Xi Jinping ha giocato d’astuzia ed ha superato per primo gli USA e gli europei

da Redazione





Che cosa è successo in Cina? Caso Fortuito o pianificato?

Nei giorni scorsi, la Cina ha battuto molti record, ha vinto assolutamente tutto, $ 20 miliardi nelle prime notizie, e ha acquistato circa il 30% delle azioni di società che appartengono ai paesi occidentali ma ubicate in Cina.

Xi Jinping ha superato gli europei e gli intelligenti democratici americani. Ha svolto un gioco portentoso davanti agli occhi di tutto il mondo.

E’ successo che, per causa della situazione a Wuhan, la valuta cinese ha iniziato a svalutarsi, ma la banca centrale cinese non ha preso provvedimenti per fermare questo crollo.

C’erano anche molte voci secondo cui la Cina non aveva nemmeno abbastanza maschere per combattere il coronavirus. Queste voci e l’affermazione di Xi Jinping, secondo cui, il Governo di Pechino era pronto a proteggere i residenti di Wuhan bloccando i confini, hanno portato a un forte calo dei corsi azionari (44%) nelle società tecnologiche cinesi e nell’industria chimica.

Gli squali finanziari hanno iniziato a vendere tutte le azioni cinesi, ma nessuno voleva acquistarle e sono state completamente svalutate.

In quel momento Xi Jinping ha fatto una grande mossa, dopo aver aspettato un’intera settimana e sorridendo alle conferenze stampa come se nulla di speciale fosse successo.

E quando il prezzo era sceso al di sotto del limite consentito, Xi Jinping ha ordinato di acquistare TUTTE LE AZIONI degli europei e degli americani in una sola volta, quindi gli “squali finanziari” solo allora si sono resi conto che erano stati ingannati e portati alla bancarotta.. Ma era troppo tardi, perché tutte le azioni erano passate nelle mani della Cina, che in quel momento non solo guadagnava $ 2 miliardi, ma, grazie alla simulazione, è diventata di nuovo l’azionista di maggioranza delle società costruite da europei e americani .

Adesso le azioni sono di proprietà delle loro società e sono diventate proprietarie dell’industria pesante da cui dipendono l’UE, l’America e il mondo intero.

A partire da adesso, la Cina fisserà il prezzo e le entrate delle sue società che non potranno uscire dalle frontiere cinesi, ma che rimarranno in casa e manterranno tutte le riserve di oro cinesi.

Pertanto gli “squali della finanza” statunitensi ed europei hanno dimostrato di essere stupidi e in pochi minuti i cinesi hanno riacquistato la maggioranza delle loro azioni che adesso producono milioni di dollari in utili.

A memoria d’uomo non si ricorda un movimento così brillante nella storia del mercato delle borse valori.

La Cina ha messo in scacco le società occidentali.

Quando faccio la domanda: un caso fortuito o pianificato? La faccio con molta serietà, non soltanto i cinesi hanno condotto un gioco da maestri ma anche in un modo non convenzionale di condurre una guerra dove è uscito un solo vincitore assoluto, la Cina.

La abilità e il gioco cinese hanno messo nel sacco gli USA

Nel passato si sono fatte guerre per rimettere in sesto l’economia nel mezzo di una profonda depressione economica, oggi la Cina ha condotta le sue azioni in modo più innovativo. Si tratta di una guerra economica non convenzionale, che ha fatto inclinare la bilancia commerciale dal suo lato, proprio nel momento in cui la Cina era oggetto di pressioni e di misure economiche da parte dell’Europa e degli USA.

Questo mi fa pensare; non posso togliermi dalla testa quale sia la relazione che esiste fra un virus che è uscito fuori da un laboratorio e questo gioco maestro che ha trasformato i cinesi negli azionisti di maggioranza delle imprese europee e americane in Cina.

Domande:

Perchè la Banca centrale della Cina non ha fatto nulla per evitare il crollo della sua moneta?

Perchè il governo cinese non ha fatto nulla per evitare la caduta delle sue azioni in borsa?

Cosa sapevano i cinesi che gli altri ignoravano o non riuscivano a vedere?

La Cina è passata da essere una vittima della speculazione finanziaria nel mezzo di una crisi mondiale, prodotta dalla pandemia del coronavirus che era sorta a Wuhan, che oggi si è diffusa per il mondo intero.

Ci sono vari scenari possibili: uno di quelli è che il presidente cinese si è approfittato di un fatto fortuito ed è andato in vantaggio facendo questa mossa brillante, mentre altro scenario possibile è che il virus sia stato programmato da altri per essere diffuso in Cina, al fine di contenere l’imminente crescita economica del gigante Asiatico, ma, come dicono al mio paese il colpo gli si è ritorto contro che lo ha sparato , perchè il governo cinese lo ha visto arrivare ed ha acquisito il vantaggio su di esso, utilizzando il male che volevano

Oppure potrebbe esserci un altro scenario molto più macabro: che sia stato lo stesso governo cinese a sviluppare questo virus per poi permettere che uscisse dal laboratorio per creare questa pandemia e poi girarla a proprio vantaggio come lo ha fatto sul piano economico e quindi vendicarsi dei suoi concorrenti di sempre, l’Europa e gli USA.

La cosa sicura è che la Cina è uscita da questa situazione come il paese che ha guadagnato economicamente da una situazione negativa in partenza.

Certamente ha pagato un prezzo in vite umane, ma quale guerra non produce un prezzo in vittime?

Cina e Stati Uniti, lotta per il potere



Qualunque sia lo scenario che si trova dietro tutto questo, non ci sembra questo un caso fortuito ma piuttosto programmato, ovviamente nessuna delle parti lo ammetterà ma di sicuro il Dio di questo secolo ha avuto un gioco determinante in quello che sta accadendo a livello mondiale oggi, chiaramente mi riferisco all’ “Amore per il denaro, la radice di tutti i mali della nostra sociatà”.

Un qualche cosa che dimostrerà che tutto questo è stato pianificato ed eseguito magistralmente per interessi economici, è il fatto che nei prossimi giorni inizieranno ad apparire i vaccini da ogni parte, e il coronavirus passerà alla storia come avvenne per i suoi antecedenti membri della stessa famiglia, fino al prossimo gioco economico che metterà nuovamente in pericolo la vita degli esseri umani che in questo gioco, dagli psicopatici della elite di potere, sono visti soltanto come danno collaterale.

Di sicuro stiamo vivendo una ora grigia dell’umanità, il mondo non si trova in buone mani, i responsabili politici del mondo, con poche eccezioni si sono trasformati nel peggiore virus dell’umanità.

Autore Miguel Angel León R.

Traduzione: Luciano Lago