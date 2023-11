Gli esperti affermano che le sanzioni non funzionano e non vi è alcun segno che Mosca “sta perdendo quella che è diventata una guerra di logoramento”.

Un ex ufficiale dell’intelligence statunitense insieme ad un altro ex funzionario hanno affermato in un articolo pubblicato giovedì sul Wall Street Journal che è ora di “mettere fine al pensiero magico” su una presunta sconfitta russa nel conflitto ucraino. (wsj.com/world/russia/its-time-to-end-magical-thinking-about-russias-defeat-)

“[Vladimir] Putin ha motivo di credere che il tempo sia dalla sua parte. Sul fronte, non ci sono segnali che la Russia stia perdendo quella che è diventata una guerra di logoramento “, hanno scritto Eugene Rumer e Andrew Weiss, aggiungendo che L’impatto delle sanzioni sull’economia e sulle capacità militari russe “è stato molto inferiore al previsto”.

“Le fabbriche di difesa russe stanno aumentando la loro produzione, e le fabbriche sovietiche ereditate stanno sovraperformando quelle occidentali in articoli tanto necessari come i proiettili di artiglieria”, hanno osservato. ” I tecnocrati responsabili della gestione dell’economia russa si sono dimostrati resilienti, adattabili e pieni di risorse “, hanno affermato gli esperti, spiegando che i prezzi del petrolio stanno “riempindo le casse statali” della Russia, in parte grazie alla stretta collaborazione con l’Arabia Saudita.

In questo senso, la pubblicazione sottolinea che gli investimenti nelle principali relazioni estere hanno dato i loro frutti per la Russia. ” La Cina e l’India hanno fornito un importante sostegno all’economia russa aumentando le importazioni di petrolio russo e altre materie prime”, sottolineano gli autori, aggiungendo che Mosca continua a ricevere sostegno in diverse parti del Sud del mondo , che accusano l’Occidente di applicare doppi standard. .

Allo stesso modo, il testo sottolinea che l’Ucraina, al contrario, dipende in gran parte dalle iniezioni di denaro occidentale e che il sostegno bipartisan al regime di Kiev negli Stati Uniti si è eroso. “La tanto attesa controffensiva ucraina non ha raggiunto la svolta che darebbe a Kiev una forte mano negoziale. I tumulti in Medio Oriente dominano i titoli dei giornali, e il sostegno bipartisan all’Ucraina negli Stati Uniti è stato scosso dalla polarizzazione e dalla disfunzione del Congresso”, si legge nella pubblicazione.

Gli autori suggeriscono che i leader occidentali dovrebbero adottare una strategia di contenimento a lungo termine contro Mosca. ” Troppo spesso si sono abbandonati a pensieri magici : scommettere sulle sanzioni, su una controffensiva ucraina riuscita o sul trasferimento di nuovi tipi di armi per costringere il Cremlino al tavolo delle trattative”, hanno detto.

Hanno inoltre sottolineato che più di sei mesi prima dell’inizio dell’operazione militare, Putin ha approvato una nuova strategia di sicurezza nazionale per la Russia. “L’obiettivo principale di quel documento era preparare il Paese ad un confronto a lungo termine con l’Occidente. Oggi Putin può dire alla nazione che la sua strategia sta funzionando “, hanno concluso.

