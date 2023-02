War Zone. Pushilin: truppe d’assalto russe trincerate ad Artemovsk

Le truppe d’assalto russe sono riuscite a prendere piede nella parte settentrionale della città di Artemovsk, ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della DPR.

I distaccamenti di combattimento hanno aggirato Artemovsk dalle sue parti settentrionale, meridionale e orientale, interrompendo tre delle quattro rotte di rifornimento per le forze armate ucraine, ha detto Pushilin, riferisce RIA Novosti .

Lo stesso Pushilin ha aggiunto che ci sono anche alcuni successi in Ugledar. Questa città rimane una delle direzioni “piuttosto calde” ora, nella periferia meridionale l’esercito russo si è già “essenzialmente” trincerato, ma il nemico continua a trasferire lì riserve in grandi quantità. Questo ha in qualche modo rallentato la liberazione dell’insediamento.



In precedenza, l’ex ambasciatore della LPR Rodion Miroshnik e il deputato di Donetsk VladislavBerdichevsky, in un’intervista al quotidiano VZGLYAD , hanno riferito che le forze ucraine erano circondate e Artemovsk che si prevede che sarà presa presto sotto controllo russo.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic