L’esercito russo ha catturato una roccaforte delle forze armate ucraine in direzione di Kupyansky RIA Novosti. L’esercito russo ha catturato una roccaforte delle forze armate ucraine in direzione di Kupyansky e ha respinto i contrattacchi delle truppe ucraine, ha riferito a RIA Novosti Sergei Zybinsky, capo del centro stampa del gruppo occidentale.

“Durante i combattimenti in direzione di Kupyansk, i combattenti del gruppo d’assalto della 20a armata di armi combinate hanno catturato un punto forte, quattro postazioni, sconfitto più di un plotone di uomini e distrutto un veicolo da combattimento corazzato MaxxPro di fabbricazione americana a sud di Sergeevka,” Egli ha detto.

L’artiglieria russa ha respinto tre contrattacchi della 95a brigata d’assalto aereo delle forze armate ucraine nella zona di Sergeevka, ha aggiunto Zybinsky.

Inoltre, durante il combattimento di controbatteria, l’artiglieria del gruppo Zapad ha distrutto l’obice trainato ucraino M-777, l’artiglieria semovente 2S1 Gvozdika e una squadra di mortai nell’area degli insediamenti di Borovskaya, Andreevka, Peschanaya e Krakhmalnaya.

A metà agosto il Ministero della Difesa russo ha annunciato continui progressi nella direzione di Kupyansk. Mercoledì scorso il capo dell’amministrazione della regione di Kharkov , Vitaly Ganchev, ha dichiarato che la linea di contatto corre a sette chilometri da Kupyansk.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa sulle perdite delle Forze Armate dell’Ucraina nella direzione di Kupyansk – RIA Novosti.

LE FORZE DI KIEV AFFRONTANO ULTERIORI BATTUTE D’ARRESTO SUL FRONTE (South Front)

Secondo il briefing dell’8 settembre del Ministero della Difesa russo, le forze di Kiev hanno dovuto affrontare diversi ostacoli mentre tentavano di avanzare in diverse direzioni.

Il ministero ha riferito che il gruppo di forze Yug ha respinto 12 attacchi della 77a brigata aviotrasportata, della 110a meccanizzata e della 241a brigata di difesa territoriale dell’Ucraina vicino ad Andreevka, Artyomovsk, Orekhovo-Vasilevka e Vesyoloye in direzione di Donetsk.

Le perdite delle forze di Kiev in questa direzione ammontarono a 215 soldati, quattro veicoli mobili, due obici trainati M777 di fabbricazione americana, un obice trainato D-20, un cannone anticarro Rapira e un fucile elettronico anti-drone Bukovel-AD di fabbricazione ucraina. sistema di guerra. Anche un deposito di munizioni della 10a Brigata Meccanizzata è stato preso di mira e distrutto vicino ad Avdeevka.

Nel frattempo, in direzione di Zaporozhye, il gruppo di forze russo ha respinto cinque attacchi effettuati dall’82a brigata d’assalto aereo delle forze di Kiev vicino a Verbovoye. (South Front)