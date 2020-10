Xi Jinping della Cina e Putin della Russia promettono progressi pacifici mentre i discorsi di Trump sono per un ritorno alla belligeranza

di Finian Cunningham

Sarebbe appropriato che nel 75 ° anniversario dell’istituzione delle Nazioni Unite, dopo la sconfitta del nazismo e la nascita del multilateralismo, dovremmo rivisitare quella fatidica pietra miliare attraverso le parole contemporanee dei leader mondiali di oggi. O le nazioni avanzano in modo cooperativo e pacifico, oppure il mondo ricadrà nella barbarie.

Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin sono stati tra i leader mondiali che l’altra settimana si sono rivolti all’assemblea generale delle Nazioni Unite con i loro discorsi per celebrare il 75 ° anniversario della fondazione dell’organizzazione delle Nazioni Unuite. Sono state esibite due visioni: una regressiva e reazionaria fornita da Trump; l’altra che promuove un mondo basato sull’associazione pacifica e sviluppo.

Tutti i discorsi sono stati pronunciati in teleconferenza poiché la pandemia di coronavirus ha impedito un’assemblea completa a New York. Tuttavia dei tre leader, è stato Trump a sembrare distante e distaccato. Il suo discorso è stato sordo all’occasione storica. Settantacinque anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, la più orribile conflagrazione della storia e la sconfitta del nazismo, Trump sembrava storicamente analfabeta, scortese e, per usare un’espressione volgare, completamente incasinato.

Le Nazioni Unite furono fondate dalle ceneri di quella guerra con un bilancio delle vittime di almeno 70 milioni, quasi la metà dei quali furono subiti dall’Unione Sovietica. Il nuovo organismo mondiale si basava sulla premessa di non permettere mai che l’orrore si ripetesse attraverso la comune accettazione dei principi di rispetto per la sovranità delle nazioni, comune umanità e rifiuto dell’aggressione. La Carta delle Nazioni Unite, nientemeno quella che stabilisce solennemente tali principi..

Quello che Trump ha consegnato alla storia è stato un abominio per i principi delle Nazioni Unite. Il suo discorso era pieno di aggressività nei confronti della Cina basata su false accuse per la pandemia del coronavirus, accusando Pechino di “scatenare una piaga” sul resto del mondo. In modi inquietanti, come nelle dichiarazioni precedenti degli ultimi mesi, Trump ha chiesto che la Cina sia responsabile della malattia. Oltre ad antagonizzare la Cina, il presidente americano si è rallegrato anche della presunta potenza militare americana. Dopo decenni di guerre illegali in Medio Oriente e altrove, costate milioni di vite, Trump ha osato affermare incongruamente che Washington stava portando la pace nella regione attraverso una serie di “accordi” tardivi e dubbiosi tra i regimi delle monarchie erditarie arabe e Israele.

In breve, era la solita arroganza dell’eccezionalismo americano, noto anche come supremazia nazionalista, e la dottrina militarista per cui “il potere della forza ha sempre ragione”. Abbiamo già sentito tutta questa farsa delirante e ipocrita dai leader americani. Forse l’unica cosa a favore di Trump è stata la brevità e il modo disadorno in cui l’ha formulata piuttosto che tutto il fiorito camuffamento retorico rispetto a, diciamo, un Obama, che dipingeva l’imperialismo degli Stati Uniti come una sorta di “forza benigna” per l’umanità.

Trump ci risparmia il fastidio di svelare le bugie e le pretese di virtù a cui si concede la maggior parte dei leader americani. Quello che otteniamo con Trump è il grezzo potere della forza americano, essenziale del patriottismo e dell’aggressione.

In netto contrasto, sia il presidente cinese Xi che il presidente russo Putin, che ha parlato dopo Trump, hanno tenuto discorsi appropriati per l’occasione. È significativo che entrambi abbiano ricordato al mondo che l’ONU è stata fondata sulla storica “guerra antinazista”. Hanno ribadito i principi di associazione pacifica, di non aggressione, rispetto per la sovranità delle nazioni e la necessità per il mondo di lavorare in modo cooperativo in uno spirito di multilateralismo reciproco.

Non ci sono state urla o recriminazioni, non ci si vantava dell’abilità militare, né “preghiere a Dio” profane per non dover usare “le nostre armi avanzate” come aveva fatto Trump in quella che può essere intesa solo come una prospettiva minacciosa per il resto del mondo…. accettare la “pax” americana attraverso la canna di una pistola.

Sulla questione urgente della pandemia di coronavirus, sia Xi che Putin hanno chiesto una cooperazione globale per sconfiggere un nemico comune dell’umanità. Il leader russo si è offerto di rendere disponibile al resto del mondo il vaccino Sputnik V recentemente innovato “senza alcun costo commerciale”. Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ringraziato Putin per l’offerta russa, il primo vaccino al mondo sviluppato contro il coronavirus.

Tornando a Trump, è stata una tirata carica di belligeranza e la solita presunzione americana di unilateralismo. Non c’era umanità nelle parole di Trump, solo cattivo narcisismo e presunto diritto americano alla punizione contro altri che considera avversari. (Quando i leader americani non hanno mai visto gli altri come avversari?)

Si può dire con certezza che, se i fondatori delle Nazioni Unite avessero assistito ai discorsi pronunciati questa settimana, avrebbero riconosciuto le visioni fraterne articolate da Xi e Putin. Avrebbero riconosciuto la speranza espressa nel comune progresso umano e avrebbero apprezzato i principi pragmatici delineati.

Si può anche dire con certezza che i fondatori delle Nazioni Unite avrebbero riconosciuto il discorso di Trump e si sarebbero ritratti con orrore da una tirata così demagogica. Perché il tipo di politica tossica, ipernazionalista, militarista e bellicosa adottata da Trump appartiene alla stessa categoria spregevole che il mondo pensava di aver sconfitto istituendo le Nazioni Unite. Il totalitarismo.

Nota: Forse l’autore non ricorda che, fra i fondatori dell’ONU, c’erano quelli che già allora avevano lanciato le bombe atomiche sulle popolazioni giapponesi di Hiroshima e Nagasaki per imporre la Pax americana. L’ipocrisia di allora, di quelli che si accreditavano come “liberatori” si accompagna all’ipocrisia di oggi di coloro che si ammantano della missione eccezionale di “esportare la democrazia”. Il mondo non è poi così tanto cambiato.

