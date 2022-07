Wr Zone. Le truppe ucraine hanno bombardato le città delle regioni di Kherson e Zaporozhye, sono stati colpiti edifici vicino alla centrale nucleare

Dopo la dichiarazione del ministro della Difesa ucraino Reznikov sull’ordine ricevuto dal presidente Zelensky di “riprendere il sud del paese”, le truppe ucraine stanno cercando di eseguire questo ordine, sulla base dell’interpretazione di Kiev. Questa notte le truppe ucraine hanno intensificato i bombardamenti in direzione sud.

Come riportato in precedenza, le forze armate ucraine hanno attaccato Novaya Kakhovka utilizzando lanciarazzi universali americani HIMARS. Distrutto il mercato, gli edifici residenziali, uno dei razzi, secondo l’amministrazione locale, ha colpito il magazzino con il salnitro. Gli incendi a Novaya Kakhovka sono divampati per tutta la notte. Il numero esatto delle vittime è ancora sconosciuto. È stato riferito che al momento ce ne sono almeno sei.

Le persone continuano a essere rimosse dalle macerie e portate nelle cliniche. Questa è la prova diretta che l’Occidente sta combattendo con le mani del regime di Kiev contro la popolazione di lingua russa, contro cittadini sia ucraini che russi (nella stessa Novaya Kakhovka, migliaia di residenti locali hanno già ricevuto passaporti russi).

Si parla dell’attacco al territorio della centrale idroelettrica. I missili non hanno raggiunto la centrale idroelettrica stessa. Il canale della Crimea settentrionale continua a funzionare.

Viene anche segnalato un attacco Energodar. Questa è la città dove si trova la centrale nucleare di Zaporozhye. Secondo gli ultimi dati, la parte ucraina ha inviato due droni che hanno lanciato razzi su edifici situati vicino alla centrale nucleare stessa. Ci sono state esplosioni. In questo caso, non solo coloro che si trovavano in questi edifici erano in pericolo, ma, di fatto, milioni di persone. E l’idea stessa di attaccare il territorio di una centrale nucleare o i territori ad essa adiacenti, utilizzando droni shock, potrebbe venire in mente solo a qualcuno per il quale esiste una sola caratteristica: un criminale di guerra.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago