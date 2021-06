Washington si è concessa nuova maleducazione verso la Russia





Il miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti è stato nuovamente ostacolato? La Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia – e lo ha fatto pochi giorni dopo il vertice di Ginevra con la partecipazione di Vladimir Putin e Joe Biden. Qual è stato il motivo di un simile passo da parte di Washington e quali conseguenze comporta?

Gli Stati Uniti hanno iniziato a preparare nuove sanzioni contro la Russia a causa della situazione con il blogger Alexei Navalny. Lo ha annunciato domenica l’ assistente del leader americano Joe Biden per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan.

“È importante che i vostri telespettatori capiscano che abbiamo imposto sanzioni contro la Russia per l’avvelenamento di Alexei Navalny e stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni che verranno applicate anche in questo senso”, ha detto Sullivan alla CNN . Gli Stati Uniti continueranno inoltre a imporre nuove sanzioni contro le società russe che partecipano a Nord Stream 2, ha aggiunto. Allo stesso tempo, le società europee non sono soggette a restrizioni.

Il commento di Sullivan è arrivato pochi giorni dopo l’incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, valutato positivamente a Mosca e Washington. A Ginevra, entrambe le parti sono riuscite ad avviare un dialogo su questioni di stabilità strategica e ad accordarsi sul reciproco ritorno degli ambasciatori. Tuttavia, durante una conferenza stampa a Ginevra, Vladimir Putin ha affermato che se dopo l’incontro Washington imporrà sanzioni, sarà un’altra occasione mancata per migliorare i rapporti.

Allo stesso tempo, l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, che sta tornando negli Stati Uniti la sera del 20 giugno, ha annunciato che stava volando lì con un atteggiamento ottimista. Secondo il diplomatico, ha già programmato incontri negli Stati Uniti. Inizieranno lunedì e continueranno la prossima settimana.

“Uno dei nostri compiti principali è l’attuazione rapida, ma soprattutto di alta qualità ed efficace, della dichiarazione congiunta dei due presidenti sulla stabilità strategica. Abbiamo in programma di stabilire tempestivamente con i nostri colleghi americani lo svolgimento delle prime consultazioni “, ha aggiunto Antonov.

Sanzioni al Gasdotto Nord Stream 2

Non è ancora noto se l’atteggiamento positivo di Antonov si deteriorerà all’arrivo negli Stati Uniti, ma il ministero degli Esteri russo ha prontamente risposto alla dichiarazione di Sullivan.

“La nostra risposta naturale ha sempre seguito le azioni illegali degli Stati Uniti. È strano che ad alcune persone a Washington piaccia così tanto il percorso a ostacoli sulla giostra”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

“Quanto al collegamento del progetto economico, i cui partecipanti sono operatori privati ​​e stati indipendenti, con Navalny, gli ideologi americani si sono esposti: hanno bisogno di tutto il clamore intorno al presunto avvelenamento come strumento per risolvere i propri problemi di non competitività”, ha aggiunto Zakharova.

“Eppure l’imposizione di sanzioni era un passo previsto dagli Stati Uniti”, afferma Ivan Timofeev, direttore del programma del Valdai International Discussion Club. – In primo luogo, perché il meccanismo sanzionatorio dovuto al caso Navalny presuppone la loro introduzione in conformità alla normativa vigente, compresa la legge del 1991 sulle armi chimiche e batteriologiche.

E lui, a sua volta, prevede l’imposizione di sanzioni in due fasi. La prima tappa era già a marzo. La seconda fase era prevista per l’inizio di giugno. Queste sanzioni non sono state imposte, ma nessuno le ha annullate. Il presidente degli Stati Uniti è legalmente obbligato a farlo”.

“In secondo luogo, in una conferenza stampa a Ginevra, Biden ha iniziato il suo discorso dicendo che Navalny non è solo una questione chimica, non solo un presunto avvelenamento e il possibile uso di armi chimiche, ma anche una questione di diritti umani. Gli Stati Uniti continueranno a esprimere la propria insoddisfazione su questo argomento e continueranno a intraprendere determinate azioni. Lo ha detto lui stesso “, ha ricordato l’esperto.

“Ma non credo che l’annuncio di nuove sanzioni influenzerà in qualche modo il ritorno degli ambasciatori. Washington sta intraprendendo le azioni previste che difficilmente influenzeranno gli accordi di Ginevra in materia di sicurezza informatica e stabilità strategica “, suggerisce Timofeev.

Ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov

Un punto di vista simile è condiviso dal politologo americano Dmitry Drobnitsky: “Penso che gli ambasciatori torneranno ancora e inizieranno il loro lavoro. Certo, l’annuncio di un nuovo pacchetto di sanzioni a pochi giorni dall’incontro di Ginevra è di cattiva educazione. Ma i leader dei paesi non erano d’accordo sull’assenza di tali cattive maniere”.

“L’essenza degli accordi di Ginevra risiede nella comprensione dell’importanza della riduzione dell’escalation. E il fatto che la concorrenza tra i paesi si fermerà e le sanzioni saranno revocate era fuori discussione. De-escalation non significa distensione e riscaldamento nelle relazioni, dato il numero di contraddizioni tra Mosca e Washington “, ha spiegato Drobnitsky.

“Allo stesso tempo, lo stesso Navalny non è caro a Washington. La situazione con lui può essere riferita quando si introduce un nuovo pacchetto di sanzioni. Ma non credo che la Casa Bianca stia facendo un serio interesse politico su di lui. Si adatta solo a Washington come pretesto per introdurre alcune restrizioni “, ha continuato il politologo.

“Pertanto, la guerra delle sanzioni continuerà. Probabilmente, non influirà sul lavoro del corpo diplomatico ed è improbabile che assisteremo a iniziative in relazione ai nostri diplomatici. Per il resto, tutto sarà lo stesso nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti “, ha riassunto Drobnitsky.

Fonte: VZGLYAD.ru

Traduzione: Sergei Leonov