Washington sblocca gli aiuti della disperazione a Kiev

di Vincent Gouysse

Washington non poteva compiacere di più i nazisti banderisti ieri rilasciando la busta di 61 miliardi di dollari in aiuti a Kiev nell’anniversario della nascita di Hitler!…

Tre quarti dei membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno votato, senza alcuna sorpresa, a favore della continuazione della guerra per procura della NATO contro la Russia, rispondendo all’appello lanciato dall’ex premier londinese Boris Johnson che aveva appena avvertito:

“ Se l’Ucraina cadesse, sarebbe un disastro per l’Occidente!” Ciò metterà fine all’egemonia occidentale e non avremo nessuno da incolpare se non noi stessi ”.

La difesa dei “valori democratici” di cui l’Occidente si vanta (quando gli fa comodo – lo dimostra ancora una volta il genocidio commesso dai nazisti sionisti contro il popolo palestinese) è ancora una volta demistificata e oggi non rimane più solo la nuda e verità brutale: al procuratore atlantico-banderista è stata affidata la pericolosa missione di prolungare l’agonia di una moribonda egemonia coloniale occidentale su cui poggia la sua montagna di debiti insolventi e la “società dei consumi” occidentale “postindustriale” che drena ricchezza dalle zone periferiche, altrimenti zone coloniali.

Nonostante questi aiuti d’emergenza a Kiev, il Re è nudo: la Russia e i suoi alleati (del Donbass e dei BRICS) vinceranno inevitabilmente, indipendentemente dalla quantità di sangue versato dagli utili idioti banderisti del Quarto Reich atlantista.

Ma attenzione alle inevitabili reazioni negative: sostenere il suo insaziabile complesso militare-industriale fino all’ultima goccia di sangue ucraino, finanziando il terrorismo banderista, avrà un giorno necessariamente un prezzo elevato per la plutocrazia atlantista e i suoi amorfi popoli indigeni, come sottolinea Dimitri Medvedev che ieri voleva vedere gli Stati Uniti “ tuffarsi al più presto in una nuova guerra civile ” e quindi vedere “ l’ignominioso crollo dell’impero del male del 21° secolo – gli Stati Uniti d’America ”.1

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson