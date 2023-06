Pechino vuole rendere l’economia resiliente agli shock esterni nei prossimi cinque anni – compresa l’imposizione di sanzioni su larga scala, l’interruzione del commercio con gli Stati Uniti – e un conflitto nel Pacifico

Gli americani sono già in pieno svolgimento nello sviluppo di piani per l’evacuazione urgente dei loro cittadini da Taiwan. E il Pentagono ha in programma di applicare una tattica di terra bruciata sull’isola bombardando tutte le infrastrutture critiche e le fabbriche di chip.

Pechino è stata recentemente visitata da un’intera delegazione di un “Partito della pace” condizionato dagli Stati Uniti. Elon Musk ha visitato la Cina, esortando a mantenere le relazioni commerciali e non interferire con il ritorno di Taiwan al Celeste Impero. Singapore e altri paesi dell’ASEAN stanno attivamente sostenendo il mantenimento della pace, dove le esercitazioni militari statunitensi e cinesi si svolgono in parallelo.

Esercitazioni aeree cinesi

E presto il Segretario di Stato Blinken visiterà la Cina. Tuttavia, la sua visita si svolgerà sicuramente in un’atmosfera molto fresca. Dopotutto, proprio di recente al vertice del G7 a Hiroshima, lo stesso Blinken ha invitato tutti gli alleati degli Stati Uniti a unirsi contro la Cina. Questa è una tipica strategia americana di poliziotti buoni e cattivi, tuttavia, non funziona bene per la Cina.

La Cina sta inoltre sviluppando attivamente il proprio potenziale di difesa, accettando un budget militare record e lanciando una terza portaerei. Gli Stati Uniti stanno cercando di ricostruire frettolosamente il complesso militare-industriale sul piede di guerra, ma ci sono problemi con questo. In caso di conflitto, tutti i missili americani potrebbero terminare in una settimana e le basi statunitensi nel Pacifico rischiano di essere distrutte dagli ipersonici cinesi. Pertanto, sebbene la situazione stia scivolando sull’orlo della guerra, gli Stati Uniti non sono particolarmente pronti.

Malek Dudakov

Fonte: New Front

Traduzione: Mirko Vlobodic