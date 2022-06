Washington entra in modalità di controllo dei danni. Il grande pivot si prepara in Ucraina





di Bruno Bertez .

Dopo aver rilasciato molteplici dichiarazioni secondo cui la Russia avrebbe cessato di essere una potenza mondiale dopo la guerra in Ucraina, il presidente Biden e i suoi alti funzionari sono ora concentrati sul controllo dei danni. Avvertono l’Ucraina che dovrà sacrificare territori per un cessate il fuoco.

Parlando a una raccolta fondi del Comitato Nazionale Democratico a Los Angeles, Biden ha incolpato Volodymyr Zelensky per aver ignorato gli avvertimenti degli Stati Uniti su un’invasione russa:

E, gente, niente del genere è successo dalla seconda guerra mondiale. So che molte persone pensavano che forse stavo esagerando, ma sapevo – e avevamo dei dati per confermarlo – che sarebbe arrivato, oltre il confine. Non c’erano dubbi. E Zelensky non voleva ascoltarlo, proprio come molte persone. Vai a capire perché non volevano sentirlo. Ma è entrato.

I funzionari ucraini hanno contestato con rabbia la versione degli eventi di Biden, ma il gatto era già fuori dal sacco.

Si tratta di un capovolgimento rispetto al 25 aprile, quando il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato a Kiev che gli Stati Uniti volevano distruggere la capacità della Russia di intraprendere guerre di questa portata: “Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto che non può più fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l’Ucraina. Ha già perso molte capacità militari. E molte delle sue truppe, francamente. E vogliamo che non abbiano la capacità di reintegrare rapidamente tale capacità.

Un mese prima, Biden aveva twittato : “L’economia russa sta per essere dimezzata. Era classificata come l’undicesima economia più grande del mondo prima di questa invasione e presto non si classificherà nemmeno tra le prime 20. »

Entro la fine di maggio, l’artiglieria russa aveva iniziato a ridurre le forze ucraine nel Donbass, minacciando di intrappolare le forze ucraine in una tasca intorno a Severodonetsk, ora quasi sotto il controllo russo.

Gli osservatori del Pentagono hanno notato che i russi avevano imparato a coordinare artiglieria, fanteria, armi tattiche e potenza aerea. L’Ucraina ha riconosciuto di aver iniziato a perdere da 100 a 200 uccisioni in combattimento al giorno.

Il primo segno di un cambiamento nel controllo dei danni a Washington è apparso l’8 giugno in un rapporto del New York Times del giornalista Julian Barnes, ho fatto eco a questo articolo di Julian Barnes in profondità. Ha citato i funzionari dell’intelligence statunitense che si sono lamentati del fatto che “le agenzie di intelligence statunitensi hanno meno informazioni sulle operazioni dell’Ucraina di quanto vorrebbero e hanno un quadro molto migliore dell’esercito russo, delle sue operazioni pianificate, dei suoi successi e dei suoi fallimenti. »

È improbabile, ma non impossibile.

Gli Stati Uniti hanno immagini satellitari che rivelano ogni dettaglio dell’azione sul campo, oltre a 150 consiglieri sul campo a partire da gennaio. Sono loro, gli americani e gli inglesi che trasferiscono l’intelligence operativa alle truppe ucraine.

La mancata valutazione della situazione sul campo in Ucraina comporterebbe un livello di incompetenza sbalorditivo da parte della comunità dell’intelligence statunitense, che non può essere escluso.

Un ex alto funzionario della CIA, Beth Sanner, ha dichiarato al quotidiano: “Cosa sappiamo veramente della situazione in Ucraina? Riesci a trovare una persona che ti dirà con certezza quanti soldati ha perso l’Ucraina, quanti pezzi di equipaggiamento ha perso l’Ucraina? Sanner è stato in precedenza vicedirettore dell’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale e informatore presidenziale nel 2017.

“Riguarda gli obiettivi della Russia e le prospettive della Russia di raggiungere i suoi obiettivi”, ha aggiunto Sanner. “Non stiamo parlando se l’Ucraina potrebbe essere in grado di sconfiggerli. E per me, mi sento come se ci stessimo preparando per un altro fallimento dell’intelligence non parlandone pubblicamente.

Tradotto da un linguaggio politicamente corretto, l’avvertimento di Sanner su un “blackout dell’intelligence” significa che il blackout era già avvenuto e i servizi di intelligence speravano di poter incolpare gli ucraini per questo, proprio come ha fatto Biden a Los Angeles due giorni dopo.

Promemoria analizzato nel tempo:

Kissinger ha dichiarato il 23 maggio al World Economic Forum che “il movimento verso i negoziati e i negoziati di pace deve iniziare entro i prossimi due mesi in modo che l’esito della guerra sia definito ma prima che possa creare sconvolgimenti e tensioni che saranno sempre più difficili da superare”, in particolare tra le possibili relazioni di Russia, Georgia e Ucraina con l’Europa.

Idealmente, la linea di demarcazione dovrebbe tornare allo status quo ante.

Lo “status quo ante” implicherebbe che l’Ucraina faccia concessioni territoriali alla Russia.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg , molto aggressivo nei confronti della Russia dall’inizio della guerra, ha elaborato i termini della pace il 12 giugno durante una conferenza stampa con il presidente finlandese:

“La pace è possibile in Ucraina. L’unica domanda è quanto sei disposto a pagare per questa pace. Quanto sei disposto a sacrificare terra, indipendenza, sovranità, libertà e democrazia. E questo è un dilemma morale molto difficile. »

