa è la logica di uno Stato che, privato della garanzia attesa, diversifica i propri fornitori di sicurezza anziché affidarsi a un unico soggetto.

Il calcolo di Damasco

Per la Siria, il vantaggio è evidente: l’accordo sarebbe stato approvato durante la visita del presidente Ahmed al-Sharaa a Riyadh, e il regno è il principale sostenitore del suo governo. L’invio di truppe è un modo per onorare questo rapporto e renderlo indispensabile. Il compromesso, tuttavia, è un rischio: impegnare soldati siriani in una guerra il cui fronte si è appena riaperto, contro un movimento filo-iraniano, espone Damasco a costi che l’accordo non quantifica.

In termini di sovranità, occorre considerare le prove. Questi accordi vengono conclusi liberamente tra Stati e sembrano reversibili; non costituiscono una forma di tutela. Tuttavia, rivelano una vulnerabilità dell’Arabia Saudita: nonostante la sua ricchezza petrolifera, il regno dipende da rinforzi esterni per proteggere i suoi siti vitali, e questa dipendenza si paga con l’influenza concessa a coloro che li forniscono.

Restano da stabilire gli elementi essenziali: la conferma ufficiale, l’effettiva entità dell’aumento da 3.000 a 10.000 soldati e la reazione degli Houthi. E soprattutto, rimane un interrogativo: Washington manterrà il suo rifiuto? Se così fosse, la sicurezza del Golfo verrebbe sempre più decisa tra le potenze regionali e i partner europei, senza l’arbitro che Riad aveva a lungo considerato una presenza scontata.

Fonte: Deep Geopolitics

Traduzione: Luciano Lago