Washington si rifiuta di ascoltare Russia e Cina





di Thierry Meyssan .

Per tutta la settimana Mosca ha atteso una risposta alla sua proposta di Trattato che garantisse la pace. Washington non ne ha mai parlato. Al contrario, ha accusato la Russia di prepararsi ad attaccare l’Ucraina e di pianificare un’operazione sotto falsa bandiera per giustificarlo. La Russia non può più ritirarsi, ma qualsiasi sua azione rischia di aprire una terza guerra mondiale.

La stampa occidentale non segue i rapporti tra i tre grandi (Cina, Stati Uniti e Russia) perché li segmenta. Considera ogni problema separatamente e ignora i collegamenti tra di loro. Soprattutto, ignora la differenza tra il diritto anglosassone e quello delle Nazioni Unite, che la porta a numerosi errori di interpretazione.

Gli Stati Uniti e la Russia si sono incontrati tre volte questa settimana per discutere le garanzie di pace:

a Ginevra a livello di Vice Ministri degli Esteri;

a Bruxelles nella Commissione NATO-Russia;

e infine a Vienna, presso l’OSCE.

Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro avvertimento contro lo stazionamento di 100.000 soldati russi al confine russo-ucraino mentre la Russia era indignata per il rifiuto degli Stati Uniti di discutere la sua proposta di pace.

Allo stesso tempo, il Congresso degli Stati Uniti ha discusso le sanzioni contro la Russia, mentre il Dipartimento di Stato ha esteso la sua posizione sulla Russia alla Cina e il Dipartimento della Difesa sta valutando la possibilità di aumentare il suo arsenale nucleare.

Sullo sfondo, Washington ha condotto un’operazione per destabilizzare il Kazakistan e l’Unione Europea ha istituito un blocco economico totale della Transnistria.

Se gli Stati Uniti si rifiutano ulteriormente di tenere conto dei rimproveri loro rivolti e di rispondere alle argomentazioni russe, Mosca ora minaccia di schierare truppe nel bacino caraibico.

L’unico passo positivo riguarda un possibile rilancio dei negoziati USA-Russia sul controllo dei missili nucleari a raggio intermedio, Trattato impugnato dal presidente Donald Trump.

Il contenuto delle trattative

Quando la delegazione statunitense è arrivata a Ginevra, ha prima cenato amabilmente con i suoi omologhi russi, poi, la mattina seguente, all’inizio dei colloqui, li ha informati che il suo mandato si limitava a discutere del dispiegamento di truppe statunitensi e russe in Ucraina.

” Altre priorità per noi sono più importanti: non allargamento della Nato, eliminazione delle infrastrutture create, rifiuto di alcune misure, e non su base reciproca, ma unilaterale da parte dell’Occidente “, aveva già dichiarato Sergey Riabkov quando è arrivato a Ginevra.1 .

I russi hanno quindi replicato che il mandato della delegazione statunitense corrispondeva solo incidentalmente all’oggetto ufficiale dell’incontro: garantire la pace nel mondo. Quindi Wendy Sherman e Sergey Riabkov hanno esaminato gli argomenti di cui avrebbero potuto discutere in seguito e ne hanno escogitato solo uno: un nuovo Trattato intermedio di riduzione dei missili nucleari; il Trattato INF è stato denunciato dal presidente Donald Trump.

Il giorno successivo Wendy Sherman ha partecipato alla riunione della Commissione NATO-Russia a Bruxelles. Gli ambasciatori alleati hanno avuto difficoltà a valutare le intenzioni di Washington dopo il suo abbandono dell’Afghanistan ai talebani e il suo tradimento della Francia con l’accordo AUKUS. La signora Sherman quindi ha fatto parlare prima loro, poi ha dichiarato in sostanza alla delegazione russa: “ Certo, siamo in trenta qui di fronte a voi, ma siamo solo uno sulle nostre posizioni ”. Poi dipinge il paesaggio di ciò che l’Europa sarebbe diventata se Washington avesse ceduto a Mosca: ancora una volta un continente diviso in due zone di influenza, una atlantista, l’altra russa, come durante la Guerra Fredda.

Questa presentazione ha risvegliato ricordi terribili in modo che gli ambasciatori alleati non abbiano sentito nient’altro. Le smentite della delegazione russa, ricordando che non era sovietica e non voleva condividere il continente, erano solo rumori di fondo. Forse i russi hanno nuovamente presentato le loro richieste di rispetto per la Carta delle Nazioni Unite e per la parola data, nessuno ricorda.

La stampa americana ha commentato questo incontro, dicendo di aver dato alla NATO, denunciata dai presidenti Donald Trump ed Emmanuel Macron, una nuova ragione di esistere: combattere la Russia.

In queste condizioni, il terzo incontro, quello dell’OSCE a Vienna, è stato solo – nelle parole di Sergey Lavrov – “dilatatore”. L’OSCE non ha potere decisionale, è solo un forum creato durante la Guerra Fredda per valutare le posizioni. La presidenza svedese del suo Consiglio Permanente era ad immagine di questo Paese, ufficialmente neutrale, ma che discuteva internamente della sua prossima adesione alla NATO. Gli alleati stavano sulla difensiva, mentre gli stessi Stati Uniti cercavano di guadagnare tempo. L’incontro non ha portato nemmeno a un comunicato finale.

Vice ministro degli Esteri russo Riabkov ha condotto i negoziati

Mosca si aspettava un totale rifiuto delle sue proposte da parte di Washington, ma è rimasta sbalordita dal modo in cui i diplomatici statunitensi sono riusciti a manipolare i membri della NATO e dell’OSCE. Questa è la seconda volta che Vladimir Putin si scontra con il comportamento irrazionale degli europei nell’Unione. Ricordi, nel 2007, pensava di poter alienare gli europei occidentali dal loro signore americano andando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e chiedendo loro di porsi la domanda sui loro interessi?-2 .

Aveva erroneamente creduto che avrebbe catturato la loro attenzione, in particolare quella dei tedeschi. Lo stesso fenomeno si ripete oggi.

È chiaro che la maggior parte dei leader europei, con la notevole eccezione dei russi, non vogliono essere indipendenti. Rinuncia alle proprie responsabilità e preferisce piegarsi a un ordine mondiale illegittimo e crudele.

L’isteria a Washington

A Washington la Casa Bianca è consapevole di non avere più i mezzi per la sua politica globale, ma non la classe dirigente. Il Congresso è stato teatro di posizioni magniloquenti che denunciavano l’impudenza russa e in particolare quella del suo presidente, Vladimir Putin. I parlamentari sono arrivati ​​al punto di discutere di sanzionarlo a suo nome , il che comporterebbe la rottura delle relazioni diplomatiche con il suo Paese.

Nessuno sembra essere consapevole del fatto che gli Stati Uniti non sono più la principale potenza militare mondiale e che Russia e Cina li hanno sostituiti.

Meno sciocche delle sanzioni contro il presidente Putin, il Congresso si è per lo più angosciato per il possibile ripristino delle sanzioni contro il gasdotto russo Nord Stream 2 . Il senatore repubblicano Marco Rubio ha difeso l’idea che i tedeschi che fanno un patto con “il diavolo”, compreso l’ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, che ha guidato la costruzione dell’oleodotto, dovrebbero essere puniti in modo che non abbiano più scelta-3 . Al contrario, i Democratici, su consiglio della Casa Bianca, hanno sostenuto che sarebbe stato più saggio convincere i tedeschi a scegliere da soli il campo giusto, piuttosto che costringerli a farlo. Il governo ucraino ha sostenuto questo approccio di buon senso ricordando che i tedeschi avevano negoziato garanzie con la Russia in modo che non utilizzasse le sue forniture di gas come arma.-4 .

Questo dibattito grottesco è stato possibile solo perché tutti hanno dimenticato il motivo che ha portato il presidente Joe Biden a revocare le sanzioni contro il Nord Stream 2 poco prima del vertice russo-americano a Ginevra.-5 : era un modo per far passare agli europei il conto dei danni di guerra in Siria. Pagherebbero per il gas russo a buon mercato, ma un po’ meno del previsto. Nessuno si ricorda nemmeno che gli Stati Uniti persero quella guerra.

