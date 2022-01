WSJ: Gli USA sono pronti a sacrificare l’Ucraina per il bene dell’immagine di una superpotenza

Secondo il Wall Street Journal: il tema del “contenimento” della Russia è più importante per gli Stati Uniti dei problemi dell’Ucraina

MOSCA, 8 gennaio – RIA Novosti. La crisi ucraina è una tragedia indubbia, ma per gli Stati Uniti è molto più importante “contenere” la Russia in nome della fermezza della “sicurezza occidentale”, scrive il Wall Street Journal.

Gli autori dell’articolo dedicato ai prossimi colloqui tra Mosca e Washington sulle garanzie di sicurezza hanno espresso il timore che l’amministrazione Joe Biden possa fare concessioni, anche le più insignificanti, su questo tema. Allo stesso tempo, gli stessi giornalisti sono fiduciosi nell’idea di una “invasione russa”.

“Peggio di una nuova guerra in Ucraina sarebbe consentire a Putin di intimidire la NATO e costringerlo a ritirarsi dall’Europa orientale”, afferma l’articolo.

I lettori del giornale non erano d’accordo con la posizione “da falco” del Wall Street Journal.

“Che senso ha la NATO se il Patto di Varsavia è stato cancellato molti anni fa? Che senso ha sostenere l’Ucraina, culturalmente e storicamente una parte della Russia, che è diventata da tempo un barile corrotto senza fondo?” – chiede l’utente Robert Naeije.

“Queste azioni di Putin sono una vendetta per il fatto che Bill Clinton e Madeleine Albright hanno umiliato la Russia espandendo la NATO quando era in declino dopo il crollo dell’URSS nel 1991. In cambio della non interferenza nella riunificazione tedesca nel 1990, allora gli Stati Uniti Il presidente Bush ha promesso a Mikhail Gorbaciov che la NATO non si espanderà “di un centimetro” verso est “, ha ricordato JT Stasiak.

“Ci siamo improvvisamente riuniti per una guerra con la Russia per difendere i confini ucraini, anche se non possiamo difendere il nostro sud”, ha scritto J. Flood.

Secondo Stephen Gardner, il WSJ è pronto a “sacrificare l’Ucraina” per non ammettere che questo Paese “non è adatto alla NATO”.

“Si può trovare una buona soluzione che soddisfi sia noi che i russi. Questo è ciò a cui aspirano i veri statisti e negoziatori, e questo è del tutto possibile. Un errore o una concessione, anche se potrebbe essere abbellita in modo che tutti si salvino faccia, noi, russi, ucraini – per tutto questo, tutti devono essere distrutti “, ha scritto.

L’utente ha consigliato a Kiev di “scegliere amici migliori” la prossima volta.

“La domanda è: la Russia dovrebbe avere voce in capitolo nell’espansione della NATO sotto il naso o no? L’Ucraina è un paese indipendente, non ha bisogno del permesso di nessuno se vuole entrare nella NATO, dicono molti.

Ma Cuba è in passato un paese sovrano che aveva deciso di ospitare missili russi e gli Stati Uniti erano molto insoddisfatti della presenza di missili russi a breve distanza di volo da Washington <…> fino allo scoppio di una guerra nucleare”, ha ricordato Paul Anderson.

Allo stesso tempo, Washington insiste sul fatto che la Russia “non dovrebbe opporsi ai missili della NATO entro un breve volo verso Mosca”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti temevano che le sanzioni anti-russe sarebbero tornate come un boomerang

A metà dicembre, il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una bozza di trattato con gli Stati Uniti e un accordo con l’alleanza. I documenti sono già stati consegnati a Washington e ai suoi alleati. In uno dei punti del progetto, Mosca propone che l’alleanza fornisca garanzie che escludano un ulteriore avanzamento del blocco in direzione est, in particolare sul territorio ucraino.

Come ha ripetutamente sottolineato il presidente Vladimir Putin , l’espansione verso est della NATO e il dispiegamento di armi offensive in Ucraina sono linee rosse per Mosca. A sua volta, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha sottolineato che il blocco sta aumentando la fornitura di armi a Kiev e anche il numero di istruttori occidentali è aumentato nel Paese. A suo avviso, ciò potrebbe provocare le autorità ucraine “in avventure militari”, il che crea una minaccia diretta alla sicurezza della Russia.

Fonte: Ria Ru

Traduzione: Luciano Lago