Xi Jinping dice che sta preparando la Cina alla guerra – Foreign Affairs

Il presidente cinese Xi Jinping, alla riunione annuale del parlamento e del massimo organo consultivo politico, ha affermato che stava preparando il suo paese alla guerra, secondo quanto riportato dalla rivista Foreign Affairs. Durante quattro discorsi, ha discusso il tema della preparazione al conflitto militare, invitando i suoi generali a prepararsi alla battaglia.

All’incontro annuale del parlamento cinese e del suo massimo organo consultivo politico a marzo, Xi ha affrontato il tema della prontezza alla guerra attraverso quattro discorsi separati, in un caso esortando i suoi generali nell’ “osare combattere”. Il suo governo ha anche annunciato un aumento del 7,2% del budget per la difesa della Cina, che è raddoppiato nell’ultimo decennio, oltre a piani per rendere il paese meno dipendente dalle importazioni di grano dall’estero. E negli ultimi mesi, Pechino ha svelato nuove leggi sulla prontezza militare, nuovi rifugi antiaerei nelle città oltre lo stretto di Taiwan e nuovi uffici di “Mobilitazione della difesa nazionale” in tutto il paese.

È troppo presto per dire con certezza cosa significano questi sviluppi. Il conflitto non è certo o imminente. Ma a Pechino è cambiato qualcosa che i politici e gli imprenditori di tutto il mondo non possono permettersi di ignorare. Se Xi dice che si sta preparando per la guerra, sarebbe sciocco non prenderlo in parola.

A tal proposito, Xi Jinping ha pubblicato un saggio intitolato “Sotto la guida del pensiero di Xi Jinping sul rafforzamento dell’esercito, avanzeremo vittoriosamente”. Il saggio è apparso sotto il nome di “Jun Zheng” – un omonimo di “governo militare” che forse si riferisce al massimo organo militare cinese, la Commissione militare centrale – e ha sostenuto che “la modernizzazione della difesa nazionale e dell’esercito deve essere accelerata”.Ha anche chiesto un’intensificazione della fusione militare-civile, la politica di Xi che richiede alle società private e alle istituzioni civili di servire lo sforzo di modernizzazione militare della Cina. E rifacendosi a un discorso che Xi ha fatto ai leader militari cinesi nell’ottobre 2022, ha lanciato colpi leggermente velati agli Stati Uniti:

Di fronte alle guerre che ci possono essere imposte, dobbiamo parlare ai nemici in una lingua che comprendono e usare la vittoria per conquistare la pace e il rispetto. Nella nuova era, l’Esercito popolare insiste nell’usare la forza per fermare i combattimenti. . . . Il nostro esercito è famoso per essere bravo a combattere e per avere un forte spirito combattivo Il saggio continua elencando i successi stroici dell’Eserito Popolare cinee nelle varie lotte sostenute, dalla lotta contro i nazionalisti, dell’ l’esercito del Kuomintang, fino a a quella in Corea, ecc…

Da dicembre, il governo cinese ha anche aperto una serie di uffici di mobilitazione della difesa nazionale, o centri di reclutamento, in tutto il paese, tra cui Pechino, Fujian, Hubei, Hunan, Mongolia Interna, Shandong, Shanghai, Sichuan, Tibet e Wuhan. Allo stesso tempo, secondo i media statali cinesi, le città della provincia del Fujian, dall’altra parte dello stretto di Taiwan, hanno iniziato a costruire o migliorare i rifugi antiaerei e almeno un “ospedale di emergenza in tempo di guerra”. A marzo, Fujian e diverse città della provincia hanno iniziato a impedire agli indirizzi IP esteri di accedere ai siti web del governo, forse per impedire il tracciamento dei preparativi della Cina per la guerra.

Non è mancata negli ultimi discorsi del leader Xi una forte critica agli Stati Uniti considerati, quelli e i loro alleati, come le principali cause degli attuali problemi della Cina. “I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno implementato il contenimento da tutte le direzioni, l’accerchiamento e la repressione contro di noi, il che ha portato gravi sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro paese”, ha affermato. Mentre l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha enfatizzato i “guardrail” e altri mezzi per rallentare il deterioramento delle relazioni USA-Cina, Pechino si sta chiaramente preparando per una nuova era più conflittuale.

Queste dichiarazioni di Xi Jinping hanno suscitato un’ampia risonanza nella comunità internazionale, poiché la Cina è una delle maggiori economie e dei paesi più influenti al mondo. Tali dichiarazioni potrebbero destare preoccupazione nella comunità globale, in particolare tra i vicini della Cina come Giappone, India e Filippine, con i quali la Cina ha confini irrisolti e dispute territoriali.

Tuttavia, va notato che le dichiarazioni di Xi Jinping sui preparativi per la guerra non devono essere interpretate come una minaccia immediata di conflitto militare. Invece, questo potrebbe essere un tentativo da parte della Cina di dimostrare il suo potere e la sua forza, nonché di proteggere i suoi interessi nazionali nella regione.

Nonostante ciò, le dichiarazioni di Xi Jinping evidenziano la necessità di guardare più da vicino la situazione internazionale e rafforzare le nostre difese di fronte all’incertezza della politica mondiale.

Fonte: Foreign Affairs

Traduzione e sintesi: Gerard Trousson