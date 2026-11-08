Yemen: Secondo alcune fonti, fino a 10.000 soldati siriani sarebbero in procinto di essere inviati in aiuto dell’Arabia Saudita contro gli Houthi.

di The Merovingian
Secondo quanto riferito da funzionari yemeniti, Damasco invierà 3.000 soldati in Arabia Saudita e Yemen, su un totale previsto di 10.000. Washington ha respinto le richieste di Riad; Egitto, Francia e Londra stanno colmando il vuoto. Chi, ora, garantisce la sicurezza del regno contro gli Houthi?
Se le informazioni fornite all’AFP da funzionari yemeniti venissero confermate, l’Arabia Saudita si sarebbe appena rivolta a un partner che pochi si aspettavano in questo scenario: la Siria. Innanzitutto, una precisazione: né Damasco né Riyadh hanno reagito, e tutto si basa su fonti anonime. Ma la loro convergenza – quella di un membro del Comitato direttivo presidenziale, di una fonte del Ministero della Difesa yemenita e di tre fonti militari – conferisce all’annuncio un peso considerevole.
Le cifre descrivono un dispiegamento graduale: 3.000 soldati nella prima fase, per arrivare infine a 10.000, tra ufficiali ed esperti. Centinaia di soldati sarebbero già sul campo, su entrambi i lati del confine. Il loro ruolo è tecnico: addestrare le forze governative all’uso dei droni e dirigere le operazioni con i droni contro gli Houthi. Non si tratta di una forza di spedizione lanciata all’assalto, ma di una forza di supporto specializzata.
Il calcolo di Riyadh
Da ottobre, gli Houthi prendono di mira quasi quotidianamente le infrastrutture petrolifere e gli aeroporti del regno e, da settembre, controllano ampie zone della costa yemenita del Mar Rosso, minacciando le esportazioni saudite. Di fronte a questa situazione, l’alleato americano ha declinato le richieste di aiuto. Riad sta quindi elaborando un piano di sicurezza su misura, combinando impegni bilaterali: aiuti difensivi promessi dall’Egitto, truppe francesi intorno al terminal di Yanbu, aerei da combattimento britannici annunciati a ottobre e, ora, soldati siriani. Questa è la logica di uno Stato che, privato della garanzia attesa, diversifica i propri fornitori di sicurezza anziché affidarsi a un unico soggetto.
Il calcolo di Damasco
Per la Siria, il vantaggio è evidente: l’accordo sarebbe stato approvato durante la visita del presidente Ahmed al-Sharaa a Riyadh, e il regno è il principale sostenitore del suo governo. L’invio di truppe è un modo per onorare questo rapporto e renderlo indispensabile. Il compromesso, tuttavia, è un rischio: impegnare soldati siriani in una guerra il cui fronte si è appena riaperto, contro un movimento filo-iraniano, espone Damasco a costi che l’accordo non quantifica.
In termini di sovranità, occorre considerare le prove. Questi accordi vengono conclusi liberamente tra Stati e sembrano reversibili; non costituiscono una forma di tutela. Tuttavia, rivelano una vulnerabilità dell’Arabia Saudita: nonostante la sua ricchezza petrolifera, il regno dipende da rinforzi esterni per proteggere i suoi siti vitali, e questa dipendenza si paga con l’influenza concessa a coloro che li forniscono.
Restano da stabilire gli elementi essenziali: la conferma ufficiale, l’effettiva entità dell’aumento da 3.000 a 10.000 soldati e la reazione degli Houthi. E soprattutto, rimane un interrogativo: Washington manterrà il suo rifiuto? Se così fosse, la sicurezza del Golfo verrebbe sempre più decisa tra le potenze regionali e i partner europei, senza l’arbitro che Riad aveva a lungo considerato una presenza scontata.
Fonte: Deep Geopolitics
Traduzione: Luciano Lago
6 commenti su “Yemen: Secondo alcune fonti, fino a 10.000 soldati siriani sarebbero in procinto di essere inviati in aiuto dell’Arabia Saudita contro gli Houthi.”
Avevo già sentito questa notizia. Ma la prendo con le mollette. La Siria non credo che sia diventata filo-saudita, dopo che ha dovuto subire i terroristi ratti giunti dalla Turchia e fomentati e finanziati dai satanici occidentali, sauditi compresi. Ma anche se fosse, per assurdo, vero …………………….. 3.000 o 10.000 Siriani non combinerebbero un fico secco. Le FF. AA. Yemenite sono ai primi posti nel Mondo per potenza. L’Arabia Saudita ieri è stato arata dalle forze Aeromissilistiche Yemenite, ed è stato tra l’altro distrutto il centro finanziario saudita, a Riayadh !!!! ……………………………. Povera Arabia Saudita, così lontana dall’America, e così vicina allo YEMEN !!!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!
Adesso che si sono “liberati” di Assad, spero che I Siriani apprezzino la loro nuova condizione di sudditi del globalismo anglo sionista…
Tutti i collusi in medioriente con gli Usa (che tra l altro hanno sterminato i loro popoli) sono tutti da mettere al cappio! Ma i mediorientali son tutti mezzi rincoglioniti? ( a parte youthi, e ora gli iraniani)
Se son quelli che dovevano proteggere Assad… Huothi possono dormire sonni tranquilli!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
Possono chiedere aiuto a chiunque, ma da quando gli USA si sono defilati, perchè scornati dal fallimento delle missioni Prosperity guardian e Aspides, e sconfitti anche nelle due aggressioni all’IRAN, possiamo dire che i saud sono spacciati ! Nessuna alleanza regionale può salvarli da un nemico alleato dell’IRAN, che ha già dimostrato di non temere nessuno e di mettere in fuga avversari ben più potenti di qualche migliaio di mercenari raccattati qua e la ! Dice bene ARMIN, l’america è lontana per i sauditi, mentre lo Yemen è terribilmente vicino !
Nel giro di soli 20 giorni le forze armate Siriane ben armate sono scappate via davanti a quattro straccioni di banditi-terroristi-mercenari al soldo di Israele dei paesi USA & NATO e della Turchia !
Le forze armate Siriane si sono rifiutate di battersi per difendere la propria terra dagli invasori stranieri e sono scappate via come Lepri pure vigliacche che si arrese e fatte assassinare oppure che si sono dissolte abbandonando gli armamenti anche pesanti per un valore odierno di alcune decine di miliardi di dollari davanti a quattro Bifolchi di Banditi-Terroristi-Mercenari al soldo dei Turchi e di altre nazioni USA-NATO-ISRAELE !
Sul serio credete che un popolo combattivo che ci tiene alla propria indipendenza e libertà come sono gli Yemeniti tremano dalla paura di affrontare 10 mila vigliacchi di Siriani Mercenari ex appartenenti alle forze armate siriane che si sono dissolte senza combattere ?
10 battaglioni di ex soldati ed ex ufficiali Siriani vili e senza onore oggi diventati mercenari per fame per ricatto e per necessità non sono una forza armata da sottovalutare poiché oggi combattono anche per redimersi del” onta di aver consegnato senza combattere la Siria a dei Briganti Genocidi stranieri .
Oggi questi ex soldati vigliacchi Siriani diventati Mercenari al soldo dei Sauditi godono anche della totale superiorità aerea sul nemico che a livello psicologico li rende più coraggiosi ed audaci .
Un mercenario di norma non combatte MAI sulla sua terra per la sua terra perciò alle prime difficoltà belliche difficili da affrontare che incontra se la da a gambe filate anche se dispone di copertura aerea ed armi e munizioni a volontà !
Le Forze Armate Yemenite hanno una linea di fronte di guerra da cui non possono arretrare né vogliono arretrare e che il nemico non può sfondare facilmente né deve sfondare !
Le Forze Armate dello Yemen anche se male armate rispetto al nemico potente e ben armato che hanno davanti combattono per un nobile scopo senza guadagnarci nulla mentre il nemico combatte solo per avere soldi .
Il nemico mercenario al soldo dei Sauditi avido di soldi anche se 10 volte più forte rispetto a un soldato Yemenita che combatte scalzo e con poche munizioni perderà la guerra prima o poi .
P.S.
Le Dittature Democratiche Capitaliste USA-NATO-ISRAELE vogliono far scoppiare la terza guerra mondiale ad ogni costo perché sono in bancarotta e perciò una bella guerra mondiale anche se viene da loro persa nasconderà le malefatte dei regimi democratici Occidentali fatte a danno anche dei loro popoli !