WAR ZONE: LE FORZE RUSSE SPIANANO LA STRADA AL COLPO IN RISPOSTA AL MASSACRO DI DONETSK





I principali sviluppi militari in Ucraina si stanno verificando nelle regioni orientali e intorno alla capitale Kiev. Mentre alla periferia di Kiev le forze russe rafforzano le loro posizioni con progressi significativi, nella regione del Donbass, la L/DPR e le forze russe stanno avanzando lentamente ma costantemente. Tuttavia, la guerra terroristica ucraina potrebbe costringerli a cambiare tattica.

Le forze russe e della DPR continuano le operazioni di rastrellamento nella città di Mariupol .

Il 14 marzo, il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze speciali hanno eliminato le posizioni principali dei nazionalisti ucraini nelle aree residenziali intorno alla città. Questo ha permesso di mettere in sicurezza i corridoi umanitari per i civili e di iniziare l’evacuazione di massa della popolazione che era stata a lungo tenuta in ostaggio dai neonazisti ucraini del battaglione Azov.

4 colonne russe composte da 200 veicoli si sono mosse dalla regione di Rostov per evacuare i residenti di Mariupol.

Le unità d’assalto del DPR si stanno dirigendo verso il centro cittadino con l’avanzata graduale. I principali successi sono stati ottenuti nella parte occidentale della città.

È stato segnalato il rafforzamento delle forze russe a Mariupol. Secondo quanto riferito, 5.000 soldati della Guardia Nazionale della Federazione Russa sono arrivati ​​in città.

In generale, la situazione in prima linea nel Donbass rimane la stessa. Le forze congiunte russe e L/DPR prendono ancora il comando, ma sono ancora lontane dal risolvere il principale compito strategico di accerchiare e sconfiggere il principale raggruppamento UAF nella regione. Entrambe le parti stanno subendo perdite sensibili.

Alcuni progressi sono stati segnalati nel sud, dove le forze congiunte hanno raggiunto i villaggi di Vodyanoe, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk e Slavnoe.

Le truppe russe si stanno dirigendo verso la città di Kurakhovo, dove presto potrebbero scoppiare aspri scontri, poiché la città è un grande nodo fortificato nella parte posteriore del gruppo AFU che opera vicino a Donetsk.

Dopo l’insensato massacro di civili a Donetsk il 14 marzo, l’artiglieria della DPR con il supporto delle forze aerospaziali russe (VKS) ha colpito duramente le posizioni dell’UAF ucraino nel villaggio di Avdeevka. Questo è un chiaro segnale dell’imminente massiccia offensiva. Finora, alcuni dei gruppi d’assalto della DPR hanno tentato di avanzare attraverso le posizioni dell’UAF vicino a Donetsk, ma quasi senza successo. Le posizioni UAF sono ben fortificate e qualsiasi assalto frontale provoca perdite significative da parte delle due parti. Ecco perché le forze congiunte stanno cercando di circondare il gruppo UAF il prima possibile. Tuttavia, i bombardamenti regolari sui civili a Donetsk, compreso il recente sanguinoso attacco con il missile tattico Tochka-U equipaggiato con munizioni a grappolo, potrebbero costringere il DPR a spingere le forze ucraine fuori dalla periferia della città.

Continuano aspri combattimenti nell’area di Popasnaya e Severodonetsk. Il successo decisivo non è stato ancora raggiunto. Le città di Severodonetsk e Lisichansk sono circondate dalle tre direzioni, ma le truppe LPR sembrano non avere fretta di bloccare completamente le città. Piuttosto non hanno forze sufficienti per sopprimere l’UAF in periferia, o stanno cercando di evitare un altro disastro come sta accadendo a Mariupol.

Alcuni successi tattici delle forze russe sono stati riportati nella città di Izyum, dove continuano i combattimenti per il controllo della periferia meridionale e l’attraversamento del fiume Seversky Donets. Secondo quanto riferito, le unità d’assalto russe sono avanzate nella periferia occidentale e sud-occidentale di Izyum e hanno raggiunto l’area a nord di Barvenkovo.

Non sono stati segnalati cambiamenti significativi sulle linee del fronte Kharkov – Chernigov . Il 14 marzo, secondo quanto riferito, il VKS russo era meno attivo su Kharkiv, ma alla periferia continuano feroci bombardamenti di artiglieria. Le forze armate della Federazione Russa non effettuano operazioni di assalto in quest’area. Continuano gli scontri nei pressi della cittadina di Chuguev, ancora sotto il controllo dell’UAF.

Le forze armate della Federazione Russa hanno ottenuto successi tattici locali nella periferia orientale e occidentale della capitale. Tuttavia, sono lontani dal prendere il controllo delle strade meridionali per Kiev . La feroce resistenza delle forze ucraine e dei loro alleati stranieri schierati intorno alla capitale blocca qualsiasi svolta dell’esercito russo.

Nelle regioni meridionali la situazione resta stabile.

Scontri sono stati segnalati a est di Orekhov e nelle aree di Gulyai-Pole. Tuttavia, senza anticipazioni da nessuna parte.

I media ucraini hanno riferito di combattimenti al confine tra le regioni di Zaporozhye e Dnepropetrovsk a sud di Krivoy Rog.

Un altro missile ucraino Tochka-U è stato intercettato nella regione di Kherson.

Il 14 marzo, l’esercito russo è sbarcato alla base della Guardia Costiera ucraina vicino a Berdyansk. La base navale della Marina ucraina a Berdyansk è passata sotto il pieno controllo delle forze armate russe.

Nell’ambito del programma di sviluppo della flotta ucraina, la principale base navale sul Mar d’Azov dovrebbe essere costruita lì grazie alle donazioni e sotto il controllo dell’esercito britannico.

Nel pomeriggio del 14 marzo e nella mattina del 15 marzo, il numero di sortite di combattimento dell’aviazione russa è aumentato. Grandi gruppi delle forze armate dell’Ucraina nell’est dell’Ucraina continuano la difesa attiva delle loro posizioni. Il numero delle forze armate russe in Ucraina è oggettivamente insufficiente per una rapida e decisiva copertura laterale e accerchiamento di migliaia di truppe UAF su posizioni fortificate. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa è stato costretto a modificare la sua tattica iniziale di “carica di cavalleria” per la distruzione sistematica delle forze nemiche e dei mezzi utilizzando il suo vantaggio nell’aviazione e nell’artiglieria.

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago