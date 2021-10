Yemen: il progetto sionista nella regione sta crollando

Il Governo di Salvezza Nazionale dello Yemen afferma che il progetto sionista nella regione sta crollando a causa degli attacchi ricevuti dall’Asse della Resistenza.

Nel 58° anniversario della Rivoluzione del 14 ottobre, il Primo Ministro del Governo di Salvezza Nazionale dello Yemen, Abdelaziz Saleh bin Habtoor (nella foto) , ha sottolineato che il progetto sionista nella regione ha iniziato a crollare a causa del rafforzamento dell’Asse della Resistenza e dei suoi attacchi e dei colpi forti inferti alle forze di occupazione.

Inoltre, si è congratulato con l’esercito yemenita e i comitati popolari per le loro recenti vittorie nella liberazione di varie città e regioni del paese, oltre a sottolineare il ruolo degli agenti stranieri nello sviluppo dei complotti del regime di Tel Aviv sia nello Yemen che in altre parti della regione dell’Asia occidentale.

“Mercenari e agenti che vivono nelle capitali di altri paesi sono coinvolti nel progetto sionista di dividere lo Yemen e la regione” , ha dichiarato, in dichiarazioni rilasciate sabato alla agenzia yemenita el-Masirah sul canale telegram .

Nel frattempo, Ahmed al-Rahwi, membro del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha descritto il combattimento armato come l’opzione migliore per espellere le truppe britanniche dal paese arabo, sottolineando che optare per tale lotta e il suo successo si è dimostrato efficace nel respingere l’aggressione contro le persone dello Yemen.

Rilevando che il Regno Unito sta cercando di provocare sedizione presentando piani separatisti e molto pericolosi nell’area meridionale dello Yemen, ha affermato che nell’anniversario della rivoluzione dell’indipendenza dello Yemen dal colonialismo britannico, risalta il valore dei sacrifici fatti in difesa dell’indipendenza .

Inoltre, evidenziando i tentativi delle forze della Resistenza di liberare tutte le parti occupate del territorio arabo, ha ammonito a vendicare e punire gli aggressori, guidati dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita. “Aspettate che la coalizione degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita pianga, mentre l’ondata di liberazione spazza ogni giorno nuove aree e città nello Yemen”, ha detto.

In merito ai recenti avvenimenti in Libano, Rahwi ha anche espresso la solidarietà del suo Paese alla nazione libanese. “Esprimiamo la nostra solidarietà con i nostri fratelli di Hezbollah [il Movimento di resistenza islamica del Libano] per affrontare coloro che incitano alla sedizione in favore degli Stati Uniti e del nemico sionista in Libano”, ha affermato.

La guerra d’indipendenza dello Yemen ha cacciato il colonizzatore britannico.



Nel 1839, la Marina britannica occupò la città portuale di Aden nel territorio meridionale dello Yemen, dove formò un “protettorato” britannico per utilizzare un deposito di carbone per rifornire le sue navi da carico della compagnia “Indie orientali” in rotta verso Bombay. .

D’altra parte, i sauditi non volevano uno Yemen unito e forte ai loro confini meridionali. Tuttavia, nel 1967, dopo una guerra di indipendenza, il Regno Unito perse il suo protettorato e nel 1990 il sud del paese arabo fu unificato con il nord.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago