War Zone. Un breve aggiornamento sugli eventi in rapido movimento

di Stephen Lendman

Lunedì, Vladimir Putin ha detto al presidente francese Macron che la risoluzione del conflitto dipende dal riconoscimento e dall’accettazione delle legittime preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza.

Questo include la smilitarizzazione della macchina da guerra ucraina.

DeNazificazione del Paese.

Trasformandolo in uno stato neutrale.

Riconoscendo l’indipendenza di Donetsk e Lugansk nel Donbass.

Riconoscendo che la penisola di Crimea è legittimo territorio russo.

Nel primo pomeriggio di lunedì, le delegazioni russa e ucraina hanno avviato colloqui di risoluzione del conflitto con entrambe le parti a miglia di distanza.

Lunedì, il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, ha spiegato quanto segue:

“Le ostilità del regime a Kiev e lo sterminio sistematico degli abitanti del Donbass sono andati avanti per otto anni”.

“Nel corso di questa guerra, oltre 14.000 persone, tra cui centinaia di bambini, sono state uccise”.

“Questo massacro doveva essere fermato”.

“Era necessario porre fine alle infinite minacce del regime di Kiev contro la Russia”.

“E la Russia lo farà”.

“Gli insediamenti (in Ucraina) sotto il controllo dell’esercito russo continuano a vivere normalmente.”

I loro residenti sono protetti, non danneggiati (nonostate la propaganda occidentale).

Le forze russe e ucraine sono impegnate in cooperazione per mettere in sicurezza la centrale nucleare inattiva di Chernobyl a nord di Kiev.

La Russia ha ottenuto il controllo della centrale nucleare operativa di Zaporozhye per raggiungere lo stesso obiettivo.

Dopo anni di blocco da parte dei nazisti di Kiev, la Russia ha sbloccato il canale a nord della Crimea per ripristinare il normale approvvigionamento idrico della penisola.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno subito perdite negli ultimi 5 giorni senza ulteriori elaborazioni.

Le vittime da parte ucraina sono state sostanzialmente maggiori.

Allo stesso tempo, un gran numero delle forze ucraine ha deposto le armi e si sono arrese.

Oltre a garantire la loro sicurezza, l’esercito russo ha promesso loro un passaggio sicuro a casa alle loro famiglie.

La Russia non ha alcuna intenzione di occupare il territorio ucraino, nessuna intenzione di sostituire Zelensky con un leader filo-russo.

A causa delle dichiarazioni e delle azioni minacciose dei funzionari occidentali, le forze di deterrenza nucleare russe sono in allerta per essere pronte in caso di azioni aggressive da parte dell’Occidente dominato dagli Stati Uniti.

Lunedì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha sottolineato che la Russia non ha lanciato la guerra.

Sta ponendo finendo la belligeranza lanciata da Kiev.

Negli ultimi 8 anni, milioni di residenti nel Donbass hanno corso il rischio di perdere i propri cari.

Molti si sono acquattati negli scantinati o hanno cercato riparo altrove per essere al sicuro dai bombardamenti di Kiev.

“Dov’erano tutti questi paesi e il loro pubblico durante questi otto anni in cui la guerra è continuata, e (perché) hanno (mancato) di condannare (il massacro di Kiev di) almeno 13.000 persone in questi anni”, ha chiesto Zakharova?

Nessuno di quelli che hanno attaccato la missione di liberazione della Russia ha espresso sostegno ai cittadini residenti del Donbass.

“Il mondo era silenzioso”.

“Silenzio sottomesso della comunità globale e il loro disprezzo per la sanguinosa catastrofe provocata dal colpo di stato anticostituzionale in Ucraina nel 2014, messo in scena con la partecipazione diretta di Stati Uniti, Ue, Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e altri Nato paesi, hanno semplicemente hanno incoraggiato il regime di Kiev a continuare a distruggere la propria popolazione”.

Nota:

Lunedì si sono concluse cinque ore di colloqui tra funzionari russi e ucraini a Gomel, in Bielorussia.

Una dichiarazione russa ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di continuare i negoziati.

“Il prossimo incontro si svolgerà nei prossimi giorni al confine polacco-bielorusso”.

“C’è un accordo corrispondente su questo.”

“Fino ad allora… la leadership di ciascuna delegazione si consulterà su ciascuna delle posizioni negoziali con la leadership dei rispettivi paesi”.

Una dichiarazione ucraina diceva:

“Le due parti hanno individuato una serie di temi prioritari sui quali sono state delineate alcune decisioni”.

“Affinché abbiano l’opportunità di essere implementate … le parti stanno partendo per consultazioni nelle rispettive capitali”.

“È stata discussa la possibilità di un secondo round di negoziati nel prossimo futuro, durante il quale questi temi riceveranno uno sviluppo concreto e pratico”.

Entrambe le parti affermano che un accordo è possibile su alcune questioni è ben lontano dal raggiungere una risoluzione del conflitto che sia durevole per includere la smilitarizzazione, la denazificazione e gli obiettivi correlati della Russia.

Maggiori informazioni su questo quando saranno disponibili nuove informazioni.

Un commento finale

Il colpo di stato di Maidan del 2014 del regime Obama/Biden avrebbe potuto essere evitato se la Russia fosse intervenuta in quel momento per proteggere il suo governo legittimo, come ha fatto per sventare il tentativo di colpo di stato orchestrato dagli Stati Uniti in Kazakistan settimane prima.

Se Putin avesse agito per il presidente Viktor Yanukovich a Kiev come ha fatto per aiutare il presidente kazako Kassym-Jomart Tokaev, la trasformazione dell’Ucraina in uno stato di polizia fascista controllato dagli USA, infestato dai nazisti e che odia la Russia avrebbe potuto essere impedita, insieme a 8 anni della guerra al Donbass e la necessità della campagna di smilitarizzazione e denazificazione in corso di Mosca.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago