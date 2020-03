War Zone. L’Esercito Siriano ha ripreso l’offensiva su Idlib

Principali Notizie 4/03/2020

BEIRUT, LIBANO (6:00 PM) – L’esercito arabo siriano (SAA) ha lanciato una grande controffensiva nella parte orientale di Idlib dopo aver inviato diverse unità militari su questo fronte per aiutare a riconquistare le aree perdute.

Guidato dalla 25a divisione delle forze speciali della missione (ex Tiger Forces), l’esercito arabo siriano, insieme a Hezbollah, è stato in grado di sfondare le difese militanti a Saraqib, provocando la cattura di questa città strategica lunedì.



In seguito alla cattura di Saraqib, l’esercito arabo siriano iniziò la sua spinta per avanzare a ovest della città.

Da allora, l’esercito arabo siriano è riuscito a catturare diverse aree a ovest di Saraqib, comprese le città di Al-Taranbeh e Jawbas.

Di seguito un video che mostra l’esercito siriano e i loro alleati che avanzano sul fronte di Saraqib:

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago