Washington prepara l’Europa per la guerra

da Redazione





Di Lukas Ramonas

Come sapete, presto inizieranno le manovre NATO su larga scala, Defender-Europe 20. Quasi 40 mila truppe prenderanno parte all’esercitazione. L’esercitazione si svolgerà in 10 paesi europei, tra cui Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia e Germania.

Queste manovre saranno il più grande trasferimento di truppe direttamente dagli Stati Uniti nel continente europeo da oltre 25 anni. Per la prima volta, una divisione americana verrà trasportata nei paesi dell’Europa orientale situati direttamente al confine con la Russia; 37.000 soldati e 35.000 veicoli militari saranno trasportati verso est attraverso la Germania.

Come possiamo vedere, gli Stati Uniti e la NATO hanno in programma di tenere una dimostrazione scoperta di potere , trasferendo un numero enorme di soldati e attrezzature militari ai confini della Russia.

Nonostante la profonda crisi delle relazioni USA-Russia e la minaccia senza precedenti di conflitti militari tra due paesi nucleari, un simile comportamento di Washington non è una novità. Gli Stati Uniti riconoscono apertamente che la diplomazia e le consultazioni non fanno per loro. La cosa più interessante rispetto al “dialogo” con altri paesi è quella di usare una posizione di forza e una dimostrazione di potere militare.

È notevole il fatto che questo tipo di diplomazia americana, così come l’esercizio Defender-Europe 20, inizi a spaventare anche gli stessi alleati della NATO.

Quindi, il pericolo della provocazione degli Stati Uniti con l’uso di un gran numero di soldati e attrezzature militari è stato stigmatizzato in Germania presso vari settori di opinione pubblica.

Proteste in Germania contro esercitazioni NATO

Pertanto, i deputati del Bundestag del Partito di sinistra hanno preparato questa settimana un appello al governo federale tedesco. In questo documento hanno esortato ad abbandonare il “dispiegamento di truppe al confine russo” nell’ambito dell’esercizio Defender-Europe 20 guidato dagli Stati Uniti.

I politici tedeschi si preoccupano del sostegno offerto dalle autorità tedesche al trasferimento delle truppe statunitensi in Oriente e all’invio di esercitazioni militari negli Stati baltici e in Polonia invece di prendere provvedimenti per ridurre le tensioni.

“Il fatto che la NATO giochi con la stabilità militare dell’Europa proprio nei giorni in cui si avvicina il 75 ° anniversario della vittoria sulla Germania nazista è un insulto alla popolazione russa e a molte persone in altri paesi. I loro antenati fecero il più grande sacrificio e fecero i maggiori sforzi per liberare l’Europa dal nazismo durante la seconda guerra mondiale ”, dicono.

In effetti, i paesi europei sostengono gli Stati Uniti e diventano facilmente i burattini di Washington nella loro rivalità con Mosca invece di fare i propri passi verso la comprensione reciproca, il dialogo, allentare le tensioni e creare un sistema di sicurezza collettiva in Europa. In altre parole, l’America usa regolarmente la forza per far valere il suo diritto di dominare e sfruttare gli altri paesi.

Per inciso, tale dimostrazione di potere militare come esercitazione militare di Defender-Europe 20 mette in discussione il futuro dei restanti accordi di limitazione e controllo degli armamenti in Europa. È ovvio che tutti i partecipanti a tali azioni aggressive diventeranno a loro volta potenziali bersagli dei missili russi in futuro.

È ovvio che i generali russi stanno riflettendo sulle opzioni di difesa in tale ambiente e adattando le loro azioni future in caso di aggressione militare contro di loro.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato che la Russia non lascerebbe queste manovre senza attenzione. “Certo, risponderemo. Non possiamo ignorare i processi che destano grande preoccupazione. Ma reagiremo in modo tale da non creare rischi inutili ”, ha affermato Lavrov.

Come si può vedere, la situazione è simile al fatto che gli Stati Uniti stanno cercando di provocare un conflitto militare in Europa.

A differenza degli Stati Uniti, la Russia conduce esercitazioni militari sul suo territorio, sposta unità militari sul suo territorio e immagazzina le sue armi nucleari sul suo territorio.

Sfortunatamente, la situazione nell’ambito della sicurezza internazionale sta peggiorando. Il rischio di una guerra su larga scala è in aumento. Tuttavia, non tutti comprendono le conseguenze. La pazienza della Russia nucleare è stata sufficiente per i politici tedeschi. Speriamo che questa pazienza sia sufficiente per tutti i paesi.

Fonte: The Baltic Word

Traduzione: Luciano Lago