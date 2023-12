Xi Jinping: Lo sviluppo delle relazioni tra Russia e Cina va incontro agli interessi dei popoli dei due Paesi

Testo: Dmitrij Zubarev

L’interazione tra Mosca e Pechino è una scelta strategica basata sugli interessi fondamentali di Russia e Cina, ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in un incontro a Pechino con il primo ministro russo Mikhail Mishustin.

Secondo lui, il mantenimento e lo sviluppo della Russia e della Cina è una scelta strategica di entrambi i paesi, basata sugli interessi fondamentali dei popoli; Pechino sostiene il popolo russo nel percorso di sviluppo scelto, riferisce la TASS .

Come ha sottolineato il leader cinese, Russia e Cina devono sfruttare appieno la complementarità delle loro economie, la fiducia politica reciproca, le infrastrutture interconnesse e il desiderio dei popoli di comunicare. Xi Jinping ha anche sottolineato la necessità di “arricchire continuamente il contenuto della cooperazione, approfondire la cooperazione in economia e commercio, energia, interconnessione in altri campi e mantenere congiuntamente la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento”.

In precedenza, il primo ministro russo Mikhail Mishustin, durante i negoziati con il leader cinese Xi Jinping a Pechino, aveva affermato che la cooperazione commerciale ed economica tra Russia e Cina avrebbe superato le sfide difficili nel 2023.

Nota: L’Occidente è molto preoccupato per questa collaborazione che rende la partnership Russo Cinese un antagonista temibile per le potenze occidentali. La Russia è considerato un nemico e la Cina è visto come il maggiore pericolo per il dominio economico degli Stati Uniti. Tuttavia un grande numero di paesi oggi si sono allontanati dall’influenza degli Stati Uniti e si sono affiliati al gruppo BRICS che, con le nuove adesioni, sta diventando il gruppo più importante a livello mondiale.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Sergey Leonov