Washington non sa cosa fare: Putin va a un incontro al G20

Il vertice del G20, che si terrà in Indonesia, vedrà la partecipazione di Vladimir Putin e Xi Jinping, scrive Haqqin. La confusione regna a Washington in relazione a questo evento. Le proposte sono ben diverse: da un boicottaggio totale della manifestazione da parte degli Stati Uniti a “non molliamo l’iniziativa” al leader russo.

di Eugenio Bai

Washington – La diplomazia mondiale sta per affrontare una sfida mai vista prima. A metà novembre, nell’isola indonesiana di Bali, si terrà il prossimo vertice del G20. E ora, come è appena appreso dalle labbra dell’ospite dell’incontro, il presidente indonesiano Joko Widodo, sia il presidente russo Vladimir Putin che il leader cinese Xi Jinping intendono partecipare al vertice.

Prima di questo Washington si aspettava che Putin non andasse a Bali, ma si sarebbe limitato, nella migliore delle ipotesi, a rivolgersi ai suoi partecipanti da Mosca. Ma se sarà ancora presente di persona, costringerà le autorità indonesiane a dimostrare incredibili talenti nell’organizzazione degli incontri al vertice.

Putin si è già trovato in una situazione piuttosto spiacevole nel 2014. Ciò è accaduto a un vertice a Brisbane in Australia, dove allora era seduto per un pranzo di lavoro a un tavolo semivuoto, al quale era seduto solo il presidente brasiliano Dilma Rousseff. Ma anche prima, l’accoglienza dell’ospite russo è stata estremamente fredda. Il primo ministro canadese Stephen Harper, ad esempio, aveva salutato il presidente russo con le parole: “Beh, forse ti stringerò la mano, ma una cosa devo dire: vattene dall’Ucraina”.

Di conseguenza, Putin ha lasciato l’Australia molto prima degli altri ospiti.

Ma è aumentata anche la rigidità dei rapporti tra Russia e Occidente. Al vertice dei ministri degli esteri indonesiani del luglio di quest’anno, i diplomatici occidentali hanno effettivamente boicottato Sergey Lavrov per protestare contro l’operazione speciale della Russia in Ucraina. Con Lavrov, i partecipanti all’incontro dei “Sette Grandi” si sono rifiutati di farsi fotografare, di partecipare a una cena festiva insieme e di tenere riunioni personali. E lui, come un tempo il suo capo, ha lasciato l’Indonesia prima del previsto, senza aspettare la fine del forum.

E ora la posta in gioco è ancora più alta. Dove prima c’erano i fiori ora ci sono le bacche. I leader dell’Occidente lasceranno la sala quando Putin starà parlando lì? Questo è abbastanza possibile. In che modo gli assistenti separeranno le rotte dei leader in modo che non si incontrino faccia a faccia nei corridoi del vertice? E cosa fare con una foto di gruppo: come e dove mettere tutti?

Prima di questo, Washington ha discusso la possibilità di un boicottaggio completo del vertice da parte degli Stati Uniti se Putin sarà presente. Si è però deciso di escludere una decisione del genere, perché significherebbe che Biden cede l’iniziativa e, come si è detto, “un posto a tavola” al leader russo.

Inoltre, numerosi influenti media americani hanno riferito che a Bali è in programma un incontro personale tra il presidente Joe Biden e il presidente Xi, il primo in tre anni, ma non si sa nulla di un possibile incontro tra Putin e Xi.

L’incontro Biden-Xi, se avrà luogo, si svolgerà di fronte alle complicate relazioni tra Usa e Cina dopo la visita a Taiwan del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, una terza persona nella gerarchia statale americana, Nancy Pelosi.

Ma gli onniscienti analisti di Washington notano che questa visita è stata preceduta da una conversazione telefonica di due ore tra Biden e Xi. E qualcuno ammette la possibilità che i due leader, in un modo o nell’altro, siano d’accordo su qualcosa.

Nella capitale americana erano sicuri che Pechino non avrebbe lanciato un’aggressione contro Taiwan: non ci sono pazzi nelle strutture di potere del Celeste Impero.

E se a Bali si terrà un incontro tête-à-tête tra Biden e Xi, allora si discuterà inevitabilmente non solo della situazione intorno a Taiwan, non solo delle relazioni commerciali ed economiche, ma anche della Russia.

A marzo, poco dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, Washington ha chiesto a Pechino di non pensare nemmeno a fornire assistenza militare a Mosca.

Ma ora, forse, la conversazione andrà ancora oltre. E se gli Stati Uniti una volta consideravano teoricamente la Russia come un paese che potrebbe essere utilizzato in una lotta geopolitica con la Cina, ora la situazione si è capovolta e la leadership statunitense sembra pensare di offrire alla Cina una sorta di struttura di sicurezza internazionale in cui La Russia sarà uno spazio molto modesto. Vorrei ricordarvi che sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna, a partire da marzo di quest’anno, hanno instancabilmente chiesto che la Russia fosse esclusa del tutto dal G20.

Ma le sciarade del vertice di Bali non si limitano a questo. Anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky intende arrivare lì. Inoltre, la sua Casa Bianca ha chiesto questo. “Gli Stati Uniti credono che se Putin è lì, anche Zelensky dovrebbe essere coinvolto”, ha affermato il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in una nota.

Sì, la presenza di un tale quartetto in un luogo è solo una guardia per gli organizzatori del vertice! L’anno scorso il coronavirus “ha aiutato” a risolvere una situazione simile.

Al precedente vertice del G20 di Roma, Putin è intervenuto in videoconferenza. Forse alla fine si rivolgerà a un tale mezzo di comunicazione? Per le autorità indonesiane questo sarebbe un grande sollievo. Sì, e il Presidente dell’Ucraina nel bel mezzo dei pesanti combattimenti nell’est del Paese sarebbe rimasto a casa.

