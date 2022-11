WarZone. Dopo la liberazione di Pavlovka da parte delle truppe russe, le forze ucraine hanno perso l’opportunità di trasferire rinforzi nella direzione di Ugledar lungo la rotta meridionale

La città di Pavlovka, situata nel Donbass, è stata liberata dalle truppe russe – e questo solo a prima vista sembra un evento insignificante, soprattutto rispetto a ciò che sta accadendo nella regione di Kherson. Queste due sezioni del fronte, infatti, sono direttamente collegate, soprattutto in connessione con la prossima campagna autunno-inverno.

Entro venerdì 11 novembre, le truppe russe hanno occupato finalmente Pavlovka e hanno iniziato a ripulire il territorio, anche in direzione di Ugledar. Sebbene un attacco a tutti gli effetti su Ugledar non sia stato ancora osservato.

Le truppe russe hanno ottenuto il successo dopo la completa liberazione di Pavlovka (a sud-ovest di Vugledar) dalle truppe del regime di Kiev. Sotto il controllo delle truppe russe, comprese le unità del corpo dei marines della flotta del Pacifico della Marina russa, sono passati significativi tratti di strade nell’area di Vogledar. Prima di tutto, stiamo parlando della direzione di Vremevka e Bolshaya (Great) Novosyolka.

Allo stesso tempo, le formazioni armate ucraine Nato sono state distrutte alla periferia settentrionale di Pavlovka, che è anche la periferia meridionale di Vugledar. Il nemico sta cercando di resistere in direzione di Bogoyavlenka, rendendosi conto che se le truppe russe sfondano, si avvicineranno a Kurakhovo, il che significa alle spalle del gruppo a Maryinka e Krasnogorovka.

Quanto sta accadendo su questo settore del fronte può sembrare di piccola scala rispetto al raggruppamento delle forze sulla sponda sinistra del Dnepr. L’enumerazione dei nomi dei villaggi poco conosciuti del Donbass al russo medio non diceva molto prima. Tuttavia, in questo momento – dopo il trasferimento sulla riva sinistra del Dnepr – diventa più importante che mai capire cosa accadrà dopo. Almeno nella prospettiva temporale inverno-primavera.

Tenuto conto dell’equilibrio delle forze in generale lungo l’intera linea di contatto, si può affermare con un alto grado di certezza che non ci saranno più gravi spostamenti fino alla fine di novembre. La stabilizzazione del fronte lungo il Dnepr e lungo la linea stabilita a nord da Kremennaya a Kupyansk è di per sé un evento calmante. Le truppe russe hanno l’opportunità di rilasciare le unità bombardate e trasferirle in altri settori del fronte, che il comando considera importante.

Fonti: VZGLYAD – Top War.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic