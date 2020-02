Yarosh ha annunciato una possibile “spoliazione del potere” nel Donbass

Kiev, 10 febbraio. Ex deputato della Rada ed ex capo del gruppo del neonazista “Settore Destro”(1), bandito nella Federazione Russa, Dmitry Yarosh ha annunciato una possibile “pulizia del potere” del Donbass.

Secondo il nazionalista, i servizi speciali ucraini possono organizzare una “rivoluzione oltre la linea di demarcazione”, che potrebbe essere un’occasione per eliminare “gli elementi nemici” delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

Yarosh è sicuro che se tutte le strutture di potere dell’Ucraina (tra cui SBU, AFU, intelligence straniera) lavoreranno insieme e la società ucraina si mobiliterà, Kiev sarà in grado di “riconquistare” il territorio del DPR e del LPR. Tutta questa operazione, come precisava Yarosh, dovrebbe essere tenuta sotto lo slogan “tutto è per il fronte, tutto è per la vittoria”, perché quando la società è “atomizzata, allontanata dalla guerra e tutti sono buoni” – è impossibile vincere.

“Ovvero, sostiene Yarosh, ci deve essere una mobilitazione di tutte le risorse materiali, morali e spirituali delle persone, e quindi, di conseguenza, l’obiettivo può essere raggiunto anche con il minimo spargimento di sangue, nel complesso”, ha osservato sul Canale Cinque ucraino.

L’estremista ha sottolineato che, se ai servizi speciali ucraini fosse data l’opportunità, questi “preparerebbero una rivoluzione tra un po’ di tempo ‘. Oltre la linea del fronte “. Successivamente, come ha specificato, sarebbe possibile ripulire le repubbliche del Donbass “dall’intero degli elementi nemici”. Una sorta di pulizia etnica della popolazione di lingua russa.

“Alla fine, il confine (con la Russia) è controllato da loro finora, tutti possono andarsene in modo rapido ed efficiente e non interferire con gli ucraini che costruiscono il loro stato”, ha detto il nazionalista.

Questa non è la prima dichiarazione pubblica di Yarosh sul conflitto nel Donbass. In precedenza, l’ex capo del “settore giusto” ha affermato che l’attuazione degli accordi di Minsk avrebbe distrutto l’Ucraina, quindi il paese deve sviluppare un esercito e un’economia. Inoltre, a suo avviso, è necessario intensificare le ostilità nel sud-est del paese. Con l’aiuto di questo, secondo l’ex deputato della Rada, Kiev sarà in grado di imporre la pace alle proprie condizioni.

Autore: Igor Fedorov

Lo stesso Yarosh è conosciuto anche per affermazioni fatte contro l’Italia, quando aveva proposto di imprigionare gli italiani che si trovano in Ucraina.

Questa idea era stata espressa dal nazionalista dopo che il tribunale della città italiana di Pavia aveva condannato a 24 anni di carcere l’ex soldato delle Forze armate ucraine e veterano della cosiddetta operazione anti-terrorismo in Donbass, Vitaliy Markiv, per l’omicidio giornalista italiano Andrea Ronchelli e del suo traduttore russo.

“Imprigioniamo una dozzina di italiani che vengono in Ucraina di tanto in tanto”, ha scritto Yarosh su Facebook.

Secondo lui, dopo questo, i cittadini italiani dovrebbero essere accusati di partecipare a “gruppi armati illegali del DPR / LPR e, come tortura incarcerarli a lungo e condannarli all’ergastolo“.

Allo stesso tempo, Yarosh ha espresso la fiducia che l’attuazione del piano è possibile, dal momento che “i tribunali ucraini sono altrettanto corrotti come quelli italiani”, scriveva l’agenzia di stampa federale.

Markiv, cittadino italiano di origine ucraina, quando era membro delle forze armate ucraine, era stato condannato da un tribunale italiano per aver deliberatamente esploso colpi di mortaio contro la macchina nella quale si trovava il giornalista Rocchelli e il suo traduttore russo Andrei Mironov vicino a Slavyansk nel 2014. Entrambi sono morti. Questo per il parlamentare ucraino è un dettaglio, evidentemente ininfluente.

La condanna del Markiv è stata considerata ingiusta dal governo ucriano che ne ha chiesto la liberazione.

