Hizam al-Assad, un membro dell’ufficio politico yemenita di Ansarullah ha sottolineato che Sana’a controlla lo stretto di Bab al-Mandab, sul Mar Rosso.
Il funzionario ha sottolineato in un’intervista con la rete Al-Mayadeen: Sana’a ha inferto un duro colpo al regime saudita e a tutti coloro che diffondono voci sul dominio delle forze filo-saudite su Bab al-Mandab. Le forze armate yemenite controllavano Bab al-Mandab e il Mar Rosso ancor prima di prendere il controllo della costa occidentale.
Le forze armate yemenite hanno molte sorprese in serbo. Se l’Arabia Saudita continuerà la sua aggressione e l’assedio, altre sorprese la attenderanno.
Hizam al-Assad ha dichiarato: “La nazione yemenita sta tracciando un’equazione sul campo che il nemico saudita e i suoi complici comprenderanno. La battaglia di oggi è tra il regime saudita e tutte le componenti dello Yemen”.
Forze yemenite, Ansarullah
Riferendosi alla disponibilità dello Yemen a un’eventuale escalation per contrastare le aggressioni degli Stati Uniti, di Israele o di qualsiasi altro aggressore, Assad ha sottolineato: “Esistono molte opzioni di risposta. Tutte le infrastrutture colpite in territorio yemenita dagli attacchi sauditi sono civili e includono aeroporti, ponti e reti di comunicazione”.
Riguardo alla Siria, Hizam al-Assad ha dichiarato: “Le aree occupate dal regime israeliano sono più vicine al regime siriano che allo Yemen. Se il regime siriano vuole sbarazzarsi dei mercenari stranieri, farebbe meglio a mandarli a combattere una guerra onorevole, ovvero la liberazione delle regioni siriane.
Fonte: Irib News
Traduzione: Fadi Haddad
2 commenti su “Yemen: Abbiamo il controllo completo dello stretto di Bab al-Mandab”
Ottimo articolo che conferma la situazione dello Stretto !!!! E’ di poco fa il Comunicato delle FF. AA. Yemenite che trascrivo:
” Con l’aiuto di Allah, nelle ultime 24 ore le Forze Armate hanno condotto quattro operazioni di rilievo strategico utilizzando missili balistici, missili da crociera e droni.
La prima operazione ha preso di mira, in tre fasi a partire dalla sera di due giorni fa, l’Aeroporto Internazionale King Khalid di Riad, causando l’interruzione del traffico aereo e la chiusura completa dello scalo
La seconda operazione ha colpito l’impianto del gas di Shugadam, di proprietà della Aramco, nella Provincia Orientale; l’attacco è stato preciso – lode ad Allah – e ha provocato vasti incendi nel sito bersaglio.
La terza operazione ha preso di mira la raffineria di petrolio Aramco a Tanajib, nella Provincia Orientale. Anche in questo caso l’attacco è stato preciso – lode ad Allah – e ha causato un incendio nell’impianto.
La quarta operazione ha colpito l’Aeroporto Internazionale King Fahd a Dammam.
L’attacco è andato a segno direttamente, causando l’interruzione del traffico aereo presso lo scalo.
Inoltre, le nostre Forze Armate hanno condotto un’operazione di precisione contro gli schieramenti del nemico saudita nelle aree di Ras al-Ara e al-Saqiya, utilizzando sei missili balistici e due droni; gli attacchi sono stati precisi – lode ad Allah – e hanno causato l’uccisione e il ferimento di decine di soldati nemici.
Nel frattempo, le nostre Forze Armate hanno ingaggiato diverse formazioni aeree militari saudite utilizzando un gran numero di missili terra-aria di produzione locale, costringendole alla ritirata – lode ad Allah.
Ribadiamo il nostro avvertimento a tutte le compagnie internazionali, agli esperti, ai dipendenti, ai lavoratori e ai viaggiatori di tutto il mondo affinché non effettuino voli verso gli aeroporti sauditi, in quanto non sicuri – fatta eccezione per gli aeroporti e lo spazio aereo delle città sante della Mecca e di Medina. ” LO YEMEN E’ UN AMMAZZADIAVOLI !!!!
Spero che la situazione interna saudita si deteriori al massimo, e scatti un GOLPE POPULISTA, chi lo sa …………………… gli Sciiti sono molti ed arrabbiati ………………………….. poiché il Paese si sta destabilizzando, dato che VA TUTTO MALE; e, similmente all’Israele va tutto male,e i sionisti sono conciati male con i “successi” di fantasia e la rovina reale del Paese …………………………. La morte delle forze del male è la nostra vita !!!!