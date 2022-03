War Zone. Ministero della Difesa: i nazionalisti hanno sparato ai residenti di Chernihiv che volevano lasciare la città





I nazionalisti hanno sparato ai civili a Chernihiv per aver chiesto loro di lasciare la città, ha affermato il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo.

“Nella stessa città, un gruppo di iniziativa di residenti locali, in connessione con la grave situazione umanitaria, si è rivolto all’amministrazione con la richiesta di partire per aree sicure. Di conseguenza, gli attivisti sono stati arrestati dalla SBU e diverse persone sono state successivamente uccise a colpi di arma da fuoco”, riferisce TASS , citando Mizintsev.

La fonte ha anche riferito che il ponte automobilistico sul Desna, situato in direzione di Kiev, è stato fatto saltare in aria per decreto del capo di Chernigov.

Secondo Mizintsev, il ponte è stato fatto saltare in aria per impedire alla popolazione locale di lasciare la città.

Ricordiamo, l’esercito russo ha affermato che dalle 10:00 dell’8 marzo hanno introdotto un regime di silenzio, aperto corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkov e Mariupol.

Mercenari Britannici

I mercenari britannici fuggono dall’Ucraina dopo pesanti perdite

I mercenari britannici che arrivarono in Ucraina sono fuggiti dopo l’inizio di perdite su larga scala.

I mercenari britannici arrivati ​​in Ucraina nei primi giorni dopo l’inizio dell’operazione militare russa, presumibilmente per supportare le forze armate ucraine, sono fuggiti oltre il confine ucraino. Il motivo del ritorno a casa erano le perdite molto gravi e l’ulteriore inutilità di trovarsi sul territorio dell’Ucraina.

Secondo alcuni dati, un gruppo di mercenari britannici, che contava fino a 15 persone, ha deciso di lasciare il territorio dell’Ucraina a causa delle perdite significative che l’esercito ucraino ha iniziato a sopportare. Inoltre, anche la britannica PMC ha subito delle perdite, tuttavia al momento non ci sono dettagli in merito. Dato il numero precedentemente annunciato di mercenari britannici arrivati ​​in Ucraina, al momento non possono esserci più di cento membri delle PMC britanniche sul territorio dell’Ucraina.

l ritorno in patria dell’esercito britannico (e questo dovrebbe essere inteso come un banale volo) è la prova che le PMC straniere sono ben consapevoli dell’ulteriore inutilità di trovarsi sul territorio dell’Ucraina con i corrispondenti rischi di essere colpiti da Calibro o Daggers russi ”, osserva lo specialista.

In precedenza, la parte russa aveva sottolineato che non intendeva sopportare l’apparizione di mercenari stranieri sul territorio dell’Ucraina e avrebbe considerato questi ultimi come obiettivi legittimi.

Fonti:

https://vz.ru/news/2022/3/24/1150308.html

https://avia.pro/news/britanskie-nayomniki-sbezhali-iz-ukrainy-posle-krupnyh-poter

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov