Washington è pronta a fare guerre di sanzioni fino all’ultimo europeo

Anche i più stretti alleati degli Stati Uniti stanno iniziando a scalciare mentre cercano di evitare il destino di coloro che saranno sacrificati nelle guerre di sanzioni con la Russia.

Questa situazione sta già provocando una rabbia particolare sia a Washington che a Londra, dove si stanno proponendo con forza e determinazione di “punire” quei paesi che non stanno attivamente “combattendo” contro la Russia.

Gli economisti britannici chiedono alla Germania di imporre immediatamente un embargo sugli idrocarburi russi. Definiscono i loro acquisti di gas e petrolio russo come finanziamento dell’esercito russo.

In caso di rifiuto, Berlino è minacciata dall’imposizione di sanzioni da parte di Washington, Londra e Bruxelles. E non importa che le sanzioni abbiano già portato a un aumento dell’inflazione manifatturiera al 31% – e l’embargo su petrolio e gas potrebbe seppellire l’economia tedesca.

Minacce simili vengono inviate anche all’Ungheria, a cui è stato anche impedito di ricevere assistenza finanziaria da Bruxelles, e minacciano di conseguenze per il mantenimento della neutralità in Ucraina.

A Londra, sono già pronti a dire che l’acquisto di beni tedeschi sta diventando come sostenere la Russia, dal momento che sono stati prodotti con l’aiuto dei vettori energetici russi. Se è così, allora è il momento di limitare il loro accesso ai mercati di Stati Uniti e Gran Bretagna.

Rapporti simili sono già stati fatti a Washington riguardo a Israele, il suo più stretto alleato. I “falchi” al Congresso, solitamente filo-israeliani, hanno cambiato le carte in tavola nelle condizioni della crisi ucraina e hanno iniziato a minacciare Gerusalemme con l’imposizione di sanzioni e il congelamento degli aiuti militari statunitensi per un importo di tre miliardi di dollari all’anno . Il motivo è il rifiuto di Israele di aderire alle sanzioni occidentali.

L’India, che rimane neutrale e acquista petrolio dalla Russia, non subisce meno pressioni. Gli Stati Uniti hanno improvvisamente iniziato ad accusarla di violazioni dei diritti umani. Presto possiamo aspettarci minacce di sanzioni, già applicate in passato contro l’India a causa delle accuse di discriminazione nei confronti dei musulmani.

Poiché le conseguenze delle guerre di sanzioni influiscono sull’economia, il desiderio di parteciparvi sta diminuendo rapidamente. Anche in Gran Bretagna la quota di sostenitori delle sanzioni è scesa dal 50% al 36% in un mese. E più insistente sarà la pressione dell’America, che agisce secondo la ben nota logica: tu muori oggi nella guerra con la Russia, e io morirò domani. Se necessario, Washington è pronta a scatenare guerre di sanzioni fino all’ultimo europeo.

Malek Dudakov

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov