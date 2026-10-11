Yemen: Abbiamo il controllo completo dello stretto di Bab al-Mandab

Hizam al-Assad, un membro dell’ufficio politico yemenita di Ansarullah ha sottolineato che Sana’a controlla lo stretto di Bab al-Mandab, sul Mar Rosso.

Il funzionario ha sottolineato in un’intervista con la rete Al-Mayadeen: Sana’a ha inferto un duro colpo al regime saudita e a tutti coloro che diffondono voci sul dominio delle forze filo-saudite su Bab al-Mandab. Le forze armate yemenite controllavano Bab al-Mandab e il Mar Rosso ancor prima di prendere il controllo della costa occidentale.

Le forze armate yemenite hanno molte sorprese in serbo. Se l’Arabia Saudita continuerà la sua aggressione e l’assedio, altre sorprese la attenderanno.

Hizam al-Assad ha dichiarato: “La nazione yemenita sta tracciando un’equazione sul campo che il nemico saudita e i suoi complici comprenderanno. La battaglia di oggi è tra il regime saudita e tutte le componenti dello Yemen”.

Forze yemenite, Ansarullah

Riferendosi alla disponibilità dello Yemen a un’eventuale escalation per contrastare le aggressioni degli Stati Uniti, di Israele o di qualsiasi altro aggressore, Assad ha sottolineato: “Esistono molte opzioni di risposta. Tutte le infrastrutture colpite in territorio yemenita dagli attacchi sauditi sono civili e includono aeroporti, ponti e reti di comunicazione”.

Riguardo alla Siria, Hizam al-Assad ha dichiarato: “Le aree occupate dal regime israeliano sono più vicine al regime siriano che allo Yemen. Se il regime siriano vuole sbarazzarsi dei mercenari stranieri, farebbe meglio a mandarli a combattere una guerra onorevole, ovvero la liberazione delle regioni siriane.

Fonte: Irib News

Traduzione: Fadi Haddad