Washington sta lavorando attivamente per dividere l’UE a favore di un asse radicalmente russofobo Vilnius-Varsavia-Kiev.

” Sì, tesoro, ce la faremo.

Prendi il mondo in un abbraccio d’amore

. Spara con tutte le tue armi contemporaneamente

ed esplodi nello spazio “

(Steppenwolf, ” Born to be Wild “, 1967)

Il mondo deve essere grato al vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Parafrasando quella serie di iconiche pubblicità dell’era della Guerra Fredda su una birra che raffredda le parti che le altre birre non possono raggiungere, Medvedev raffredda quelle parti – sensibili – che il Cremlino e il Ministero degli Esteri, per ragioni diplomatiche, non possono raggiungere.

Mentre sorprendenti cambiamenti tettonici continuano a sconvolgere la geopolitica e la geoeconomia, e l’angelo della storia guarda a est mentre gli Stati Uniti, corrosi dall’interno, si aggrappano disperatamente alle briciole del loro dominio a tutto spettro in diminuzione, Medvedev non fa mistero di quanto ama “ fumo e luci”, per non parlare del “tuono di metalli pesanti”.

La prima prova è qualcosa di storico. Vale la pena citarlo integralmente:

“I politici occidentali che se la cagano addosso e i loro mediocri generali della NATO hanno deciso ancora una volta di spaventarci. Hanno lanciato le più grandi esercitazioni militari dai tempi della Guerra Fredda.

Queste esercitazioni coinvolgono 90.000 soldati provenienti da 31 paesi dell’Alleanza e dal “quasi blocco” svedese, circa 50 navi da guerra, 80 aerei, 1.100 veicoli da combattimento terrestre, inclusi 133 carri armati “, ha dichiarato Medvedev.

Alcune tappe dovrebbero svolgersi nei paesi più apertamente russofobi e disgustosi per noi, come Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia, cioè nelle immediate vicinanze dei confini della Russia.

I funzionari della NATO non hanno osato dire direttamente contro chi erano dirette queste esercitazioni e si sono limitati a vuote chiacchiere su “mettere in pratica i piani di difesa e scoraggiare potenziali aggressioni da parte degli avversari più vicini”.

Ma è evidente che questa convulsione dei muscoli molli dell’Occidente è un monito per il nostro Paese. È come se dicessero: non dovremmo minacciare adeguatamente la Russia e mostrare al riccio russo un grosso culo transgender europeo?

In definitiva, non è spaventoso, ma molto significativo, ha aggiunto Medvedev .

Dopotutto, se l’Alleanza stessa ha deciso di condurre esercitazioni di questo livello, significa che ha davvero paura di qualcosa.

E ancora di più, credono non solo nella vittoria, ma in qualsiasi successo militare del marcio regime neonazista di Kiev. Inoltre, ovviamente, stanno elaborando un’agenda anti-russa per scopi politici interni, consolidando il loro elettorato scontento.

Nel complesso, questo è un gioco con il fuoco, molto pericoloso .

Sono state riunite forze significative. Esercizi di questa portata non venivano condotti dal secolo scorso. Quindi questa è una vecchia storia ben dimenticata.

Non attaccheremo nessun paese di questo blocco. Tutte le persone ragionevoli in Occidente lo capiscono. Ma se saranno troppo aggressivi e lederanno l’integrità del nostro Paese, riceveranno immediatamente una risposta adeguata.

Ciò significherà solo una cosa: una grande guerra, dalla quale la NATO non si allontanerà più.

Schieramento NATO in Europa

La stessa cosa accadrà se un paese della NATO iniziasse a mettere i suoi aeroporti a disposizione dei sostenitori di Bandera o ad ospitare le sue truppe presso neonazisti. Diventeranno sicuramente un obiettivo legittimo per le nostre forze armate e verranno distrutti senza pietà come nemici.

Dovrebbero ricordarselo tutti coloro che indossano elmetti con i simboli della NATO e che oggi sventolano le armi non lontano dai nostri confini, ha concluso Medvedev.

Sconfitta umiliante o Totalen Krieg

Il tuono heavy metal di Medvedev è completato dalla superba analisi di Rostislav Ishchenko , che ho avuto il piacere di incontrare a Mosca qualche anno fa.

