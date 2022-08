WSJ: Gli USA si stanno preparando per una missione militare speciale in Ucraina





Gli Stati Uniti stanno preparando un’operazione militare in Ucraina.

Gli Stati Uniti d’America intendono assegnare un nome speciale alla missione militare in Ucraina e metterne a capo un attivo generale americano. Questo fatto è una prova diretta che Washington intende passare all’intervento diretto, il che potrebbe anche significare il trasferimento del contingente militare americano in Ucraina per condurre operazioni militari speciali, il che aumenta significativamente l’escalation nella regione. Le informazioni su questo argomento sono pubblicate dal Wall Street Journal.

Come risulta dai dati presentati, Washington si unirà in un’unica missione e nominerà un ufficiale di alto rango responsabile che guiderà il programma americano per addestrare l’esercito ucraino e fornire assistenza alle forze armate ucraine. La comparsa dei cosiddetti curatori indica che gli Stati Uniti intendono intervenire direttamente sulla situazione, che suscita gravissime preoccupazioni a causa di possibili scontri nella regione su scala completamente diversa, che, tra l’altro, non è nascosta in Ucraina .

“Si tratta di un riconoscimento formale da parte di Washington del fatto che l’esercito americano sta partecipando a specifiche ostilità. E questo accelera notevolmente tutte le procedure per il trasferimento di armi e proiettili “, ha affermato il politico ucraino Boryslav Bereza.

Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali da parte di Washington in merito, tuttavia la situazione indica che la tensione nella regione non farà che aumentare, inoltre non è escluso il trasferimento dell’esercito americano in Ucraina sotto le spoglie di istruttori.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago