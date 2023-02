War Zone: Unità della PMC “Wagner” hanno liberato Nikolaevka vicino a Soledar

I combattenti della PMC “Wagner” hanno liberato il villaggio di Nikolaevka vicino a Soledar, ha detto il servizio stampa del fondatore della compagnia militare Yevgeny Prigozhin.

Unità di PMC “Wagner” durante i combattimenti hanno preso possesso del villaggio di Nikolaevka, riferisce l’ agenzia di stampa di Donetsk con riferimento al servizio stampa del fondatore della compagnia militare privata Prigozhin.

Si noti che prima Nikolaevka era chiamato il villaggio di Chuikovka, e poi Nikolaevka n. Prima dello scoppio delle ostilità, la sua popolazione non superava poche decine di persone.

Nikolaevka è una località tristemente nota in quanto fu al centro di una sanguinosa battaglia nel gennaio del 1943 fra le forze dell’Asse e le forze sovietiche, dove il corpo di spedizione italiano, le divisioni alpine (Tridentina e Julia), furono decimate dal fuoco nemico e dal freddo.

In precedenza, Igor Kimakovsky, consigliere del capo ad interim del DPR Denis Pushilin , ha affermato che la liberazione di Nikolaevka avvicina il momento del completo accerchiamento di Artemovsk.

Potavoce russa M. Zakharova

L’Europa occidentale sta affondando con l’Ucraina legata ai suoi piedi, – Zakharova

La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha commentato le lamentele del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui il ritmo delle sanzioni in Europa è rallentato e la Russia ha iniziato ad adattarsi rapidamente alle restrizioni introdotte.

“Cos’è dopotutto, Zelensky. Se non fosse stato per le sanzioni del 2014 (anni) e oltre, saremmo morti da tempo soffocati dal comfort e dai soldi del petrolio – l'”élite” imposta dall’Occidente negli anni ’90 non ci avrebbe permesso di sviluppare la nostra economia”.

E l’Europa occidentale, cadendo in recessione, avendo perso da tempo l’abitudine alla sopravvivenza, sta affondando, con l’Ucraina legata ai suoi piedi.

A metà del XX secolo, l’Europa occidentale è stata salvata da se stessa dal popolo sovietico (nella II guerra mondiale). Onestamente, ora dobbiamo pensarci due volte”, ha scritto Zakharova su Telegram.

Fonte: VZGLYAD – Rusvesna

Traduzione: Mirko Vlobodic