WAR ZONE.UN’ALTRA GRANDE OFFENSIVA DELLE FORZE UCRAINE/NATO A KHERSON HA PROVOCATO PESANTI PERDITE





Il 15 ottobre, le forze armate ucraine hanno tentato di effettuare un’operazione offensiva su larga scala nella regione di Kherson. Tra le battaglie in corso lungo tutte le linee del fronte nella regione, l’area principale dell’assalto ucraino era la riva destra del fiume Dnepr. Un grande gruppo ucraino ha tentato di sfondare le difese russe per raggiungere le città di Novaya Kakhovka e Berislav ma ha fallito.

L’offensiva ucraina è iniziata la mattina presto quando l’artiglieria ucraina e l’MLRS hanno bombardato pesantemente le posizioni militari russe. Sotto la copertura dell’artiglieria, piccoli gruppi d’assalto di militari ucraini su veicoli blindati hanno tentato di tagliare la strada Dudchany-Mylovoe. Sono stati seguiti da dozzine di carri armati ucraini e veicoli di fanteria che dovrebbero rafforzare ed espandere la roccaforte.

L’attacco è stato effettuato dalle forze di due battaglioni di fanteria con il supporto di circa 30 carri armati e 50 veicoli da combattimento di fanteria.

A loro volta, le forze russe hanno rilevato le manovre ucraine con UAV da ricognizione e hanno risposto con un fuoco di artiglieria pesante. Gli aerei russi hanno anche bombardato le truppe nemiche che avanzavano nella steppa.

L’operazione offensiva fallita ha provocato pesanti perdite dell’AFU. L’esercito russo ha sventato i tentativi ucraini di portare le riserve nella battaglia. Secondo i rapporti preliminari, almeno 15 carri armati ucraini e 20 veicoli da combattimento della fanteria nemica sono stati distrutti, l’AFU ha perso più di 100 militari.

Husky britannici e Kosak-5 ucraini distrutti vicino a Davidov Brod:



L’operazione dovrebbe essere uno dei prossimi tentativi dell’AFU di tagliare il raggruppamento russo nella regione di Kherson. Allo stesso tempo, continuano pesanti battaglie sulla linea del fronte occidentale nella regione, a sud del Davidov Brod. Secondo quanto riferito, l’AFU ha accumulato fino a 60mila militari nella direzione di Kherson.

L’esercito russo si sta preparando per nuovi attacchi su larga scala dell’AFU nella regione. I militari mobilitati e l’equipaggiamento militare vengono trasferiti nelle postazioni militari della regione. Nel frattempo, i civili vengono evacuati dagli insediamenti sotto il controllo russo. Alle donne e ai bambini di Kherson è stato proposto di lasciare la regione in mezzo alle ostilità in corso.

L’esercito russo continua a respingere con successo gli attacchi ucraini a Kherson, nelle regioni di Zaporozhie. Le forze ucraine non riescono a sviluppare alcuna offensiva nella LPR e si ritirano nella DPR.

I successi russi sono i primi risultati dei cambiamenti al massimo comando militare russo e del rafforzamento del raggruppamento in Ucraina con militari recentemente mobilitati.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago