Dichiarazioni del Ministero della Difesa della Federazione Russa

Il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov , durante il briefing mattutino, ha affermato che la Milizia popolare della Repubblica popolare di Luhansk (LPR), con il supporto delle Forze armate della Federazione Russa, ha completato la pulizia di Popasna , è entrato nel confine amministrativo della LPR. Durante l’offensiva sono stati eliminati fino a 120 nazionalisti, 13 veicoli blindati e 12 veicoli per vari scopi sono stati distrutti.

Nella notte del 10 maggio, l’aviazione operativo-tattica e dell’esercito ha colpito 16 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle forze armate ucraine.

Le forze missilistiche e l’artiglieria della Federazione Russa hanno colpito 33 posti di comando, 407 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle Forze armate ucraine, 5 depositi di munizioni e carburante e lubrificanti nelle aree delle città di Nikolaev e Mirnoye (regione di Nikolaev ). Fino a 380 nazionalisti sono stati liquidati, 53 unità di equipaggiamento militare sono state messe fuori combattimento.

Il ministero della Difesa della RF ha anche riferito che la sera del 9 maggio, durante una battaglia aerea nell’area di Novaya Dmitrovka (regione di Kharkiv), un aereo Su-25 dell’aviazione ucraina è stato abbattuto.

Durante la notte, i sistemi di difesa aerea (difesa aerea) hanno distrutto 3 veicoli aerei senza pilota (UAV) delle Forze armate ucraine nelle aree di Mospino e Yunokommunarsk (Repubblica popolare di Donetsk, DPR), oltre a Odessa. Un missile ucraino Tochka-U e un lanciarazzi multiplo Smerch sono stati intercettati su Khartsyzsk (DPR). Altri 2 proiettili Smerch sono stati abbattuti nelle aree degli insediamenti di Malaya Kamyshevakha e Izyum (regione di Kharkiv).

Nel briefing serale, il ministero della Difesa russo ha riferito che i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto un altro UAV ucraino “Bayraktar TB-2” nell’area di Snake Island durante il giorno. In totale, negli ultimi tre giorni, Kiev ha perso 30 droni militari nell’area. Nove di loro sono Bayraktar. Tutti gli UAV sono stati coinvolti nella fallita “campagna di pubbliche relazioni” del regime di Kiev per impadronirsi di Serpent Island alla vigilia del 9 maggio. Le forze armate ucraine hanno anche perso 14 aerei ed elicotteri durante l’operazione fallita.

Il dipartimento ha affermato che il tentativo di Kiev di impossessarsi dell’isola era inutile dal punto di vista militare. Ora i corpi di 27 militanti delle forze speciali ucraine e dei nazionalisti rimangono sulll’isola dei Serpenti. Nell’area dell’isola sono state distrutte anche 3 barche d’assalto da sbarco “Centaur” delle forze armate ucraine con assalto anfibio a bordo.

Durante la giornata, l’aviazione operativo-tattica e dell’esercito ha colpito 74 obiettivi, tra cui 2 posti di comando, 20 aree di concentrazione di manodopera e attrezzature militari delle Forze armate ucraine, 2 magazzini di armi missilistiche e di artiglieria.

Truppe missilistiche e unità di artiglieria hanno colpito 223 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare, 3 posti di comando e 2 depositi di munizioni. Più di 100 nazionalisti sono stati uccisi, 19 unità di equipaggiamento militare sono stati messe fuori combattimento.

I sistemi di difesa aerea della Federazione Russa hanno abbattuto un aereo Su-25 ucraino in aria nell’area di Shiroky (regione di Dnipropetrovsk). Un elicottero Mi-8 delle forze armate ucraine è stato abbattuto vicino a Novodmitrovka (regione di Kherson). Quattro UAV ucraini sono stati distrutti nell’area di Lysichansk, Krivoy Rog e Kulinovka (regione di Kharkiv).

In totale, dall’inizio dell’operazione, 164 aerei, 125 elicotteri, 798 UAV, 302 sistemi di difesa aerea, 2.983 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 351 MLRS, 1.440 pezzi di artiglieria da campo e mortai, nonché 2.796 unità di militari speciali veicoli sono stati distrutti.



Cosa è successo in Ucraina il 10 maggio: depositi di armi nella regione di Kherson, visite di politici europei a Kiev

DNR

La milizia popolare della DPR nel rapporto mattutino ha affermato che nell’ultimo giorno le formazioni armate dell’Ucraina hanno sparato contro il territorio della repubblica, sparando 295 proiettili e mine. 11 insediamenti sono stati presi di mira, due civili sono stati uccisi, altri 9 sono rimasti feriti.

Dall’inizio della giornata del 10 maggio, Donetsk, così come gli insediamenti di Yasinovataya, Panteleymonovka, Zheleznaya Balka, Oleksandrivka, Staromikhaylovka e Zaitsevo, sono stati bombardati dalle forze armate ucraine e dai nazionalisti.

Durante il bombardamento del distretto di Kievsky di Donetsk, le forze armate ucraine hanno utilizzato il BM-27 Uragan MLRS. Due civili sono stati uccisi e almeno altri cinque, tra cui una ragazza nata nel 2013, sono rimasti feriti. Anche il quartiere Kirovsky della città è stato attaccato, quattro civili sono rimasti feriti.

Nel rapporto serale, il NM della DPR ha riferito che dall’inizio della giornata la parte ucraina aveva sparato oltre 70 proiettili e mine sul territorio della repubblica. Sono stati utilizzati sistemi a razzo a lancio multiplo da 222 mm BM27 “Uragan”, sistemi a razzo a lancio multiplo da 122 mm BM-21 “Grad”, artiglieria a cannone da 152 e 122 mm.

Le truppe della DPR, a loro volta, hanno liquidato 28 nazionalisti ucraini, un veicolo da combattimento di fanteria, un carro armato, 2 supporti di artiglieria semoventi 2S1 Gvozdika da 122 mm, 2 veicoli corazzati e 3 cargo.

Gli scontri continuano nell’area di Ugledar, Novomikhailovka e Marinka – in quest’ultima le battaglie sono di natura posizionale. I combattimenti sono in corso nell’area di Troitsky, così come nell’insediamento di Novoselovka 2nd.

Le unità russe continuano a ripulire il territorio dello stabilimento Mariupol Azovstal. Nel pomeriggio, la sede della DPR ha riferito che 400 persone, tra cui 70 bambini, erano state evacuate da Mariupol nell’ultimo giorno. Tutti sono stati consegnati al punto di alloggio a Bezymenny.

L’ex comandante del battaglione nazionale Azov* (sono stati avviati procedimenti penali contro membri del gruppo nella Federazione Russa) Maxim Zhorin ha annunciato la preparazione di un piano per “sbloccare” Mariupol. Si presume che questa iniziativa sia in discussione con i vertici delle forze armate ucraine e, parallelamente, si presuppone che venga sviluppato un “piano diplomatico”.

Il primo viceministro dell’informazione della DPR Daniil Bezsonov ha dichiarato sul suo canale Telegram che c’erano informazioni sull’arresto di militari della 79a brigata delle forze armate ucraine, sconfitti vicino a Yampol. Secondo lui, il motivo dell’arresto potrebbe essere un video in cui i militari ucraini criticano il comando che li ha lasciati senza appoggio.

L’ ambasciatrice della DPR in Russia Olga Makeeva ha affermato che l’apertura dell’ambasciata della repubblica a Mosca è prevista per giugno.

LC

La milizia popolare della LPR nel rapporto mattutino ha annunciato che nelle battaglie con le truppe della repubblica popolare lo scorso giorno, le formazioni armate ucraine hanno perso 9 membri del personale, un corazzato da trasporto per il trasporto di personale corazzato, 5 veicoli.

Allo stesso tempo, le forze armate dell’Ucraina e i nazionalisti hanno sparato 14 proiettili e mine dai sistemi di missili a lancio multiplo BM-21 Grad e mortai da 120 mm attraverso il territorio dell’LPR, il fuoco si è aperto in direzione di Zolote-5 e Pervomaisk . Un missile tattico ucraino “Tochka-U” è stato intercettato sull’insediamento di Novaya Astrakhan.

I combattimenti sono stati segnalati a Belogorovka, parallelamente a questo si sta sviluppando un’offensiva vicino a Lisichansk da Severodonetsk. La recente cattura di Popasnaya da parte delle unità russe è irta per le forze armate ucraine con un completo collasso del gruppo in quest’area. Dopo la liberazione del villaggio di Nizhnee, iniziarono le battaglie per Toshkovka.

Le battaglie per Liman sono complicate da forti incendi boschivi. Inoltre, il gruppo di truppe ucraine qui sta incontrando difficoltà con il trasferimento di risorse a causa dei ponti fatti saltare in aria dalle loro stesse mani.

L’ambasciatore della LPR in Russia Rodion Miroshnik in un’intervista a RIA Novosti ha annunciato la necessità di liberare l’intero territorio della repubblica.

“Non escludo la possibilità che i territori vicini nell’interesse della sicurezza nazionale possano essere controllati dai nostri militari, dalle nostre amministrazioni provvisorie. Ma il compito è proprio quello di garantire la sicurezza sul territorio dell’Lnr”, ha affermato.

Innanzitutto, ha sottolineato Miroshnik, quei territori che secondo la costituzione appartengono alla LPR dovrebbero essere liberati.

Una delle strade centrali di Lugansk dall’11 maggio sarà ribattezzata in onore dell’Eroe della Russia Vladimir Zozulin , morto durante un’operazione speciale. A marzo, il capo pattuglia della compagnia di ricognizione comandata da Zozulin è caduto in un’imboscata. Il militare, dopo aver ricevuto più ferite da schegge, diede l’ordine al personale di avanzare nell’area di evacuazione della riserva, rimanendo a combattere con forze nemiche superiori. Dopo aver esaurito le munizioni e aver lasciato che i suoi inseguitori si avvicinassero, l’ufficiale è morto facendo esplodere una granata.

Ucraina

Ieri sera testimoni oculari hanno riferito di attacchi agli oggetti delle Forze armate ucraine a Odessa e di incendi nell’area dei bombardamenti. Informazioni simili sono arrivate durante il giorno. Inoltre, gli “arrivi” sono stati registrati a Nikolaev e Ochakov.

Nel nord-est della regione di Kharkiv, le forze armate ucraine stanno tentando di spostarsi verso il confine, è stato riferito che si trovano nella regione di Volchansk. La promozione per loro qui è complicata dalla necessità di forzare il fiume Seversky Donets.

Le suddivisioni delle forze armate della RF stanno ripulendo Velyka Kamyshevakhi. Nel frattempo, i genieri russi hanno completato lo sminamento umanitario nel villaggio di Kamenka, nel distretto di Izyumsky. Durante l’operazione per neutralizzare le munizioni lasciate dalle forze armate ucraine, gli specialisti dell’esercito russo hanno scoperto artiglieria e proiettili di carri armati, mine antiuomo e anticarro, comprese quelle di fabbricazione straniera.

Le battaglie posizionali continuano nelle direzioni Nikolaev e Nikopol.

In serata, testimoni oculari hanno riferito di un attacco contro obiettivi ucraini nel distretto di Shostka nella regione di Sumy.

Il canale Rybar Telegram riporta l’arrivo di istruttori militari dall’Europa in prima linea nella regione di Zaporozhye, che sono stati trasferiti nella regione di Gulyai-Polye. Molto probabilmente, stiamo parlando degli operatori dei cannoni semoventi britannici AS-90.

È stato inoltre riferito che dal 10 maggio al 13 maggio nelle regioni di Khmelnytsky, Vinnytsia, Cherkasy e Poltava si terranno esercitazioni di truppe eterogenee delle forze armate ucraine. Nelle manovre saranno coinvolti i piloti dell’aviazione tattica delle basi aeree di Ozerno-Zhytomyr, Starokonstantinov, Vasilkov e Mirgorod, nonché gli operatori UAV di Bayraktar dell’aeroporto di Khmelnitsky e gli equipaggi di artiglieria del 233° campo di addestramento ad armi combinate in Malesia Lyubasha.

Nelle regioni di Chernihiv e Sumy è stata annunciata la mobilitazione dei cittadini nei ranghi della difesa territoriale. Dopo la selezione, vengono inviati ai campi di addestramento, dove vengono addestrati alle basi del combattimento con armi combinate, nonché alle attività di sabotaggio come parte di piccoli gruppi. Innanzitutto vengono reclutati i cittadini che vivono nei territori confinanti con la Russia.

Nella regione di Kherson, l’esercito russo ha scoperto due depositi di mitragliatrici, pistole e granate lasciati dai servizi speciali ucraini per sabotaggio. L’ex comandante di una compagnia speciale della direzione principale della polizia della regione di Kherson ha aiutato a trovare l’arma.

Kiev è stata visitata dal ministro degli Esteri tedesco Annalena Berbock. Secondo i media ucraini, ha anche fatto visita a Bucha. Secondo Burbock, la Germania fornirà all’Ucraina carri e obici moderni e iniziare anche ad addestrare l’esercito ucraino. Parallelamente a Burbock, è arrivata nel Paese anche la sua collega olandese, Wopke Hoekstra .

