War Zone. Nuovo Bombardamento ucraino della centrale nucleare di Zaporizhzhya –





Il bombardamento ucraino della centrale nucleare di Zaporizhzhya – dettagli (VIDEO) | Primavera russa.

A questo proposito è stato trasmesso un nuovo rapporto dei corrispondenti militari della ” Primavera russa ” dalla zona di operazioni speciali in Ucraina.

Militanti ucraini hanno colpito la centrale nucleare di Zaporozhye usando MLRS di fabbricazione USA e artiglieria pesante, – V. Rogov.

► “Cinque “arrivi di proiettili” sono stati registrati nell’area dell’ufficio del comandante della stazione, accanto al sito di saldatura e allo stoccaggio delle sorgenti di radiazioni.

► Altri cinque “arrivi” nell’area della caserma dei vigili del fuoco nei pressi della ZNPP.

► A causa dei bombardamenti alla stazione, non è stato possibile effettuare in tempo un “cambio turno”. Dopotutto, per la sicurezza dei lavoratori nucleari, gli autobus con il personale del turno successivo sono stati rimandati a Energodar.

► Fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, i lavoratori del turno preliminare continueranno a lavorare.

Gli attacchi alle centrali nucleari vengono effettuati da MLRS (lanciarazzi multiplo) e artiglieria pesante dalla riva destra del Dnepr, dal territorio della regione di Dnipropetrovsk, n. insediamenti di Nikopol, Marganets e Tomakovka, controllati dal regime di Zelensky”, ci ha detto Vladimir Rogov, rappresentante dell’amministrazione militare-civile della regione.

Vedi anche: Il capo dell’AIEA intende visitare personalmente la centrale nucleare di Zaporozhye

L’ONU ha esortato ad abbandonare qualsiasi attività militare nei pressi della centrale nucleare di Zaporozhye

È necessario creare un perimetro sicuro attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye. Anche il personale militare e le attrezzature dovrebbero essere ritirati da lì.

Questa richiesta è stata avanzata dal capo delle Nazioni Unite, António Guterres.

L’ONU ha invitato le parti del conflitto armato in Ucraina ad abbandonare qualsiasi attività militare nei pressi della centrale nucleare di Zaporozhye.

Invito le Forze armate della Federazione Russa e dell’Ucraina a fermare immediatamente le ostilità nelle immediate vicinanze della centrale nucleare.

Guterres ritiene che le parti dovrebbero astenersi dal dispiegare le loro unità e attrezzature presso la stazione e nelle sue vicinanze. Inoltre, devono abbandonare i piani per utilizzare questo territorio in operazioni militari.

Fonti: Top war – Rusvesna.su

Traduzione e sintesi: Mirko Vlobodic