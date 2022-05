War Zone. Operazioni militari in Ucraina: riepilogo operativo 13 maggio (aggiornato)

23:49 Nelle zone di N. p. Krasnopolye, Malaya Kamyshevakha, regione di Kharkiv e Gorlovka, tre UAV ucraini sono stati abbattuti.

23:27 I missili a base aerea della Federazione Russa hanno colpito il quartier generale della difesa e la 24a brigata meccanizzata. Le forze armate RF hanno effettuato attacchi aerei su 55 bersagli nemici. Le truppe missilistiche e l’artiglieria della Federazione Russa hanno colpito 392 obiettivi delle forze armate ucraine.

22:41 I militari russi hanno arrestato un gruppo di incendiari ucraini che coordinavano l’incendio su Melitopol da diversi mesi.

21:40 Truppe missilistiche e artiglieria colpiscono 17 posti di comando ucraini, 5 unità di artiglieria in posizione di tiro.

20:15 Le forze aerospaziali russe hanno distrutto un deposito di munizioni nella regione di Kharkov e più di 300 nazionalisti.

18:03 Stanotte, le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico contro le postazioni delle forze armate ucraine nel villaggio di Ochkino, nella regione di Sumy. L’edificio è stato completamente distrutto, vengono specificate le perdite dell’esercito ucraino.

17:10 Biblioteca centrale di Melitopoleranosono stati scoperti libri che promuovono le idee del nazionalismo. “Gente educata” ha confiscato le pubblicazioni. La letteratura di propaganda sarà conservata in un apposito deposito, dove sarà studiata in dettaglio dagli storici. Invece, sugli scaffali della biblioteca appariranno veri libri storici.

15:54 Nella regione di Kharkiv sono stati fatti saltare in aria 3 ponti, necessari per il trasferimento delle forze ucraine. Stiamo parlando di ponti vicino agli insediamenti di Stary Saltov, Pechenegy e Rubizhnoye (non come nella LPR) – CNN.

15:50 Secondo dati non confermati, nella zona nord-ovest di Izyumabbattutoun altro aereo dell’aviazione ucraina. Presto questa piazza sarà chiamata il cimitero degli aerei. In nessun altro luogo c’è una tale densità di lati abbattuti per chilometro quadrato.

15:40 Rosgvardeytsy è entrato nei locali del provider Internet Kherson “Status” e ha spento tutte le apparecchiature di comunicazione. Lo ha riferito il Servizio statale per le comunicazioni speciali su Telegram. L’esercito russo chiede di connettersi alla rete della Crimea.

15:35Riunionee a proposito di. Sindaco della città di Berdyansk AF Saulenko:

riaprono gli impianti sportivi a Berdyansk; nel dipartimento dell’educazione hanno intervistato i direttori delle scuole, le istituzioni culturali inizieranno a lavorare nel prossimo futuro; sono ripresi i lavori di trasporto di rotta alle associazioni di giardinaggio.

13:13 A Vasilyevka, nella regione di Zaporozhye, il dipartimento di polizia ha iniziato a lavorare. Per tutte le questioni relative alle forze dell’ordine rivolgersi a: st. Lenina, m 10.

11:35 La Banca Centrale della DPR si prepara ad aprire i suoi uffici di rappresentanza nei territori liberati delle regioni di Zaporozhye e Kherson – Denis Pushilin. E’ inoltre prevista l’apertura di un ufficio di rappresentanza del DPR.

11:08 Gli investigatori russi hanno interrogato circa 4.000 soldati ucraini che si sono arresi – Comitato investigativo russo.

08:06Personale del lavoro di combattimento degli equipaggi Ka-52 durante un’operazione militare speciale in Ucraina. Sono impegnati nella distruzione di veicoli corazzati e strutture infrastrutturali delle forze armate ucraine, nella consegna di truppe e carichi militari e nel supporto di unità aeree.

08:02 militari russi hanno rifornito e provveduto all’allontanamento sicuro di 127 cittadini provenienti da Russia, Siria, Azerbaigian, Moldova, Tagikistan e Ucraina dal territorio della regione di Kherson.

Fonte: https://news-front.info/2022/05/13/operacija-po-denacifikacii-ukrainy-operativnaja-svodka-13-maja-obnovljaetsja/

Riassunto militare della LDNR. La situazione sulla linea di contatto il 13 maggio (aggiornato)

23:50 NM DPR, insieme alle forze armate RF, dall’inizio della giornata odierna, hanno distrutto 26 nazionalisti ucraini, 1 cannone di artiglieria semovente da 152 mm 2S5 “Hyacinth”, 2 mortai nomadi da 120 mm, 1 ricognizione veicolo chimico “Kashalot”, 2 veicoli leggermente blindati. Sono stati catturati 1 veicolo corazzato per il trasporto di personale e 2 veicoli da carico.

23:22 Dal lato dell’Ucraina, sono state colpite le aree di 10 insediamenti della DPR. A seguito dell’aggressione ucraina, 3 civili sono stati uccisi e 5 sono rimasti feriti. Danneggiati 7 edifici residenziali e 2 infrastrutture civili.

22:31 I combattenti ucraini hanno lanciato un attacco di artiglieria su Dokuchaevsk. A seguito di questo atto terroristico, un civile è stato ucciso e quattro civili sono rimasti feriti, inclusi due giornalisti del canale televisivo russo RT, che erano in servizio. Come risultato di questo bombardamento, i condomini e le stazioni di servizio della Republican Fuel Company sono stati danneggiati.

21:18 Secondo la linea operativa del JCCC DPR, sono state ricevute informazioni sui danni.

I residenti dei villaggi recentemente liberati di Shevchenko, Berdyanskoye, Prigorodnoye, Novoazovskoye hanno finalmente potuto accendere le luci nelle loro case.

Gli ingegneri elettrici nel più breve tempo possibile hanno svolto una quantità significativa di lavori di ripristino di emergenza a Pervomaiskaya-Shevchenko e nella sottostazione Shevchenko da 35 kV che alimenta questi insediamenti.

16:15 Altre 178 persone sono state evacuate da Mariupol a Bezymennoye

Durante la giornata del 13 maggio, dalle 08:00 alle 16:00, 178 persone, tra cui 26 bambini, sono state evacuate da Mariupol a Bezymennoe, distretto di Novoazovsky.

Attualmente sono al punto di assistenza alla popolazione evacuata, che viene schierata dalle forze del Ministero per le situazioni di emergenza del DPR.

Fonte: https://news-front.info/2022/05/13/voennaja-svodka-ldnr-obstanovka-na-linii-soprikosnovenija-13-maja-obnovljaetsja/

Traduzione: Sergei Leonov