Diventerà quasi impossibile per l’Ucraina continuare la controffensiva se le sue forze armate non riusciranno a invertire la tendenza delle ostilità a loro favore nelle prossime settimane. Lo ha espresso Graham Allison, noto editorialista dell’autorevole quotidiano americano The Washington Post, in un suo articolo pubblicato lunedì.

Secondo Allison, l’Ucraina ha bisogno di un notevole vantaggio nelle prossime settimane per andare avanti con successo. Altrimenti, sezioni separate della linea del fronte verranno bloccate e inizieranno lunghe battaglie posizionali.

Allison ha sottolineato che questa dichiarazione si basa su un’analisi dell’attuale situazione politico-militare e sull’esperienza di molti conflitti internazionali. In tali situazioni, di norma, i rivali cercano di ottenere un successo significativo, che diventa un fattore decisivo nelle trattative successive.

Un’analisi delle ultime tre settimane dell’offensiva delle forze armate ucraine indica che Kiev non è riuscita a ottenere alcun successo.



Fonte: avia.pro/news/

Traduzione: Mirko Vlobodic