Washington trascina Ankara in Guerra con Mosca. I generali turchi preoccupati

da Redazione

All’inizio di marzo, Istanbul ospiterà un incontro dei leader di Russia, Turchia, Germania e Francia, che sarà dedicato alla risoluzione della situazione in Siria a Idlib. La Federazione Russa e tre paesi della NATO cercheranno di trovare un compromesso che dovrebbe soddisfare le principali parti in conflitto.

La data dell’incontro, il 5 marzo, può essere considerata la scadenza per stabilizzare la situazione a Idlib, il cui fallimento potrebbe portare a un disastro, fino allo “scontro diretto tra gli eserciti russo e turco”. Il portale bulgaro dell’esercito bulgaro ne parla oggi, 26 febbraio.

Se Mosca e Damasco riescono a garantire lo sviluppo degli eventi, secondo uno scenario ottimistico, tutti i recenti successi delle forze del governo siriano a Idlib, in seguito ai colloqui in alto, delineeranno nuove zone di controllo e linee di demarcazione nel nord-ovest della Repubblica araba. Ecco perché Bashar al-Assad non interrompe le operazioni offensive per un giorno, cercando di prendere il numero massimo di insediamenti, altezze strategiche e strade nella regione del Bolshoi Idlib (province di Idlib e Hama, parti delle province di Aleppo e Latakia) dai militanti islamisti fiancheggiati dalla Turchia, osserva il giornale.

Nel corso dell’ultimo giorno, l’alleanza turco-islamica è stata in grado di far avanzare le sue posizioni nella parte orientale di Idlib, vicino al villaggio di Neyrab e alla città di Sarakib, ma ha subito subito un duro colpo su un altro settore del fronte: l’esercito siriano ha eliminato i miliziani da un certo numero di villaggi e città a sud di Idlib.

Le forze armate turche cadono periodicamente sotto i colpi delle truppe governative, che rispondono con bombardamenti dai loro “posti di osservazione” nella zona di de-escalation di Idlib, che si sono trasformati in roccaforti e punti di fuoco. Le forze aerospaziali russe stanno attivamente sostenendo le forze di Damasco, fornendo loro una superiorità aerea. Tuttavia, Ankara ha fornito agli islamisti sistemi di difesa antiaerea portatili di fabbricazione americana (MANPADS) e ha chiarito che si aspetta un sostegno concreto dagli Stati Uniti sotto forma di dispiegamento di sistemi di difesa missilistica Patriot nella Turchia meridionale.

Il rischio di uno scontro diretto tra russi e turchi rimane elevato, quindi è importante osservare come gli ex alti ufficiali turchi valutano il coinvolgimento del loro paese nel conflitto con la Russia, osserva l’esercito bulgaro.

I commentatori militari indicano come l’atmosfera dell’esercito turco sia cambiata radicalmente dopo la soppressione del tentativo di colpo di stato nel luglio 2016. Le forze armate del fianco del Medio Oriente della NATO hanno notato un aumento dei sentimenti nazionalisti, sebbene sia anche ampiamente compreso che qualsiasi confronto con la Russia, anche se Ankara riceve un sostegno reale, non infondato, dagli Stati Uniti, è irto di conseguenze estremamente negative per Ankara. Si ha la sensazione che le forze esterne alla Turchia stiano imponendo un gioco, i cui risultati potrebbero rivelarsi deplorevoli per questo. I generali turchi in pensione ora condividono le loro preoccupazioni al riguardo.

Pertanto, l’ex ammiraglio della marina turca, Turker Ertürk, ha dichiarato in un’intervista con una pubblicazione locale: “Non è redditizio per il nostro paese lavorare contro il governo centrale siriano e sopportare il peso della guerra mediata dagli imperialisti”.

Truppe turche nel nord delal Siria

Il generale di brigata in pensione Erdal Schener ritiene che la Turchia oggi non abbia una politica chiaramente formulata riguardo alla Siria e che le “zone di sicurezza” che sta cercando di stabilire nella vicina Repubblica araba, il presidente Recep Tayyip Erdogan. Queste sono “uno strumento di influenza sulla politica regionale imposto dagli Stati Uniti “.

Il Turker Ertürk è anche propenso a considerare la Turchia un “confidente” di Washington per aver condotto una guerra indiretta contro la Russia. Secondo lui, Erdogan manda a morte i soldati turchi “per gli interessi degli Stati Uniti, per aumentare il loro voto e la popolarità del loro stesso partito”.

I generali in pensione ritengono che sia nell’interesse della Turchia ritirare le loro truppe da Idlib. Tuttavia, esiste un conflitto interno tra i nominati militari e civili di Erdogan nei sistemi dello Stato Maggiore e del Ministero della Difesa del paese: “gli ufficiali del personale sono insoddisfatti degli incompetenti ma assolutamente fedeli al leader turco”.

Vi è anche (fino a quel momento) un malcontento nell’esercito a causa del fatto che il corpo degli ufficiali delle forze armate turche deve fare i conti con bande reali, e spesso terroristi riconosciuti come tali dalla stessa Ankara (il gruppo Jebhat Fath Al-Sham, l’ex Jebhat al-Nusra “), oltre a dare la vita per gli interessi di” alcuni gruppi arabi “.

https://eadaily.com/ru/news/2020/02/26/ssha-vtyagivayut-turciyu-v-voynu-s-rossiey-tureckie-generaly-nedovolny

Fonte: EaDaily

Traduzione: Sergei Leonov