Blinken arriva a Kiev assieme alle forniture di armi di USA e GB

Tutto continua come se niente fosse

Lungi dal cedere ai meriti, il Dipartimento di Stato ha esteso la sua narrativa russa alla Cina, che sostiene la Russia. Non solo la Russia vorrebbe invadere l’Ucraina ed estendere il suo dominio a tutta l’Europa centrale e orientale, ma la Cina vorrebbe conquistare l’intero Mar Cinese.

Se la disputa con la Russia è post-scioglimento dell’Unione Sovietica, quella con la Cina risale molto più indietro, al tragico periodo coloniale.

Il Dipartimento di Stato fa affidamento sulla sentenza della Corte arbitrale dell’Aia del 2016, che condanna la Cina nella disputa territoriale con le Filippine, per respingere le argomentazioni di Pechino-6 . Tuttavia, un tribunale arbitrale non è un tribunale e la Cina non riconosce questo tribunale, che non ha arbitrato affatto, ma ha solo ratificato la versione filippina della controversia. Lungi dal contribuire a stabilire qualcosa, questo episodio testimonia il modo in cui gli Stati Uniti interpretano il diritto internazionale in generale e la Carta delle Nazioni Unite in particolare.

La Cina rivendica giustamente le isole che ha governato nel 18° secolo e che ha abbandonato quando è crollata sotto le percosse della colonizzazione. La maggior parte è rimasta disabitata fino a circa 30 anni fa, cioè fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti, affermando di attribuirli ai loro alleati in quest’area, mostrano lo stesso imperialismo conquistatore che hanno posto l’Europa centrale e orientale sotto il comando della NATO.

Inoltre, durante questa settimana, Washington ha continuato le sue operazioni per destabilizzare il Kazakistan e sostenere gli appelli al rovesciamento del regime lanciati da Mukhtar Ablyazov da Parigi. Infine, ha incoraggiato l’Unione Europea a organizzare il blocco della Transnistria, questo stato non riconosciuto incuneato tra Ucraina e Moldova-7 . Se sembra aver perso in Kazakistan, sta già preparando il prossimo episodio in Transnistria.

Gli Stati Uniti si mascherano nella loro smentita e inviano emissari a ciascuno dei suoi vassalli per avvertirli di un imminente attacco russo contro l’Ucraina a seguito di una provocazione sotto falsa bandiera,

Conclusione provvisoria

Questa settimana ha mostrato, come ci si potrebbe aspettare, che gli Stati Uniti non intendono rispettare né la Carta delle Nazioni Unite né la loro stessa parola. Non si tireranno indietro da nessuna parte da soli. Le loro proposte mirano nel migliore dei casi a preservare lo status quo.

La loro strategia sembra basata sull’idea che russi e cinesi non oseranno confrontarsi. Questa è la ” teoria del pazzo ” usata una volta dal presidente Richard Nixon contro l’Unione Sovietica: sì, mi sbaglio e potrei non essere il più forte, ma sono pazzo e le mie reazioni sono irrazionali e imprevedibili. Non mi interessa vincere, posso rompere tutto. Questo atteggiamento è come una scommessa. Non ha permesso agli Stati Uniti di vincere la guerra del Vietnam.

La Russia ha ovviamente previsto il colpo successivo quando ha pubblicato la sua bozza di Trattato che garantisce la pace. Dovrà però adattarlo perché Washington è riuscita a radunare tutti i suoi spaventati vassalli. Se ci sarà uno scontro, sarà nucleare e sicuramente provocherà centinaia di milioni di vittime.

Se Washington sta pianificando la prossima scaramuccia in Transnistria, Mosca è pronta a giocare la prossima mossa, probabilmente nel bacino dei Caraibi, sul modello della crisi dei missili cubani del 1962 alla classe dirigente americana che non ha più la superiorità di cui ha usato e abusato tanto.

Thierry Meyssan

fonte: https://www.voltairenet.org

Traduzione: Gerard Trousson