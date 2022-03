War Zone.Prosegue l’offensiva russa e si espande la zona sotto il controllo dell’Esercito russo

Il 3 marzo sono stati segnalati scontri tra le forze armate russe e l’esercito ucraino a ovest di Kiev. Le forze russe stanno espandendo la zona di controllo a ovest della città costringendo le formazioni ucraine a ritirarsi.

Nel villaggio di Bucha sono in corso feroci battaglie. L’esercito russo ne ha preso il controllo la mattina del 3 marzo, ma le forze armate ucraine (UAF) hanno lanciato una controffensiva. Gravi scontri si sono verificati nell’area del villaggio di Irpin.

A Mariupol continuano gli scontri nella periferia della città. L’esercito ucraino e i battaglioni nazionalisti stanno resistendo alle forze superiori della DPR e della Russia. Sono in corso le trattative per organizzare corridoi umanitari per il ritiro dei civili. A causa dello stato demoralizzato del gruppo Mariupol dell’UAF, i negoziati di tanto in tanto non raggiungono i loro obiettivi. L’operazione per ripulire completamente la città dai restanti distaccamenti A Vonovakha, l’esercito russo e le forze delle repubbliche popolari hanno sviluppato la loro operazione per eliminare il raggruppamento dell’UAF dispiegato nella zona. Le forze di Kiev hanno subito perdite significative di manodopera e attrezzature. Tuttavia, aprono il fuoco rispondendo alle proposte di resa.

Le forze della DPR si stanno avvicinando alla città di Severodonetsk dalla direzione nord. Le posizioni dell’UAF rimangono le stesse. Impiegano il fuoco difensivo contro il nemico che avanza. Non c’è ancora nessun assalto alla città da parte delle forze del DPR.

Nella direzione Slavayansk-Kramatorsk, le forze russe stanno avanzando verso Krasny Liman da nord-est. Balakleya è sotto il controllo del DPR. Le forze della DPR prevedono di raggiungere l’insediamento di Izyum.

Al momento, ci sono battaglie e attacchi aerei nella zona. I principali obiettivi dell’aviazione sono le restanti strutture occupate dai combattenti della difesa militare e territoriale ucraini. Prendendo Izyum sotto il controllo, il DPR crea la possibilità di accerchiamento delle postazioni militari dell’UAF.

A Kherson, le truppe russe stanno gradualmente stabilendo il pieno controllo della regione. Testimoni oculari riferiscono che sempre più persone compaiono per le strade della città. La consegna degli aiuti umanitari è iniziata. Tuttavia, la situazione è ancora molto difficile. È stata organizzata la fornitura di acqua al canale della Crimea settentrionale alle regioni della penisola di Crimea.

Le forze russe hanno bloccato la città di Chernihov. I combattimenti sono scoppiati a nord della città. Tuttavia, non è stato lanciato alcun assalto diretto alla città.

L’esercito russo ha iniziato a stabilire il controllo della città di Energodar. Il posto di blocco all’ingresso è stato rapidamente disarmato. Ora le unità russe stanno lavorando per eliminare le posizioni militari dell’UAF in città. Le truppe ucraine si stanno ritirando a nord della regione di Zaporozhye, dove stanno avanzando anche le forze armate russe.

Sono stati segnalati sempre più casi di saccheggi e uccisioni di civili da parte di combattenti della “difesa territoriale” ucraini. A Vasilkov, nel territorio della scuola, c’è stata una scaramuccia tra due distaccamenti, durante la quale sono state uccise 14 persone. La presenza di bambini nella scuola in quel momento non può essere determinata in modo affidabile.

Tra gli eventi di cui sopra, un MiG-21 Lancer dell’aeronautica militare rumena si è schiantato nella contea di Constanta. Il Ministero della Difesa della Romania ha confermato il fatto dell’incidente. Il caccia è scomparso dai radar 13 minuti dopo il decollo dalla base aerea di Mihail Kogalniceanu. L’aereo era di pattuglia sulla Dobrugia.

Più tardi, i residenti locali hanno riferito di aver sentito un’esplosione e di aver notato intense fiamme sul terreno.

Inoltre, l’elicottero IAR 303 Puma, inviato alla ricerca dell’aereo scomparso, ha perso il contatto radio con la torre di controllo ed è scomparso anche dai radar. Il pilota ha riportato condizioni meteorologiche avverse ed è stato ordinato di tornare alla base. C’erano 5 persone a bordo dell’elicottero, hanno riferito i media rumeni.

Per quanto riguarda il secondo round dei negoziati ucraino-russi che si è svolto in Bielorussia, le parti non hanno ottenuto risultati positivi. Tuttavia, hanno concordato quanto segue:

L’Ucraina e la Federazione Russa hanno raggiunto un’intesa sulla fornitura congiunta di corridoi umanitari per l’evacuazione dei cittadini, la consegna di cibo e medicinali

Russia e Ucraina creeranno presto canali di comunicazione e interazione per l’organizzazione di corridoi umanitari

La delegazione ucraina ha dichiarato di non aver ottenuto i risultati attesi e proseguirà il dialogo nel terzo round di negoziati

Il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina, secondo i dati preliminari, si terrà all’inizio della prossima settimana in Bielorussia.

Fonti: South Front

Traduzione e sintesi: Gerard Trousson