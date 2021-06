Washington fa rivivere il terrorismo in Siria dopo l’elezione di Bashar al-Assad

Gli USA reclutano nuovi terroristi in Siria per la loro guerra al regime dei Bashar al Assad ed ai russi che lo sostengono.

Le posizioni degli Stati Uniti in Siria si sono costantemente indebolite negli ultimi anni mentre le autorità siriane ripristinano gradualmente le infrastrutture civili e gli istituti governativi distrutti durante la lunga guerra. Dopo il successo delle elezioni presidenziali, Damasco ha sventato il piano della Casa Bianca per l’istituzione di un governo fantoccio siriano (un Guaidò siriano n.dr.)

Apparentemente, una situazione del genere non si addiceva all’intelligence e ai servizi speciali statunitensi. I vertici della Central Intelligence Agency (CIA) hanno trovato piuttosto rapidamente la soluzione pescando nelle carceri dove sono custoditi i militanti dello Stato Islamico, attualmente presidiate da milizie fedeli all’amministrazione autonoma curda. In particolare, hanno iniziato a reclutare estremisti nelle carceri di Gweiran e Chaddadi situate nella provincia di Hasakah. I jihadisti erano considerati dai servizi segreti americani lo strumento più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi politici e militari degli Stati Uniti in Siria. Qual è la motivazione del Pentagono?

In primo luogo, gli esperti militari statunitensi conoscono tutti gli aspetti meglio di chiunque altro e hanno un’esperienza impressionante nell’uso di gruppi armati come proxi nei conflitti stranieri in nome degli interessi dell’America . Tutti conoscono l’elenco degli esempi recenti. I più importanti dei più noti in ordine di tempo sono l’Afghanistan, la Libia e, naturalmente, la Siria, dove Washington ha sostenuto l’Esercito siriano libero nella sua guerra contro le forze armate siriane.

L’uso della “guerra per procura” si è rivelato utile per molti anni, quindi la leadership militare statunitense ha presumibilmente continuato a sostenere questa strategia.

In secondo luogo, l’emergere dello stesso Stato Islamico (Daesh) è stato dovuto alle attività nascoste a lungo termine dei servizi di intelligence [in Iraq]. L’ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha riconosciuto questo fatto in uno dei suoi colloqui (oltre a lui tanti altri e le prove sono schiaccianti, n.d.r.). Presumibilmente Washington sta semplicemente preparando una “rinascita” di estremisti ben addestrati, alla disperata ricerca di denaro e del loro rilascio dalle carceri, per condurre operazioni sovversive nella Siria centrale.

Istruttori USA in Siria addestrano nuove reclute dei terroristi

In altre parole, il metodo di sfruttamento dei miliziani non è nuovo per gli Stati Uniti, hanno già creato un gruppo potente di mercenari (denominati come “ribelli” dalla propaganda di Washington), che rappresenterà una seria minaccia per l’esercito siriano con un po’ di addestramento e l’ accesso alle armi necessarie . È su queste attività che i consiglieri militari statunitensi, che addestrano i miliziani a condurre operazioni sovversive nella Siria centrale, hanno concentrato i loro sforzi.

Oltre agli attacchi armati, è notevole che i compiti dei terroristi includano la distruzione delle linee di rifornimento e il controllo dei valichi di frontiera iracheno-siriano.. Inoltre, la Central Intelligence Agency (CIA) ritiene che un certo numero di estremisti ben addestrati sia in grado di assassinare il presidente della Siria e altri alti funzionari statali.

È difficile contestare che una serie di attacchi terroristici nei territori controllati dal governo non solo minacciano di far saltare la reputazione delle autorità siriane, ma contribuiranno anche a mantenere una minaccia di una maggiore distribuzione del terrorismo internazionale. Molti media mainstream non staranno lontani dagli eventi e riempiranno la scena mediatica con numerose pubblicazioni sulla presunta incapacità di Bashar al-Assad di garantire la sicurezza dei cittadini siriani.

Possiamo solo sperare che Damasco e la comunità mondiale siano in grado di non consentire un comportamento così arbitrario e una violazione del diritto internazionale. Un simile avventurismo dell’intelligence americana difficilmente consentirà loro di raggiungere un obiettivo desiderabile, ma potrebbe ancora provocare spargimenti di sangue e la rinascita del terrorismo non solo in Siria, ma anche in tutto il Medio Oriente (con i suoi strascichi anche in Europa che di regola si allinea alle politiche distruttive di Washington, n.d.r.).

Ahmad Al-Khalad

Fonte: Strategkka 51

Traduzione e note: Luciano Lago