Washington in preda al panico: Mosca e Teheran stanno instaurando sempre più una cooperazione strategica





Strategie a lungo termine della Russia nelle relazioni con l’Iran nel contesto ucraino

di MK Bhadrakumar

Ignorando il clamore dei media statunitensi sulla diplomazia Kissinger del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan sull’Ucraina, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev , un ex ufficiale del controspionaggio del KGB e collaboratore di lunga data del presidente Putin , si è recato a Teheran mercoledì scorso in quello che è stato l’equivalente di un conflitto geopolitico con un colpo da KO.

Patrushev ha telefonato al presidente Ibrahim Raisi e il 9 novembre ha tenuto colloqui approfonditi con l’ammiraglio Ali Shamkhani , rappresentante del leader supremo e segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran. Questa visita segna un momento decisivo nel partenariato russo-cinese e indica la traiettoria del conflitto in Ucraina.

I media statali iraniani hanno citato Raisi dicendo: “Lo sviluppo della portata della guerra in Ucraina è fonte di preoccupazione per tutti i paesi”. Tuttavia, Raisi ha anche osservato che Teheran e Mosca stanno portando il loro rapporto a un livello strategico, che è “la risposta più forte alla politica di sanzioni e destabilizzazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati”.

Il Dipartimento di Stato americano ha risposto il giorno successivo, avvertendo attraverso il suo portavoce, Ned Price , che “questa è un’alleanza sempre più profonda che il mondo intero deve considerare come una seria minaccia. Si tratta di relazioni che possono avere conseguenze al di fuori di un determinato Paese”. Price ha detto che Washington collaborerà con gli alleati per contrastare i legami militari russo-iraniani.

I colloqui di Patrushev a Teheran hanno toccato questioni molto delicate che hanno spinto il presidente Vladimir Putin a continuare a parlare con Raisi sabato. Il Cremlino ha affermato in una dichiarazione che i leader dei due paesi “hanno discusso una serie di questioni attuali nell’agenda bilaterale con particolare attenzione all’ulteriore rafforzamento della cooperazione in politica, commercio ed economia, compresi i trasporti e la logistica. Hanno concordato di intensificare i contatti tra i dipartimenti russo e iraniano competenti”.

A questo proposito, il sostegno eccezionalmente forte di Patrushev all’Iran in relazione agli attuali disordini in quel paese dovrebbe essere correttamente compreso. Patrushev ha dichiarato: “Notiamo il ruolo chiave dei servizi di intelligence occidentali nell’organizzazione di rivolte di massa in Iran e la successiva diffusione di disinformazione sulla situazione nel paese attraverso i media occidentali in lingua persiana da loro controllati. Consideriamo questo come un’aperta interferenza negli affari interni di uno stato sovrano”.

Le agenzie di intelligence russe condividono informazioni sulle attività ostili delle agenzie di intelligence occidentali con le loro controparti iraniane. In particolare, Patrushev ha eluso i sospetti dell’Iran sul coinvolgimento saudita. Separatamente, anche il ministro degli Esteri Sergei Lavrov si è offerto pubblicamente di mediare tra Teheran e Riyadh.

Tutto questo sta facendo impazzire Washington. Da un lato, questo non porterà a nulla, compreso l’innalzamento dello spettro della minaccia iraniana a livello del presidente Biden e il richiamo ancora una volta dei regimi arabi nel Golfo Persico.

Più di recente, Washington ha fatto ricorso alla teatralità a seguito di un rapporto infondato del Wall Street Journal secondo cui un attacco iraniano all’Arabia Saudita è imminente nei prossimi giorni. Le forze statunitensi nella regione dell’Asia occidentale hanno aumentato i loro livelli di allerta e Washington ha promesso di essere pronta a qualsiasi eventualità. Ma, curiosamente, Riyad è rimasta imperturbabile e non ha mostrato alcun interesse per l’offerta statunitense di protezione dalla “minaccia dell’Iran”.

È ovvio che il processo di normalizzazione delle relazioni saudite-iraniane, che è stato accompagnato da delicati scambi di opinioni sulle questioni della loro reciproca sicurezza, ha preso slancio e nessuna delle due parti è stata provocata a una dura reazione.

Questo cambio di paradigma sta lavorando a favore della Russia. Insieme alla sua alleanza petrolifera strategica con l’Arabia Saudita, la Russia sta attualmente approfondendo la sua partnership strategica con l’Iran.

Il panico nei commenti dell’addetto stampa di Price suggerisce che Washington ha concluso che la cooperazione tra i servizi di sicurezza e difesa di Russia e Iran si intensificherà.

