Washington richiede una nuova Pearl Harbor

da Redazione





Gli Stati Uniti impongono alla Cina di conformarsi alle norme di una convenzione internazionale, che essi stessi hanno rifiutato di riconoscere. Questo avvicina ad una guerra, che è improbabile che l’America sia in grado di vincere.

La Casa Bianca non racconta più storie di propaganda sul desiderio di difendere “gli ideali astratti della democrazia” nel mondo. Il confronto tra America e Cina è apertamente definito come personale e diretto. La Cina riveste semplicemente la colpa del suo successo economico.

L’idea di trasformare la RPC in una colonia economica americana, che era stata la base del riavvicinamento alla fine degli anni ’70, è chiaramente fallita. Gli investimenti riversati su di essa, con la gestione competente dell’élite cinese del paese e la comprensione degli obiettivi dello sviluppo nazionale, hanno portato alla creazione di un avversario che mina direttamente l’egemonia globale degli Stati Uniti.



Il processo non solo ha guadagnato slancio, ma ha acquisito un carattere fondamentale. L’attuale tendenza porta inevitabilmente gli Stati Uniti alla sconfitta globale. Lasciando uno stretto corridoio di possibilità. Accettate e arrendetevi, oppure cercate di rovesciare la scacchiera del mondo con la forza.

Il problema ha tre componenti.

Il primo è stato causato dal fatto che la RPC è diventata il leader nelle tecnologie avanzate. Soprattutto nelle industrie di comunicazioni mobili e microprocessori di quinta generazione di oggi che sono i più rilevanti. Tuttavia, la Cina sta per raggiungere il livello dei propri brevetti di punta in robotica, meccanica di precisione ed elaborazione dei materiali.

Già oggi, un quarto dei brevetti più avanzati al mondo sono cinesi. Per mezzo secolo, il sistema di protezione dei brevetti ha iniziato a giocare contro gli Stati Uniti. Gli USA non possono raggiungere il leader e semplicemente copiare le sue decisioni e questo richiederà ingenti pagamenti per l’uso dei brevetti.

La seconda parte della domanda è la progressiva arretratezza degli americani nella scala della produzione industriale. Della produzione industriale mondiale totale, il 54% è concentrato in Cina e solo il 21% negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, la quota cinese continua a crescere, mentre la quota americana continua a diminuire. Secondo gli esperti, entro il 2035-2040, l’industria americana ha tutte le possibilità di ridursi al 19% del mondo, mentre l’industria cinese si avvicinerà al 60%.

Il terzo punto segue dai primi due. Come perdita di concorrenza economica, l’influenza politica internazionale americana è ridotta. Tre anni di una guerra commerciale con la Cina hanno messo in luce l’impotenza crescente di Washington nella capacità di imporre la propria volontà agli avversari con mezzi non militari.

Pertanto, la Cina è diventata una minaccia esistenziale diretta per gli Stati Uniti. Ciò che costringe la Casa Bianca ad intervenire in qualsiasi conflitto tra Pechino e chiunque nella regione, specialmente quelli strategicamente importanti per l’Impero Celeste.

Ce ne sono due. Questa è Taiwan e la concorrenza con Vietnam, Brunei, Malesia e Filippine per il controllo del Mar Cinese Meridionale. Il primo deriva dalla convinzione di principio che “esiste una sola Cina al mondo”.

Il secondo – dalla presenza, sotto il fondo del Mar cinese meridionale da 28 (secondo il US Geological Survey) a 105 (secondo i dati cinesi) solo miliardi di barili di petrolio. E almeno 20 trilioni di metri cubi. m. di gas naturale. Assumendo il controllo del quale, la RPC raggiungerà l’indipendenza energetica, il che significa che l’influenza degli Stati Uniti sulla Cina si ridurrà a un livello inaccettabilmente basso.

Ecco di cosa si tratta. Washington improvvisamente si è preoccupata dei requisiti per la Cina di conformarsi alla Convenzione internazionale sul diritto del mare del 1982, anche se il Senato degli Stati Uniti si è rifiutata di ratificarlo nel 2012, poiché restringe inaccettabilmente i diritti e gli interessi dell’America.

Quindi, gli Stati Uniti richiedono che la Cina aderisca alla convenzione, che non è stata nemmeno firmata con il pretesto di limitare i propri diritti e interessi! Ma allora perché Pechino la dovrebbe rispettare?

Retorica USA contro la Cina

È molto probabile che le previsioni sulla probabilità di una guerra diretta tra Stati Uniti e Cina stiano ricevendo nuove conferme. Washington ha aumentato il grado di scontro annunciando pubblicamente il proprio mancato riconoscimento delle rivendicazioni cinesi per il MCM. E ha inviato due portaerei nucleari alle esercitazioni laggiù.

A sua volta, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, durante una riunione di mercoledì 15 luglio, ha sottolineato che il suo paese non ha paura delle sanzioni statunitensi e continuerà a difendere i suoi diritti nella regione.

La questione sta iniziando ad acquisire un carattere apertamente di principio. Quello stesso principio che, più spesso nella storia finisce con una Pearl Harbor.

Fonte: RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov