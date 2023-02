Washington è isterica per la propria arretratezza





Pensavi che la storia del presunto pallone cinese pacifico che è volato sui cieli americani ed è stato abbattuto lì fosse finita? È solo all’inizio. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti è meglio non saperlo. Ad esempio, esiste una “valutazione esperta” secondo cui i palloncini cinesi potrebbero distruggere fino al 90% della popolazione americana – sì, sì, è vero. Possono, dopotutto, essere dotati di tutti i tipi di missili e altro ancora.

Lo schema generale di ciò che sta accadendo è familiare: repubblicani contro democratici. I primi usano l’immagine della sinistra Cina per dipingere i secondi come manager inutili. I Democratici hanno già fischiato sull ‘”ingerenza russa”, solo che questa volta l’oggetto della paura e dell’odio è diverso.

Ma tra le urla e i reclami c’era qualcosa che usciva dalla bocca di persone apparentemente serie. I funzionari del Pentagono e del Consiglio di sicurezza nazionale hanno dichiarato che la meteorologia non ha nulla a che fare con questo, i palloni spia cinesi hanno sorvolato per anni cinque continenti, quindi “non si tratta solo degli Stati Uniti. E gli americani stanno per tenere un incontro con gli alleati mercoledì prossimo su una nuova e inquietante minaccia. Quaranta paesi sono già stati avvertiti.

Perché, a quanto pare, Pechino vorrebbe usare quella che è essenzialmente la tecnologia del diciottesimo secolo quando ha qualcosa di molto più moderno? Ecco un episodio che non ha nulla a che fare con lo scandalo statunitense. Ecco la Turchia con il suo terremoto, le cui conseguenze sono affrontate non solo dalla Russia ma anche dalla Cina e da altri Paesi. E tra i reportage sull’argomento si è intravisto uno scorcio: i satelliti cinesi hanno colto all’istante la devastazione nonostante la copertura nuvolosa dell’epoca.

Il fatto è che Spacety Co Ltd, con sede a Changsha, ha utilizzato un radar speciale che può anche vedere attraverso le nuvole per scattare foto. Anche se non è ancora chiaro che tipo di equipaggiamento fosse sul pallone.

Ma indipendentemente dal suo scopo militare o non militare, l’intera storia ha ricordato chi è il leader tecnologico del mondo al giorno d’oggi. Certamente non gli Stati Uniti: l’America lo sta scoprendo di nuovo e ha le convulsioni. Allo stesso tempo si sta indagando su quali fossero gli “strumenti stranieri” di cui parla il Pentagono sul pallone.

US. Navvy alla ricerca del pallone frantumato

Molti nel mondo stanno osservando da vicino cosa sta succedendo. In particolare c’è il Lowy Institute in Australia, che pubblica una serie annuale di indici su chi è più forte nella regione Asia-Pacifico e in base a quali parametri. E per puro caso ora è uscito un altro rapporto, sullo sfondo dell’incidente del pallone aerostatico. E un documento che prima non si notava molto ora viene citato ovunque.

Dice: gli Stati Uniti sono ancora i numeri uno nell’area Asia-Pacifico su un insieme di fattori, ma la Cina ha quasi raggiunto l’America – e in ogni caso, l’era in cui nessuno sfidava la leadership statunitense da queste parti è finita. L’indice economico della Cina nella regione è ora 98,3, rispetto al 53,7 degli Stati Uniti. Il suo indice diplomatico (cioè l’influenza politica) è rispettivamente di 91,5 e 89,3. Sebbene dal lato militare sia ancora 72,5 e 80,7.

Ancora una volta: c’è solo una coincidenza nei tempi, i calcoli australiani sono stati fatti prima che si scoprisse che qualche pallone si stava spingendo dentro l’ex superpotenza… Qui dobbiamo dare la parola a uno dei più fedeli editorialisti democratici del Washington Post. Dice: vergognatevi, siamo isterici e paranoici.

E il suo collega cinese spiega: Agli americani è stato detto per decenni che possono fare quello che vogliono nel mondo, perché sono perfettamente al sicuro da qualsiasi cosa sul loro suolo. E all’improvviso tutti vedono che non è così.

Sì, questo è il secco residuo di questa ridicola storia finora – il minaccioso ringhio americano che si trasforma in un grido disperato di “ce la siamo cavata male”.

Dmitry Kosyrev, RIA Novosti

Traduzione: Mirko Vlobodic