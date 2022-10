War Zone. Operazione speciale russa in Ucraina, 26 ottobre. Giorno 245 Eventi chiave, notizie, dichiarazioni

All’inizio di questa giornata, la situazione su tutti i fronti dell’operazione speciale si sta sviluppando con successo per le truppe russe. Tutti i tentativi delle forze armate ucraine di contrattaccare le nostre posizioni sono stati vanificati, il nemico ha subito gravi perdite di manodopera e attrezzature.

Tuttavia, nonostante ciò, i nazionalisti ucraini ostinatamente non rinunciano ai loro tentativi infruttuosi. Nel settore di Kupyansky, il comando ucraino del 14° OMBR ha effettuato una rotazione del personale come parte dei preparativi per un’offensiva contro le posizioni delle truppe russe vicino al villaggio di Kislovka e nel settore di Lisichansky ha ridistribuito le riserve per compensare perdite subite durante i tentativi falliti di prendere d’assalto le posizioni delle forze armate russe nella direzione di Belogorsk. Nella direzione Nikolaev-Berislav, i militanti continuano a prepararsi per un’offensiva lungo l’intera linea del fronte, nelle vicinanze di Novaya Kamenka sono stati schierati diversi supporti di artiglieria semoventi, tra cui i cannoni semoventi Krab da 155 mm.

A Melitopol, un’auto minata da sabotatori ucraini è stata fatta saltare in aria vicino all’edificio della compagnia televisiva e radiofonica ZaTV. Sei giornalisti e civili sono rimasti feriti, inclusa una ragazza di 12 anni.

L’ex vice della Verkhovna Rada dell’Ucraina Ilya Kiva ha espresso l’opinione che tali attacchi potrebbero intensificarsi, poiché sotto le spoglie di rifugiati, agenti reclutati dal controspionaggio ucraino sono penetrati in Crimea, così come nelle regioni di Zaporozhye e Rostov. L’unico modo per proteggere gli abitanti, secondo lui, è la eliminazione di tali agenti.

Dopo aver avvertito la comunità mondiale che Kiev non solo ha una bomba nucleare “sporca” (e, molto probabilmente, non senza l’aiuto di alcuni stati occidentali), ma è anche pronta a usarla, la Russia ha ufficialmente informato il Pentagono dell’inizio della sua proprie esercitazioni di forze di deterrenza nucleare.

Il capo della Cecenia , Ramzan Kadyrov , che ha espresso insoddisfazione per la reazione della Russia al bombardamento dei suoi territori da parte delle Forze armate ucraine, sostenendo nel suo canale tg che il satanismo occidentale è già in guerra con la Russia sulla sua stessa terra, ha dichiarato: “Questo è la Jihad! I nostri comandanti ceceni hanno deciso di non difendersi, ma solo di attaccare. Distruggi questi shaitan, ovunque si trovino e non importa quanto bene si nascondano.

Kadyrov

Il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak , esprimendo la speranza per un primo incontro personale con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky , ha detto che Londra continuerà a sostenere Kiev allo stesso livello, e proseguirà la politica delle sanzioni contro la Russia. Il presidente tedesco Steinmeier , che ha visitato Kiev, ha parlato allo stesso modo , promettendo “in un futuro molto prossimo” di fornire all’Ucraina i nuovi lanciarazzi multipli e obici MARS. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno proposto di sviluppare un “Piano Marshall del 21° secolo” per l’Ucraina al fine di introdurre un “paese prospero” nell’Unione europea.

Dopo le aspre critiche dell’amministrazione della Casa Bianca, un gruppo di legislatori della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha deciso di ritirare la lettera al presidente degli Stati Uniti chiedendo un cambiamento di approccio agli eventi in Ucraina, per avviare negoziati con la Federazione Russa e cercare una soluzione attraverso mezzi diplomatici.

Stremousov ha affermato che le truppe russe non lasceranno la regione di Kherson

Le unità delle forze armate russe non lasceranno la regione di Kherson, nessuno cederà il territorio al regime di Kiev. Lo ha affermato il vice capo dell’amministrazione regionale Kirill Stremousov.

Nella sua dichiarazione, Stremousov ha invitato la popolazione civile della regione di Kherson a non preoccuparsi del fatto che la regione sarebbe stata ceduta ai nazionalisti ucraini e ha sottolineato che le unità delle forze armate della RF non avrebbero mai lasciato questo territorio.

Fonti: Svpressa – RiaFan.ru

Traduzione: Sergei Leonov