Quello che preoccupa maggiormente Washington è che Teheran stia adottando una strategia congiunta con Mosca per passare all’offensiva e vincere la guerra collettiva delle sanzioni dell’Occidente. Nonostante decenni di pressioni, l’Iran ha costruito da solo un’industria della difesa di livello mondiale che farà vergognare paesi come l’India o Israele.

Shamkhani ha sottolineato l’importanza di creare “istituzioni congiunte e sinergiche per lottare contro le sanzioni e per rafforzare la capacità delle istituzioni internazionali contro le sanzioni e dei paesi che impongono sanzioni”. Patrushev ha concordato, ricordando i precedenti accordi tra le agenzie di sicurezza nazionale dei due paesi per sviluppare una tabella di marcia per la cooperazione strategica, in particolare per quanto riguarda il contrasto alle sanzioni economiche e tecnologiche occidentali.

Shamkhani ha aggiunto che Teheran considera l’espansione della cooperazione bilaterale e regionale con la Russia nella sfera economica come una delle sue priorità strategiche di fronte alle sanzioni statunitensi che entrambi i paesi stanno affrontando. Patrushev ha risposto: “Lo scopo più importante del viaggio mio e della mia delegazione a Teheran è quello di scambiare opinioni per accelerare l’attuazione di progetti comuni, fornendo al contempo meccanismi dinamici per l’avvio di nuove attività nei settori economico, commerciale, energetico e tecnologico”.

Patrushev ha osservato: “Creare sinergie nelle opportunità di transito, in particolare il rapido completamento del corridoio nord-sud, è un passo efficace per migliorare la qualità della cooperazione economica e commerciale bilaterale e internazionale”.

Patrushev e Shamkhani hanno discusso un piano congiunto tra Russia e Iran “per creare un gruppo di amicizia per i difensori della Carta delle Nazioni Unite”, compresi i paesi che sopportano il peso delle illegali sanzioni occidentali.

Per quanto riguarda l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, Shamkhani ha affermato che entrambi i paesi dovrebbero “usare saggiamente le opportunità di scambio” dei paesi membri. Ha affermato che il pericolo del terrorismo e dell’estremismo continua a minacciare la sicurezza della regione e ha sottolineato la necessità di espandere la cooperazione regionale e internazionale.

La visita di Patrushev a Teheran era prevista in vista della conferenza sull’Afghanistan che si terrà a Mosca. Iran e Russia hanno preoccupazioni comuni sull’Afghanistan. Sono preoccupati per i tentativi occidentali di riaccendere la guerra civile in questo paese.

Zamir Kabulov , l’ inviato speciale presidenziale russo per l’Afghanistan , ha dichiarato in una recente intervista che la Gran Bretagna sta finanziando la cosiddetta “resistenza afghana” (che si dice operi dal Panshir) contro i talebani*. Kabulov ha scritto che gli Stati Uniti stavano prendendo in giro i due stati dell’Asia centrale offrendo loro elicotteri e aerei mentre collaboravano in attività clandestine contro i talebani.

Kabulov ha fatto la clamorosa affermazione che gli Stati Uniti stavano ricattando i leader talebani minacciandoli con attacchi di droni se non avessero tagliato i legami con Russia e Cina. In particolare, ha affermato che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono che Kabul si astenga dal limitare le attività dei terroristi uiguri con sede in Afghanistan.

È interessante notare che Mosca sta esplorando la possibilità di creare un gruppo compatto di cinque stati regionali interessati a stabilizzare l’Afghanistan e che potrebbero lavorare insieme. Kabulov ha citato Iran, Pakistan, India e Cina come partner della Russia.

L’Iran è un tale “moltiplicatore di potere” per la Russia come nessun altro paese – con la possibile eccezione della Cina – che può trovarsi nelle attuali difficili condizioni di sanzioni. La visita di Patrushev a Teheran in questa fase, il giorno dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, può solo significare che il Cremlino ha visto come l’amministrazione Biden, fingendo di essere un pacificatore in Ucraina, abbia effettivamente ostacolato lo slancio della mobilitazione russa e la creazione di nuove linee di difesa in direzione di Kherson-Zaporozhye -Donbass.

In effetti, non è un segreto che gli americani stiano letteralmente grattando il fondo del barile per portare armi in Ucraina, poiché le loro scorte si stanno esaurendo e impiegano mesi o anni per ricostituirle.

Inserito da MK Bhadrakumar – Ambasciatore in pensione; editorialista per i quotidiani indiani Hindu e Deccan Herald, Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report e il sito web della Strategic Culture Foundation (Mosca).

Traduzione di Luciano Lago