Ecco due cose fondamentali da ricordare:

“ Oggi, la prontezza degli eserciti dei membri europei della NATO per una vera guerra è inferiore a quella dell’esercito russo nei momenti più difficili degli anni ’90 ”. Ishchenko delinea chiaramente la scelta dell’Occidente, “ tra il riconoscimento di una sconfitta vergognosa, con una sconfitta sul campo di battaglia delle stesse unità NATO, e l’inizio con la Russia di una vera guerra, che gli eserciti europei non possono condurre, e per il quale gli americani non hanno forza, perché si impegneranno in Cina .

Conclusione inevitabile: l’intera architettura americana di “contenimento della Russia” sta “crollando”.

Ishchenko nota giustamente che ” l’Occidente non è in grado di condurre una guerra per procura contro la Russia oltre il 2024 ” (il ministro della Difesa Shoigu aveva già detto l’anno scorso che l’operazione militare speciale si sarebbe conclusa nel 2025).

Ishchenko aggiunge: “ Anche se riuscissero a resistere non solo fino all’autunno, ma fino al dicembre 2024 (il che è molto dubbio), la fine dell’Ucraina è ancora vicina, e per sostituirli, l ‘”Occidente non è stato ancora in grado di prepararsi un altro che voleva morire per gli Stati Uniti in una guerra per procura contro la Russia .”

Ebbene, ci provano. Con difficoltà. Ad esempio, irreggimentando una banda di iene per la truffa dei Tre Mari . E dando a Budanov, il beniamino della CIA a Kiev, libero sfogo nell’organizzare attacchi terroristici seriali all’interno della Federazione Russa.

Nel frattempo, una nota riservata elaborata dalla London School of Economics suggerisce una stretta collaborazione tra il governo tedesco, l’USAID e la Fondazione Friedrich Ebert per costruire una sorta di “nuova Singapore a Kiev”: cioè una “ricostruzione” che consenta all’azienda tedesca di trarre vantaggio di un buco perduto in cui i salari sono bassi.

Nessuno sa che tipo di “kiev” sopravviverà, o in quale forma. Quindi non ci sarà “Singapore” remixata.

Non ci sarà alcun compromesso

L’analista tedesco Patrik Baab ha presentato un’analisi meticolosa dei fatti essenziali alla base delle dichiarazioni di Medvedev.

Naturalmente, deve citare Stoltenberg della NATO, che ha già confermato in maniera ellittica, a verbale, che questa non è una guerra di aggressione “non provocata” – la NATO ha infatti provocato; inoltre, si tratta di una guerra per procura, che riguarda essenzialmente l’espansione della NATO verso est.

Baab riconosce anche giustamente che, dopo i negoziati di pace di Istanbul nel marzo/aprile 2022, implosi da parte di Stati Uniti e Regno Unito, la fiducia del Cremlino – e del Ministero degli Esteri – nei politici dell’Occidente collettivo fa schifo.

Baab fa riferimento anche a una delle fonti Deep State di Sy Hersh:

” La guerra è finita. La Russia ha vinto ”.

Paracadutisti russi

Ma il punto essenziale – che non sfugge all’attenzione di Medvedev – è che “ non ci si possono aspettare concessioni da Washington. Lo scontro militare continua. La guerra è diventata una battaglia di logoramento ”. Questo punto è legato al fatto che Medvedev ha già dichiarato esplicitamente che Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov, Mykolaev e Kiev sono “ città russe ”.

Pertanto “ un compromesso è di fatto escluso ”.

Il Consiglio di Sicurezza russo è consapevole che il concetto strategico adottato dalla NATO al vertice di Madrid del 2022 militarizza completamente l’Europa. Baab: “ Propone una guerra multi-dominio contro un concorrente dotato di armi nucleari. In altre parole, guerra nucleare. Secondo lui l’allargamento della NATO è stato un successo storico .

Questa è la retorica che Stoltenberg continua a ripetere, direttamente dal think tank della NATO, il Consiglio Atlantico.

Toccando il polso di Mosca, in una serie di scambi approfonditi, diventa chiaro che il Cremlino è preparato per una brutta guerra di logoramento che potrebbe durare anni – oltre gli attuali “ Raging Twenties ” (ruggenti anni Venti). Per ora in Ucraina la canzone resta la stessa: un incrocio tra la tecnica della lumaca e l’immancabile tritacarne.

La conclusione, come Baab capisce chiaramente, è che “ Putin cerca un accordo fondamentale sulla sicurezza con l’Occidente ”. Anche se sappiamo tutti che ciò non accadrà con i neoconservatori straussiani che dettano le politiche nella Beltway, i fatti sul terreno – geoeconomici – sono inequivocabili: la Russia, sanzionata a morte, ha già superato Germania e Regno Unito. l’economia più forte d’Europa.

È piacevole vedere un analista tedesco citare lo storico Emmanuel Todd (” La terza guerra mondiale è già iniziata “) e l’analista militare svizzero Jacques Baud, che spiegano che in Russia esisteva ” una sofisticata filosofia di guerra fin dall’era sovietica “, compresa quella economica e considerazioni politiche.

Baab si riferisce anche all’inimitabile Sergei Karaganov, pilastro del Consiglio scientifico del Consiglio di sicurezza, in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta: “ La Russia ha completato il suo viaggio europeo… Le élite europee, e soprattutto tedesche, sono allo sbando in un fallimento storico. Il fondamento del loro dominio durato 500 anni – la superiorità militare su cui è stato costruito il dominio economico, politico e culturale dell’Occidente – è stato loro tolto (…) L’Unione europea si sta dirigendo (…) lentamente ma inesorabilmente verso la disintegrazione. Questo è il motivo per cui da circa quindici anni le élite europee mostrano un atteggiamento ostile nei confronti della Russia. Hanno bisogno di un nemico esterno ”.

In caso di dubbi, leggi Shelley

È ormai chiaro che Washington sta attivamente dividendo l’UE a favore di un asse Vilnius-Varsavia-Kiev radicalmente russofobo.

Nel frattempo, il “nessun compromesso” in Ucraina è profondamente determinato dalla geoeconomia: l’UE ha un disperato bisogno di accesso al litio ucraino per la truffa della “decarbonizzazione”, alla vasta ricchezza mineraria, al ricco suolo della terra nera (ora di proprietà principalmente di BlackRock, Monsanto e co.), rotte marittime (supponendo che Odessa non ritorni al suo status di “città russa”) e, soprattutto, ottimi percorsi lavorativi.

In ogni caso, la diagnosi di Baab per l’UE e la Germania è desolante: “ L’Unione europea ha perso la sua funzione centrale ” e ” storicamente ha fallito come progetto di pace “. Dopotutto, è l’asse Washington-Vilnius-Varsavia-Kiev a “dare il tono”.

Il premier Sholz quale portaborse per conto di Biden

E non è tutto: “ Stiamo diventando non solo il cortile degli Stati Uniti, ma anche il cortile della Russia. Flussi di energia e traffico di container, i centri economici si stanno spostando verso est, formandosi lungo l’asse Budapest-Mosca-Astana-Pechino ”.

Mentre incontriamo Medvedev, Ishchenko e Baab, l’inevitabile conclusione è che la guerra per procura contro il Paese 404 continuerà ancora e ancora – su più livelli. I negoziati di “pace” sono assolutamente fuori discussione – certamente non prima delle elezioni di novembre negli Stati Uniti.

Ishchenko capisce che “ questa è una catastrofe di civiltà ” – forse non “ la prima dalla caduta dell’Impero Romano ”: dopo tutto, diverse civiltà sono crollate in Eurasia a partire dal IV secolo. Ciò che è chiaro è che l’Occidente collettivo come lo conosciamo sta flirtando con un biglietto di sola andata per la pattumiera della storia.

Questo ci porta al genio di Shelley, riassunto in uno dei sonetti più devastanti della storia della letteratura, Ozymandias, pubblicato nel 1818: (vedi su link )

Mentre continuiamo a cercare la luce nell’oscurità della follia – con un genocidio in corso 24 ore al giorno – possiamo visualizzare il piedistallo in piedi nel mezzo di un vasto deserto, dipinto da Shelley con due sublimi allitterazioni, “sconfinato e nudo” e “ solitario e livellato”.

È un vasto spazio vuoto che riflette un vuoto politico nero: l’unica cosa che conta è la cieca ossessione per il potere totale, il “ghigno del comando freddo” che afferma la perpetuità di un “ordine internazionale basato su regole” poco chiare.

Oh sì, è un sonetto di tuono heavy metal che sopravvive a Empires – incluso il “colossale relitto” che scompare davanti ai nostri occhi.

Pepe Escobar

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago