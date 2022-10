WAR ZONE. SITUAZIONE MILITARE A KHERSON NELLA PRIMA METÀ DEL 19 OTTOBRE

La giornata del 19 ottobre è iniziata con la ripresa degli intensi combattimenti tra le forze russe e le unità del regime di Kiev nel settore Kherson-Nikolaev.

Secondo quanto riferito, le forze di Kiev hanno tentato di attaccare nell’area dei villaggi di Pyatihatka e Suhanovo dove hanno perso almeno 3 veicoli militari. Scontri sono stati segnalati anche vicino ai villaggi di Dudachani e Davidov Brod. Fonti filo-russe affermano che fino a 30 soldati filo-Kiev sono stati uccisi o feriti lì. Secondo quanto riferito, un altro gruppo di truppe di Kiev è stato eliminato nella direzione di Berislavsk.

I combattimenti nell’area sono in corso con le forze di Kiev che lanciano sempre più tentativi di avanzare su varie parti della linea di contatto.

Nonostante le pesanti perdite nel settore Kherson, Kiev non ha perso le sue capacità offensive nell’area. Contrariamente ai russi, la leadership ucraina non si preoccupa di salvare vite di civili e persino delle sue truppe. Insieme al vantaggio ancora esistente in termini di manodopera, la decisione di Kiev di lanciare un’avanzata su larga scala nelle regioni di Kherson o Zaporozie è un’opzione prevista.

È interessante notare che, come parte del suo rapporto del 18 ottobre, il ministero della Difesa russo ha rivelato ancora una volta le pesanti perdite che le forze di Kiev subiscono nel settore Nikolaev-Kherson:

Rapporto del ministero della Difesa russo sullo stato di avanzamento dell’operazione militare speciale in Ucraina (18 ottobre 2022)

Le forze armate della Federazione Russa continuano l’operazione militare speciale.

Le forze russe hanno continuato a lanciare attacchi con armamenti aerei e marittimi a lungo raggio di alta precisione ai sistemi di controllo militare ed energetici dell’Ucraina, nonché ai depositi di ordigni e armamenti di fabbricazione straniera.

Tutti gli obiettivi assegnati sono stati neutralizzati.

Unità dell’esercito russo hanno sequestrato Gorobyovka (regione di Kharkov) e hanno causato notevoli perdite tra le unità della 1a Brigata operativa della Guardia nazionale ucraina in direzione di Kupyansk.

Inoltre, le forze russe hanno vanificato il tentativo di un gruppo tattico delle Forze armate ucraine (AFU) rinforzato da carri armati di lanciare un attacco vicino a Kislovka (regione di Kharkov).

L’attacco di fuoco lanciato contro i gruppi d’assalto in partenza dal 71° cacciatore, dall’80° assalto aviotrasportato e dalla 25a brigata aviotrasportata dell’AFU vicino a Stelmakhovka e Rozovka (Repubblica popolare di Lugansk), Karpovka e Ivanovka (Repubblica popolare di Donetsk) ha provocato la frustrazione dei tentativi del nemico di attraversare il fiume Zherebets .

Sono stati eliminati 46 membri del personale ucraino, 2 veicoli corazzati per il trasporto di personale, 6 veicoli corazzati da combattimento e 2 pickup con mitragliatrici di grosso calibro.

Le unità dell’AFU hanno tentato di rompere la difesa delle truppe russe verso Bruskinskoye (regione di Kherson) in direzione Nikolayev-Krivoy Rog.

L’attacco del nemico è stato respinto. Il fuoco dell’artiglieria russa ha provocato la dispersione e il riporto delle unità AFU alle loro posizioni iniziali.

Nella suddetta direzione sono stati eliminati oltre 90 membri del personale ucraino, 1 carro armato, 8 veicoli corazzati da combattimento e 21 autoveicoli.

L’aviazione operativo-tattica e dell’esercito, le truppe missilistiche e l’artiglieria hanno neutralizzato un posto di comando del gruppo di forze congiunte Dnepr dell’AFU e un’officina per la riparazione del radar presso un’entità dell’associazione di ricerca e produzione Iskra, nonché 56 unità di artiglieria al loro tiro posizioni, 132 aree di concentrazione di manodopera e attrezzature militari.

Nell’ambito della guerra di controbatteria, 2 batterie di artiglieria AFU sono state neutralizzate vicino a Trifonovka e Novonikolayevka (regione di Kherson), così come 1 plotone HIMARS MLRS di fabbricazione statunitense vicino a Drobyshevo (Repubblica popolare di Donetsk).

Inoltre, 3 depositi di munizioni sono stati distrutti vicino a Novoivanovka (regione di Nikolayev), Odnorobovka (regione di Kharkov) e Krasny Liman (Repubblica popolare di Donetsk).

3 radar controbatteria AN/TPQ-37 e AN/TPQ-50 sono stati distrutti vicino ad Artyomovsk, Viyemka e Soledar (Repubblica popolare di Donetsk).

1 stazione di segnale spaziale del Centro di comunicazione governativo dell’Ucraina è stata distrutta vicino a Paliyevka (regione di Odessa).

1 rampa di lancio del sistema di difesa aerea ucraino S-300 è stata distrutta vicino a Petropavlovka (Repubblica popolare di Donetsk).

Le strutture di difesa aerea hanno abbattuto 10 velivoli senza pilota ucraini vicino a Kirovo, Sukhanovo, Kucherskoye, Dmitrenko (regione di Kherson), Yevgenovka (regione di Nikolayev), Zelyony Gai, Vladimirovka (Repubblica popolare di Donetsk), Krasnosyolovka, Ternovoye ed Energodar (regione di Zaporozhye).

In totale, 323 aeroplani e 161 elicotteri, 2.266 velivoli senza pilota, 381 sistemi missilistici di difesa aerea, 5.876 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 871 veicoli da combattimento equipaggiati con MLRS, 3.485 cannoni e mortai di artiglieria da campo, nonché 6.635 unità di militari speciali veicoli sono stati distrutti durante l’operazione militare speciale.

Un altro punto è la minaccia di distruzione di grandi dighe che porterebbero all’alluvione nella regione. Tenendo conto dell’essenza terroristica dell’attuale regime di Kiev e dei suoi sostenitori della NATO, questo scenario potrebbe essere uno dei fattori alla base della decisione russa di evacuare i civili.

L’evacuazione dei civili dalla riva destra del fiume Dnepr nella regione di Kherson è già in corso. Secondo i rapporti, il numero totale di civili che saranno evacuati potrebbe raggiungere i 50-60 mila.

Le regioni di Kherson e Zaporozie (che è un altro punto atteso di attacchi ucraini su larga scala) rimarranno probabilmente le principali aree di tensione militare nella seconda metà di ottobre. La capacità della squadra russa di stabilizzare la situazione lì porterà probabilmente per qualche tempo alla piena stabilizzazione della linea di contatto. A sua volta, se Kiev ottiene successo nella regione di Kherson, ciò potrebbe portare alla sua capacità di lanciare un attacco alla stessa città di Kherson. Allo stesso tempo, l’avanzata russa in corso nell’area della città di Bahmut nella regione del Donbass ha un’importanza tattica ma non sarà in grado di cambiare la situazione strategica in quel settore nel prossimo futuro.

Fonte: South front

traduzione: Luciano Lago