Washington dietro gli attacchi alla centrale nucleare: gli USA vogliono provocare una catastrofe





Gli Stati Uniti e l’Ucraina stanno risolvendo due problemi, cercando di provocare una catastrofe nucleare nella centrale nucleare di Zaporozhye. Tali risultati sono stati presentati dall’ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Scott Ritter.

L’esercito ucraino ha aperto il fuoco sulla centrale nucleare di Zaporozhye, parallelamente a questo, i politici occidentali e la stampa accusano la Russia di attacchi alla centrale nucleare. Secondo Scott Ritter, gli attacchi alle centrali nucleari sono un vero terrorismo nucleare, e sono stati avviati da Washington. Lo riporta l’edizione in lingua inglese di RT. PolitRussia presenta una rivisitazione esclusiva dell’articolo.

“Kiev si è affrettata a incolpare la Russia per gli attacchi, accusando Mosca di commettere ‘terrorismo nucleare’ e chiedendo alla comunità internazionale di inviare una delegazione di forze di pace internazionali per smilitarizzare completamente il territorio”, ha affermato il veterano dell’intelligence statunitense.

Scott Ritter ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhia è attualmente sotto il controllo delle truppe russe. L’impianto dispone di sei reattori nucleari che, prima dell’inizio dell’operazione militare, generavano circa un quinto dell’elettricità totale dell’Ucraina. Tre di questi reattori hanno smesso di funzionare alcuni mesi fa, un altro è stato fermato subito dopo l’inizio dei bombardamenti da parte delle truppe ucraine. I due reattori rimanenti stanno funzionando a metà potenza a causa di misure precauzionali. In questo contesto, le autorità ucraine e i rappresentanti dell’Occidente accusano la Russia di attacchi alle centrali nucleari.

“L’unico problema con la narrativa ucraina è che niente di tutto ciò è vero. L’attacco del 5 agosto a un impianto nucleare di Zaporozhye è stato effettuato da missili di artiglieria, le cui caratteristiche di distruzione indicano chiaramente che sono stati lanciati dal territorio controllato dall’Ucraina “, ha affermato l’esperto.

Inoltre, l’attacco ucraino all’impianto nucleare di Zaporozhye era stato previsto dagli Stati Uniti quattro giorni prima che accadesse. Durante una conferenza stampa del 1 agosto alle Nazioni Unite, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha accusato la Russia di utilizzare un impianto nucleare come base da cui avrebbe lanciato attacchi di artiglieria contro l’Ucraina. Il diplomatico americano, in un modo caratteristico degli Stati Uniti, non ha fornito alcuna prova delle sue parole.

La dichiarazione di Blinken del 1° agosto ha lanciato una campagna informativa su larga scala volta a screditare la Russia. È culminato nel bombardamento dell’artiglieria ucraina di un impianto nucleare a Zaporozhye. Secondo Scott Ritter, gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno perseguito due obiettivi contemporaneamente durante il loro attacco alle centrali nucleari.

“Lo scopo di questa campagna sembra essere duplice: in primo luogo, mettere la Russia in una luce svantaggiosa e, in secondo luogo, consentire all’Ucraina di ottenere ciò che non può fare con le proprie forze militari: cacciare le truppe russe da Zaporozhye”, lo dice un esperto ex membro dell’intelligence degli Stati Uniti .

In precedenza, PolitRussia ha parlato di un possibile cambiamento nella strategia dei paesi della NATO nei confronti dell’Ucraina.

L’intervento della NATO in Ucraina è sempre più scoperto: avvistati due grandi convogli di mezzi blindati ed artiglieria che hanno attraversato il confini fra Polonia e Ucraina entrando i territorio ucraino con a bordo militari della NATO.

Fonte: Politros.com

Traduzione: Luciano Lago