Washington utilizza Google Censorship per spingere la sua linea editoriale sul pubblico russo

da Redazione





di Anatoly Karlin

A Washington parlano di “interferire nella democrazia” di qualcuno ma sono loro che censurano i siti web scomodi o non graditi all’establishment USA Atlantista e liberal.

La conseguenza di fare affidamento su siti web stranieri ostili per la tua infrastruttura IT: Tsargrad TV è stato definitivamente rimosso da YouTube .

Questo non è solo un blogger o uno streamer casuale: Tsargrad è un’organizzazione mediatica russa accreditata con un proprio canale TV, un ufficio centrale nel centro di Mosca e, fino a ieri, circa un milione di abbonati su YouTube.

È stato fondato dall’imprenditore ortodosso Konstantin Malofeev nel 2015 per promuovere un’agenda ortodossa conservatrice:

“Tsargrad TV” si posiziona come “il primo canale di informazione conservatrice russa e TV analitica”, collabora strettamente con la Chiesa ortodossa russa e le organizzazioni pubbliche e religiose. Ha attivamente coperto il conflitto armato nell’Ucraina orientale, fornendo supporto informativo alle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR).

Kostantin Malovfeev della Tsargrad TV (censurata da Google)

Malofeev è stato sanzionato dagli Stati Uniti e dall’UE nel 2014 per il suo sostegno finanziario a Novorossiya. Ora, sembra che Google abbia finalmente preso provvedimenti per far rispettare tali sanzioni, non solo contro lo stesso Malofeev, ma tutte le sue strutture associate e contatti stretti:

Kholmogorov su “Categorie di civiltà russa” presso l’Aquila a due teste.

(1) Anche l’Aquila a due teste (Двуглавый Орел), una società per discutere di storia e filosofia, che ha ospitato conferenze di nazionalisti russi, è stata cacciata da YouTube. Hanno mantenuto un canale di backup su VK e ora pubblicheranno lì esclusivamente.

(2) Alexander Dugin , che ha lasciato Tsargrad TV due anni fa , il suo canale è stato anche censurato da YouTube (nonostante la sua influenza IRL sia molto sopravvalutata da giornalisti e commentatori occidentali).

Questo segue le operazioni censorie di YouTube su News-Front, su Anna News e su FAN-TV all’inizio di quest’anno. È chiaro che i giganti della tecnologia occidentale si stanno facendo strada attraverso l’infosfera conservatrice russa e / o antimperialista per tappare la bocca ai siti non conformi con la narrativa atlantista e filo USA.

Certamente non ho la faccia tosta di sostenere che Google non ha alcun obbligo di soddisfare le esigenze IT dei conservatori e nazionalisti russi. Allo stesso modo, la Russia non ha l’obbligo di consentire a Google e ai giganti della tecnologia occidentale di accedere al suo mercato di 150 milioni di persone se intendono solo avere voce in capitolo per i liberals americani sulle loro piattaforme.

Nel frattempo, Tsargrad TV intende fare causa a Google in un tribunale russo per aver violato la sua libertà di parola.

Tuttavia , anche se meglio di niente, sono scettico sulla capacità di tali azioni nel provocare un cambiamento. Considerando che un Presidente Biden è ora più probabile che no, non sarò sorpreso se la purga raggiungerà RT e Sputnik entro la fine del 2021. Le basi narrative per questo sono già state gettate.

Alla fine, non ho altro da aggiungere all’analisi di Vile Varangian , che è stato lui stesso a dare il via a Twitter un paio di mesi fa [traduzione automatica]:

Nei giorni scorsi YouTube ha chiuso numerosi canali di Konstantin Malofeev (incluso Tsargrad) e oggi ha chiuso i canali di Dugin.

Come avevo previsto (questo non era difficile da prevedere), le norme della censura politicamente corretta degli occidentali sono ora applicate ai segmenti di Internet russo che si trovano su piattaforme occidentali.

Puoi lamentarti tutto il giorno, ma non ci sono benefici. Nessuno di noi ha mai avuto il diritto di essere su queste piattaforme. Eravamo lì perché il nostro nemico, che li controlla, non era vigile da molto tempo. Non abbiamo ancora il diritto di essere su queste piattaforme e ci espellono da lì in modo assolutamente naturale. Prima vieni a patti, meglio è. Le conclusioni rimangono le stesse.

Abbiamo bisogno di piattaforme russe e abbiamo bisogno che lo stato terrorizzi, ricatti i giganti della tecnologia da incubo, specialmente quelli stranieri. Per ora, possiamo solo sperare che, nella loro follia, le compagnie americane inizieranno e rimuoveranno le persone abbastanza vicine al Cremlino da provocare qualsiasi azione.

Da qui la mia chiamata a iniziare a pensare di bloccare le reti di sovversione occidentali .

Kholmogorov, commentatore russo su “Categorie di civiltà russa” (cenurato da Google)

Un’altra nota – Per molto tempo, la libertà di parola dei nazionalisti russi è stata principalmente limitata dall’articolo 282 , la legge del “discorso dell’odio” sulla quale centinaia di persone erano state condannate alla fine del 2010, molte delle quali con accuse francamente ridicole. Mentre lo stesso Putin era stato depenalizzato un anno fa, le azioni penali sono scese quasi a zero. A tutti gli effetti, i nazionalisti russi ora godono dei tipici livelli di libertà di parola dell’Europa orientale, senza le leggi sul crimine d’odio dell’Europa occidentale o del risveglio, annullando la ” Società 282 ” che domina il discorso americano.

Ma nell’ultimo anno il worm si è davvero trasformato. Ora è la Silicon Valley, che ha colonizzato parti significative di Runet – praticamente tutti i contenuti video sono ospitati lì, anche se i social media e i motori di ricerca sono equamente divisi tra Google / Yandex e Facebook / VK – che è ora il più grande ostacolo a la loro crescita nell’infosfera.



Ad esempio, fino ad ora, stavo ancora speculando pigramente sulla produzione di video / conferenze su argomenti di AK come HBD o l’Alt-Right americana (ho anche avuto un dialogo molto preliminare con alcune persone di Two-Headed Eagle su questo).

Tuttavia con ogni nuovo divieto, diventa sempre più chiaro che sarebbe una perdita di tempo.YouTube offre almeno un ordine di grandezza più ampio (abbonati, visualizzazioni, ecc.) Rispetto a qualsiasi altra piattaforma grazie agli effetti di rete che acquisisce a causa del suo status di monopolio. Nel frattempo, verrà notato qualsiasi “breakout” su YouTube e il canale si chiuderà poco dopo. Quindi probabilmente non vale la pena pubblicare nulla lì a parte i video di gioco a basso sforzo . Nelle “democrazie libere” la censura democatica tappa la bocca alle opinioni dissenzienti.

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Luciano Lago