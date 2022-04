WASHINGTON, IL PIÙ GRANDE VINCITORE NELLA DIVISIONE TRA EUROPA E RUSSIA

di Paul Antonopoulos (*)

Il riorientamento della Russia verso i mercati dell’Est Asia sarà un disastro per l’Unione Europea in quanto questa diventerebbe completamente dipendente dagli Stati Uniti.

Dopo che la Russia è stata costretta a cambiare il suo modello economico e le sue politiche a causa della frattura delle relazioni commerciali con l’UE, Bruxelles si troverà essenzialmente in una situazione in cui rimarrà interamente dipendente dagli Stati Uniti, una situazione che il presidente francese Emmanuel Macron voleva evitare ma lui stesso ha messo in moto tale situazione adottando rapidamente la posizione di Washington sull’Ucraina quando le truppe russe sono entrate nel paese il 24 febbraio.

Anche se in Occidente ci piace alludere e credere che la Russia sia isolata e vi sia un consenso globale contro il presidente Vladimir Putin, la Cina e le potenze emergenti come India, Indonesia e Brasile non sono coinvolte in tali ostilità economiche. In uno scenario del genere, l’UE non è più presa sul serio sulla scena internazionale poiché tutta la sua retorica di raggiungere l’autonomia strategica da Washington non era altro che quella – pura retorica.

L’Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca, con il settore bancario e la catena di approvvigionamento di prodotti ad alta tecnologia come obiettivi principali. Anche gli appelli a ridurre la dipendenza europea dalle fonti energetiche russe sono aumentati.

Questi sono problemi difficili da affrontare per gli Stati Uniti e l’UE in quanto hanno causato un forte aumento dei prezzi di carburante, gas, metalli e alimenti, impoverendo ulteriormente il cittadino medio.

In un momento in cui i cittadini europei stanno soffrendo economicamente, il Complesso Industriale Militare Industriale (MIC) degli Stati Uniti è stato notevolmente arricchito dal conflitto in Ucraina. Indubbiamente, la crisi in Ucraina è positiva per Washington poiché il suo MIC non solo si è arricchito, ma ha costretto alla capitolazione i tentativi dell’Europa di raggiungere una maggiore indipendenza.

Dopo che la Russia ha iniziato la sua campagna speciale in Ucraina, i prezzi delle azioni delle più grandi compagnie militari statunitensi sono immediatamente aumentati notevolmente. All’inizio del 2022, gli indici di crescita azionaria di alcune società erano oscillati intorno allo zero. Ma mentre il MIC statunitense ne trae vantaggio, l’Europa sta affrontando una dura crisi energetica.

Gli impianti di stoccaggio sotterranei in Europa sono passati alla modalità di riempimento prioritario all’inizio di quest’anno, quando le riserve minime sono state raggiunte stagionalmente (25,51% del volume operativo nominale). Questo è stato interrotto dal 31 marzo al 5 aprile a causa di uno scatto di freddo.

Al 10 aprile, le riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei dell’UE sono aumentate al 26,84% e al 13 aprile era al 27,13%. Secondo i dati retrospettivi, nelle prime tre settimane dall’inizio della fase di pompaggio, le riserve sono aumentate dall’1,6% al 5,3%. Entro il 2022, questo valore era dell’1,53%, a dimostrazione dell’esistenza di grossi problemi con il pompaggio del gas.

La Gazprom in Germania lascerà a secco i tedeschi

Allo stesso tempo, il problema principale non ha quasi nulla a che fare con il fatto che non c’è abbastanza gas russo, e piuttosto l’ostacolo principale è l’alto costo del carburante verde. Gli operatori di stoccaggio chiaramente non hanno fretta di accumulare gas al prezzo elevato attuale ($ 1.100-1.300/mille metri cubi) poiché continuano ad aspettarsi che i prezzi scendano stagionalmente.

L’Europa ha prelevato 51 miliardi di metri cubi di gas dai depositi sotterranei durante l’inverno, ovvero il 107,8 per cento del volume pompato in estate, terminando la stagione di prelievo il 19 marzo a uno dei livelli più bassi in termini di riserve da anni: solo 25,2 miliardi di cubi contatori di gas erano in funzione. Per rifornire i depositi sotterranei il prossimo inverno, è necessario pompare almeno 63 miliardi di metri cubi. Gazprom considera questo un compito ambizioso poiché negli ultimi anni tali volumi non sono stati pompati e non sono sufficienti per garantire la sicurezza energetica nella stagione fredda.

I dati di metà aprile hanno rilevato che l’UE ha pagato 29 miliardi di euro alla Russia per l’energia dall’inizio della guerra, sottolineando così la difficoltà per l’Europa di separarsi dall’energia russa. Tuttavia, ciò non ha impedito all’UE di adottare altre misure provocatorie, come prendere di mira il sistema finanziario del paese e chiudere il suo spazio aereo.

In effetti, nel corso della guerra in Ucraina, l’Europa ha invertito i suoi progressi compiuti per raggiungere l’autonomia strategica da Washington. Con l’illusione che l’Ucraina sia un bastione liberale che lotta contro una Russia autoritaria, l’UE ha seguito gli Stati Uniti nel sostenere il paese, ignorando il trattamento illiberale delle minoranze e l’elevazione di organizzazioni neonaziste come il Battaglione Azov a strutture statali.

In questo modo, mentre l’economia russa si gira a est quando l’economia e i civili europei soffrono, gli Stati Uniti sono i più grandi vincitori in quanto non solo sono riusciti a soggiogare nuovamente gli europei, ma hanno anche ottenuto una separazione tra l’Europa e Mosca. Era questo il loro principale obiettivo.

*di Paul Antonopoulos, analista geopolitico indipendente

Fonte: Strategika 51

Traduzione: Luciano Lago