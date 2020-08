Washington condanna l’incontro di Erdogan con la leadership di Hamas. Erdogan risponde

da Redazione

Il Dipartimento di Stato americano ha condannato il recente incontro del presidente turco con i membri di alto livello del gruppo militante palestinese Hamas come quello che “serve solo a isolare la Turchia” sulla scena mondiale.

Sabato il presidente Recep Tayyip Erdogan ha accolto una delegazione di Hamas a Istanbul per il suo secondo incontro di alto profilo da febbraio con il gruppo, che governa la Striscia di Gaza dal 2007.

“Gli Stati Uniti si oppongono fermamente al fatto che il presidente turco Erdogan abbia ospitato due leader di Hamas a Istanbul”, ha detto oggi in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus . “Il continuo coinvolgimento del presidente Erdogan verso questa organizzazione terroristica serve solo a isolare la Turchia dalla comunità internazionale, danneggia gli interessi del popolo palestinese e indebolisce gli sforzi globali per prevenire attacchi terroristici lanciati da Gaza”.

La delegazione di sabato includeva il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh e il suo vice Salah al-Arouri, entrambi elencati come terroristi appositamente designati dal governo degli Stati Uniti. Arouri è ricercato in relazione a numerosi attacchi terroristici, dirottamenti e rapimenti, e il Dipartimento di Stato ha offerto fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino a catturarlo dove si trova.

Fonte: https://www.al-monitor.com/pulse/originals

Il governo turco ha respinto le dichiarazioni degli Stati Uniti che oltrepassano la linea rossa di Ankara in merito alla visita dei funzionari di HAMAS nel Paese.

” Il Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS) è un attore democraticamente eletto nella Striscia di Gaza, che rappresenta la realtà della regione ” , ha sottolineato il ministero degli Esteri turco in una dichiarazione rilasciata martedì.

Con questa nota, il Ministero degli Affari Esteri turco ha reagito alle obiezioni sollevate dall’amministrazione statunitense in merito alla visita ufficiale di questa settimana in Turchia da parte di importanti autorità di HAMAS.

“La Turchia respinge completamente le dichiarazioni degli Stati Uniti, che oltrepassano la linea rossa. (…) Designare i rappresentanti di HAMAS come terroristi non contribuirà alla pace e alla sicurezza nella regione ”, aggiunge la dichiarazione.

In tal senso, il ministero degli Esteri di Tuca ha indicato che Washington si è isolata dalle realtà regionali, designando HAMAS come “terrorista”, e ha chiesto al governo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di usare il suo potere e la sua influenza per promuovere di politiche più equilibrate ed eque nella regione piuttosto che servire solo il regime israeliano.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ripudiato il nuovo progetto di annessione di Israele e assicura che “nessuno” può usurpare le terre palestinesi.

Lo steeso Erdogan ha anche chiarito che un paese come gli Stati Uniti che fornisce supporto ai terroristi in Siria – in riferimento alle milizie curde considerate terroriste da Ankara – non ha il diritto di commentare gli altri paesi.

Marcia palestinesi per il Grande ritorno

Il capo della leadership politica di HAMAS, Ismail Haniya, a capo di una delegazione di alto livello si è recato in Turchia sabato, dove ha incontrato importanti funzionari turchi, tra cui il presidente Recep Tayyp Erdogan.

La Turchia ha ripetutamente espresso il suo sostegno alla lotta e alla resistenza del popolo palestinese di fronte a più di settant’anni di occupazione da parte di Israele, che quotidianamente commette gravi crimini e aggressioni contro i palestinesi. Ha anche denunciato che il sostegno di Washington all’espansionismo e agli atti illegali del regime di Tel Aviv non fa che aggravare la situazione.

Fonte: Hispantv

Traduzione e nota: Luciano Lago



Nota: Erdogan sta giocando su più tavoli e diventa sempre meno affidabile per l’Amministrazione USA, cosa che crea un enorme problema con la NATO, anche considerando i rapporti ostili della Turchia con la Grecia (per i diritti sul mare territoriale) che viene sostenuta dalla Francia. Entrambi membri della NATO. Nonostante tutto Erdogan è appoggiato dalla Germania della Merkel e viene finanziato con miliardi della UE per trattenere i migranti in Siria.