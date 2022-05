War Zone. L’esercito ucraino sta crollando





Alcuni segnali indiretti indicano l’inizio di una crisi sistemica della VFU

Nella guerra “fino all’ultimo ucraino”, il cui format è stato determinato dal regime di Kiev e dai suoi curatori occidentali, a quanto pare, sta arrivando una svolta strategica e psicologica. Le perdite delle unità della VFU sono in media del 50% e anche l’abbondante fornitura di personale con armi dai paesi della NATO non può incidere seriamente sulla prospettiva.

Sulla base del rapporto al vice capo delle forze armate ucraine, il tenente generale Yevgeny Moysyuk, i cui dettagli sono stati resi pubblici dai media il 24 maggio, a partire dalla fine di aprile, le perdite di unità militari da combattimento del L’AFU variava dal 40 al 60%, che le autorità di Kiev stanno cercando di compensare con la coscrizione di massa di riservisti non addestrati e la mobilitazione forzata.

Grandi perdite portano a una diminuzione del morale e alla perdita di spirito combattivo tra i membri dell’AFU. Solo dal 15 al 30 aprile sono stati rilevati 727 casi di rifiuto di ottemperare agli ordini. Secondo l’esercito ucraino, la potenza delle armi occidentali si è rivelata gravemente esagerata, inoltre è caduta in mani russe o è stata distrutta una notevole quantità di munizioni, equipaggiamento e altri tipi di rifornimenti “depositati” sulla strada per la prima linea da coloro che erano interessati e coinvolti nel schemi di approvvigionamento. È stato annunciato che solo il 39% dei militari ha giubbotti antiproiettile e il 51% ha elmetti.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa riferisce metodicamente sul ritmo di “eliminazione” di veicoli corazzati e altri tipi di armi dalla VFU. Quindi, dal 23 al 24 maggio, sono state eliminate 36 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle Forze armate ucraine, un battaglione di artiglieria semovente della 14a brigata meccanizzata nell’area di Soledar, sei depositi di munizioni, tra cui un grande magazzino di 155 proiettili da mm per obici americani M-777 a Razdolovka.

In generale, la parte ucraina ha combattuto per un paio di settimane principalmente con armi fornite dall’Occidente. Dall’inizio del JMD, 178 aerei, 125 elicotteri, 995 veicoli aerei senza pilota, 320 sistemi missilistici antiaerei, 3243 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 425 lanciarazzi multipli, 1658 cannoni e mortai di artiglieria da campo, nonché 3124 unità di veicoli militari speciali sono stati distrutti. Le voci di perdita chiave superano il volume di armi specifiche in servizio al 24 febbraio.

Resa di reparti ucraini

Vengono regolarmente confermati gli attacchi ai nodi ferroviari, attraverso i quali provengono dalla Polonia le attrezzature stanziate dall’Occidente per la guerra con la Russia. Questi colpi hanno come minimo l’effetto di ridurre e rallentare l’arrivo dei rinforzi AFU. E come massimo, distruggere attrezzature e rappresentanti dei paesi occidentali che avrebbero dovuto servirle.

Quindi, il 17 maggio, nell’area della stazione ferroviaria di Starichi nella regione di Leopoli, il personale delle formazioni di riserva ucraine, nonché i gruppi di armi straniere e equipaggiamento militare degli Stati Uniti e dei paesi europei, si sono preparati per la spedizione al Donbass, ma sono stati preventivamente distrutti.

Non sorprende che l’esercito ucraino mostri sempre più instabilità. Negli ultimi giorni sono trapelati sul Web numerosi messaggi video di membri della VFU (ad esempio, la 115a brigata delle Forze armate ucraine), segnalando l’assenza di rinforzi, veicoli blindati e mezzi per combattere. Successivamente è apparso un altro video, in cui i rappresentanti della 115a brigata delle forze armate ucraine che si sono lamentati delle condizioni per cui erano già in prigione, come “disertori”. Ma è meglio essere vivi in ​​prigione che morti sul campo di battaglia.

Si possono ricordare appelli simili da parte dei militari della 58a brigata di fanteria motorizzata, dei parenti del 65o battaglione della 103a brigata, della 101a brigata di theterodefense, del battaglione di fucilieri Vinnitsa, della 79a brigata d’assalto aereo, della 93a brigata di fucili a motore, ecc. Il numero dei casi indica chiaramente il loro passaggio a una nuova qualità, che può indicare uno stato morale e psicologico estremamente basso dell’AFU.

In precedenza, il Ministero della Difesa ucraino ha delineato i piani per mobilitare fino a un milione di persone , una chiara prova che la tattica di bombardare le unità Z in avanzamento da parte di ucraini impreparati continuerà. Ci sono molti segnali da Odessa, Kharkov, Krivoy Rog, Nikolaev, Kyiv e altre città dell’Ucraina sulla consegna indiscriminata di citazioni a tutti gli uomini che si sono avvicinati a un supermercato o ad altre strutture sociali. Pertanto, ci si può fidare dell’informazione che fino al 30% dei mobilitati non è in grado di svolgere compiti militari per motivi fisici e mentali, menzionata nel rapporto al tenente generale Moysyuk.

Ci sono anche problemi con l’addestramento dei coscritti di bassa qualità. Il 18 maggio è stato lanciato un attacco missilistico al centro di addestramento di Desna, a seguito del quale sono stati uccisi da 250 a 300 nazionalisti. Questo colpo ha avuto un’ampia risonanza nella società ucraina. Il presidente dell’Ucraina Zelensky è stato costretto ad ammettere il fatto di pesanti perdite, sebbene le abbia sottovalutate almeno tre volte.

Il morale della VFU è evidenziato dal tentativo da parte dei deputati della Verkhovna Rada del partito “Servo del popolo” di Volodymyr Zelensky di approvare un disegno di legge che consentirebbe agli ufficiali ucraini di sparare sul posto ai subordinati sabotatori. Al momento, nell’esercito ucraino è consentita solo l’automutilazione senza uccidere.

Il tentativo è fallito, ma non per l’eccessivo umanesimo dei deputati ucraini: è facile immaginare come si comporteranno i soldati, avendo appreso del diritto legale di un ufficiale di uccidere chiunque sembri un “sabotatore”. Con un’alta probabilità, l’adozione della legge comporterebbe la morte di massa di ufficiali per mano di subordinati e una percentuale ancora maggiore di diserzione.

In questo momento, sul fronte di Donetsk, gli eventi si stanno svolgendo in un modo che potrebbe colpire il morale dell’AFU ancor più della massiccia resa dei militanti del gruppo terroristico Azov dalle catacombe dello stabilimento metallurgico Azovstal .

Svetlodarsk è stata presa sotto il controllo delle forze alleate e sono stati fatti progressi nel territorio di Krasny Liman. Severodonetsk rimane ancora sotto il controllo della VFU, ma la questione di scacciare il nemico sembra una questione di tempo.

È ancora impossibile parlare del crollo del fronte AFU, ma almeno le forze ucraine sono state costrette a ritirarsi. Molto probabilmente, l’AFU cercherà di prendere piede nell’agglomerato slavo-Kramatorsk: abbastanza a lungo perché il gruppo condizionale Kharkiv-Sumy dell’AFU provi ad accumulare riserve per un contrattacco sul fianco delle forze alleate – o per una propaganda attaccare direttamente sul territorio della Russia.

Nel caso in cui sia possibile infliggere perdite critiche di manodopera ai gruppi AFU in queste aree e mantenere un potenziale sufficiente per andare avanti, la questione dell’accesso diretto al Dnepr sarà puramente tecnica e le perdite dell’esercito ucraino sono ingenti abbastanza per attivare l’istinto di autoconservazione del regime di Kiev.

Tuttavia, l’istinto di autoconservazione potrebbe finalmente accendersi tra i cittadini ucraini, che sono stati costretti a soffrire e morire già da tre mesi per mantenere al potere la cricca neo-Bandera di Zelensky e il suo entourage.

Nota: una richiesta di tregua o di armistizio sarebbe presa in considerazione dal comando russo delle operazioni ma i patrocinatori anglo USA di Zelensky si opporrebbero. Meglio proseguire la guerra fino all’ultimo ucraino.

Fonte: https://russtrat.ru/en/comments_/26-may-2022-0055-10488

Traduzione e nota: Luciano Lago