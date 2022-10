War Zone. Neutralizzato gruppo di sabotatori ucraini addestrati dalla Nato





Il gruppo di sabotaggio delle Forze armate ucraine è stato distrutto mentre cercava di atterrare nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhya – Ministero della Difesa

Le forze armate russe hanno impedito lo sbarco del DRG ucraino nell’area della centrale nucleare di Zaporozhye e hanno anche soppresso l’artiglieria delle forze armate ucraine, bombardando la città di Energodar e la centrale nucleare. Lo ha annunciato il dipartimento militare in un nuovo rapporto.

Come risulta dal messaggio, le forze armate ucraine hanno tentato di sbarcare un gruppo di sabotaggio nell’area ZNPP forzando il bacino di Kakhovka su un motoscafo. Tuttavia, l’imbarcazione è stata trovata e distrutta. Il ministero della Difesa non fornisce dettagli, ma a giudicare dal messaggio, l’intero DRG ucraino è stato liquidato insieme alla barca.

Ha lavorato alla grande aviazione e difesa aerea, le forze armate ucraine hanno perso tre elicotteri e un aereo contemporaneamente. Un Mi-8 è stato abbattuto da caccia russi, altri due elicotteri simili hanno abbattuto la difesa aerea. Hanno anche distrutto un aereo d’attacco Su-25. Anche 10 droni ucraini sono stati abbattuti.

Nella direzione sud-Donetsk, l’aviazione russa è passata all’offensiva, il Ministero della Difesa conferma immediatamente l’avanzata di 3 km e l’uscita dei gruppi d’assalto alla periferia meridionale di Pavlovka. Nelle aree di Novomikhailovka e Vladimirovka, durante l’offensiva, la difesa russa ha cacciato il nemico dalle posizioni e ha catturato una serie di roccaforti e altezze di comando. Al momento, i combattimenti continuano, l’esercito russo sta schiacciando il nemico che sta cercando di portare le riserve in battaglia. I russi stanno mettendo fuori combattimento i veicoli corazzati nemici, un carro armato è stato catturato.

Nella direzione di Kupyansk, sette attacchi nemici sono stati respinti nelle aree degli insediamenti di Pershotravneve, Orlyanka, Tabaevka e Berestovoye. Sono stati distrutti fino a 250 nazionalisti e mercenari stranieri, un carro armato, sei veicoli da combattimento di fanteria, quattro mezzi corazzati per il trasporto di personale e otto veicoli. Presso le forze armate ucraine di Krasno-Limansky, è stato fatto un tentativo di attacco in direzione degli insediamenti di Stelmakhovka, Makeevka e Chervonopopovka. Più di 50 militari ucraini, un carro armato, due veicoli da combattimento di fanteria e un corazzato per il trasporto di personale sono stati distrutti dal fuoco dell’artiglieria e dagli attacchi dell’aviazione dell’esercito.

Su Nikolaevo-Krivoy Rog, tre attacchi sono stati respinti in direzione degli insediamenti di Pyatikhatki, Chervony Yar e Ishchenka della regione di Kherson, il nemico è stato ricacciato sulle linee di partenza. Perdite delle forze armate ucraine: più di 180 membri del personale, 11 veicoli corazzati da combattimento e 21 veicoli.

Durante il combattimento di controbatteria, una batteria di artiglieria di obici americani M777, due lanciatori dell’americano HIMARS MLRS, un lanciatore del tedesco MARS-2 MLRS e un magazzino RAV sono stati distrutti. Anche il radar controbatteria americano AN / TPQ-37 è stato distrutto.

Fonte: Top War

Traduzione :Luciano Lago