Xi Jinping, la Cina accoglierà nei BRICS i paesi che hanno fatto richiesta

Xi Jinping: “La Cina resta ferma dalla parte giusta della storia”

“Il presidente cinese assicura che Pechino persegue fermamente il principio che il mondo è “un bene pubblico”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un discorso nell’ambito del business forum del gruppo BRICS, che si terrà martedì nella città sudafricana di Johannesburg.

Il presidente ha sottolineato che Pechino persegue fermamente una politica estera indipendente e di pace e si impegna a promuovere la costruzione di una comunità con un futuro umano.

“In quanto paese in via di sviluppo e membro del ‘Sud del mondo’, la Cina ha sempre condiviso lo stesso destino con altri paesi in via di sviluppo, sostenendo fermamente gli interessi comuni dei paesi in via di sviluppo e spingendo per aumentare la rappresentanza e la voce dei paesi in via di sviluppo con quelli emergenti”. mercati”, ha spiegato.

Putin: “Il processo irreversibile di de-dollarizzazione sta guadagnando slancio nei pagamenti dei BRICS”

Secondo Xi, la Cina non ha il gene dell’egemonia o il desiderio di giocare come una grande potenza, ma “sta fermamente dalla parte giusta della storia e persegue con fermezza il principio del ‘viaggio sulla grande strada, il mondo è un bene pubblico’”. .

I paesi BRICS “fioriranno”

Allo stesso modo, il presidente cinese ha sottolineato che l’ascesa dei paesi con mercati emergenti e paesi in via di sviluppo, rappresentati dai BRICS, sta cambiando la mappa del mondo. “Non importa quanta resistenza ci sia, i paesi BRICS, una forza positiva, stabile e di bell’aspetto, prospereranno”, ha detto.

“Più di 20 paesi stanno bussando alla porta dei BRICS e la Cina accoglie sinceramente tutti loro affinché aderiscano a questo meccanismo di cooperazione”, ha affermato.

Dal 22 al 24 agosto si svolge in Sud Africa il 15° vertice BRICS.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago