WAR ZONE: LE FORZE RUSSE RIVENDICANO VITTORIE IN DPR E LPR, L’AFU SUBISCE PESANTI PERDITE

A partire dal 22 maggio 2022, sul territorio della Repubblica popolare di Donetsk, le truppe DPR e LPR con il supporto del fuoco delle forze armate russe hanno liberato e stabilito il pieno controllo su 216 insediamenti.

Nella Repubblica popolare di Luhansk, i principali sviluppi militari si svolgono nell’area di Popasnaya. Le unità della milizia popolare LPR stanno sviluppando un’offensiva in tre direzioni dall’area di Popasnaya contemporaneamente. C’è progresso in tutte le direzioni.

Dopo che il controllo LPR è stato stabilito su Popasna, le truppe russe e LPR hanno lanciato un’offensiva in tre direzioni:

1) ad ovest verso la città di Artemovsk (Bakhmut). Le forze guidate dalla Russia hanno recentemente preso il controllo dei villaggi di Vyskriva, Tripolie, Novaya Kamenka, che minacciano l’importante strada T1302, la principale strada di rifornimento per le forze armate ucraine nella regione di Severodonetsk-Lisichansk.

Il 22 maggio, l’AFU ha riconosciuto la perdita di Vladimirovka, dove le forze a guida russa sono entrate due giorni fa. Il villaggio si trova a 15 chilometri a est di Bakhmut, che può essere già raggiunto dall’artiglieria russa. L’AFU ha anche riconosciuto che le forze guidate dalla Russia hanno raggiunto la città di Soledar.

2) Le unità russe e LPR stanno avanzando a nord da Popasnaya per andare nelle retrovie e circondare il gruppo AFU a Severodonetsk e Lisichansk. I villaggi di Aleksandlropolie, Lipovoe e Vasilevka sono sotto il controllo della LPR. L’avanzata della LPR si è fermta sulla linea Kamyshevakha – Viktorovka – Lipovoye. Il 22 maggio, i cosacchi del 6° reggimento della milizia popolare LPR sono entrati nell’insediamento di Viktorovka. È in corso una dura battaglia. L’insediamento è di importanza strategica per l’ulteriore circondamento del gruppo AFU nella città di Kamyshevakha, dove continuano i combattimenti.

3) Le forze a guida russa si stanno dirigendo a sud per entrare nella parte posteriore dell’AFU vicino a Svetlodarsk. Le unità LPR attaccano il villaggio di Vozdvizhenka dalle loro posizioni a Troitskoe.

Le AFU (forze ucraine ) stanno ancora subendo pesanti perdite, in prima linea LPR e DPR:

Nella zona di Liman , i combattimenti continuano alla periferia della città. Nonostante la minaccia di accerchiamento, le forze armate ucraine continuano a difendere attivamente le loro posizioni. La milizia popolare della DPR ha ufficialmente confermato il controllo di Drobyshevo e degli insediamenti a nord.

Le AFU non cambiano tattica e continuano a nascondere i carri armati alle case del settore privato:

L’assalto a Severodonetsk continua . I combattimenti continuano in periferia. Le forze guidate dalla Russia hanno stabilito il controllo e hanno completamente rastrellato il distretto di Shchedrishchevo a nord di Severodonetsk. La situazione del raggruppamento di truppe ucraine in città si è complicata a causa della distruzione del ponte per Lisichansk il 21 maggio, che complica notevolmente la fornitura e un potenziale ritiro.

Nella Repubblica popolare di Donetsk , continuano pesanti combattimenti nei pressi della capitale, alla periferia di Avdiivka.

Le unità della Milizia popolare della DPR stanno avanzando dalle città di Novobakhmutovka e Novoselovka-2, hanno preso il controllo della strada sulla linea Kamenka-Veseloe.

Il 22 maggio, le unità della DPR hanno preso il pieno controllo del villaggio di Novoselovka situato nel distretto di Troitsky a sud di York.

Continuano i massicci bombardamenti di artiglieria delle aree fortificate dell’esercito ucraino nell’area di Mariinka.

Le forze aerospaziali russe sulle linee del fronte del Donbass:

Secondo rapporti non confermati, 2 battaglioni di fanteria polacca si sono trasferiti da Kiev il giorno prima e hanno raggiunto Pavlograd per supportare l’AFU. Secondo quanto riferito, la fanteria polacca si sta preparando per il trasferimento nell’area di Avdiivka. Secondo quanto riferito, ogni battaglione è equipaggiato con 4 cannoni anticarro Rapier, veicoli corazzati per il trasporto di personale e veicoli corazzati di fabbricazione statunitense.

Le forze speciali delle forze armate della Federazione Russa hanno distrutto gli osservatori della 128a brigata d’assalto di montagna separata delle forze armate della Transcarpazia vicino al villaggio di Pologi nella regione di Zaporozhye:

Nel sud dell’Ucraina, continuano le pesanti battaglie di artiglieria in prima linea tra le regioni di Kherson e Nikolaev . L’AFU dovrebbe lanciare un’altra offensiva nella regione, ma finora le linee del fronte sono rimaste invariate.

L’AFU sta bombardando aree civili vicino al fronte. Il 22 maggio sono stati effettuati numerosi scioperi nelle aree residenziali di Donetsk, Yasinovata e Volnovakha.

Secondo il Comitato Centrale della DPR un civile è morto a seguito dei bombardamenti a Volnovakha il 22 maggio. La vittima è una donna nata nel 1947. Finora il numero totale delle vittime dei bombardamenti su Volnovakha del 22 maggio ha raggiunto 5 civili: quattro sono rimasti feriti, un altro è stato ucciso.

Le AFU sono state avvistate per la prima volta utilizzando l’MLRS RM-70 ricevuto dalla Repubblica Ceca nella regione del Donbass. RM-70 Raketomet vzor 1970 è un lanciarazzi multiplo. È la versione cecoslovacca dell’MLRS BM-21 “Grad” sovietico. È stato sviluppato alla fine degli anni ’60 come successore dell’obsoleto RM-51:

Il 22 maggio, i sabotatori delle forze armate ucraine hanno tentato di assassinare il sindaco della città di Energograd Andrey Shevchik. È stato preso di mira all’ingresso di un edificio residenziale dove vive sua madre a Energograd. L’esplosione all’ingresso è tuonata nel momento in cui Shevchik è entrato nell’ingresso. A seguito dell’incidente, il soffitto interpiano è stato parzialmente distrutto e la porta d’ingresso è stata sfondata.

Feriti il ​​sindaco e le sue guardie. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine. Secondo i media, i sabotatori delle forze armate ucraine hanno piazzato un ordigno esplosivo con telecomando e l’hanno attivato nel momento in cui Shevchik è entrato nell’edificio.

L’AFU continua a bombardare regolarmente gli insediamenti di confine delle regioni russe di Kursk e Belgorod. A seguito degli attacchi dell’AFU, diverse case e veicoli dei residenti locali sono stati danneggiati nel villaggio di Tetkino, nella regione di Kursk. L’altro giorno, il governatore locale ha denunciato la morte del camionista durante il bombardamento dell’artiglieria ucraina.

I combattimenti nella città di Mariupol sono finiti . Il pesante equipaggiamento militare della Milizia popolare della DPR viene trasferito in prima linea nel Donbass dalla città di Mariupol.

Le truppe russe e le unità d’assalto della DPR stabilirono il pieno controllo dell’impianto di Azovstal. Dal 16 maggio al 20 maggio, 2.439 combattenti ucraini si arresero. Tra i prigionieri ci sono i capi del reggimento neonazista Azov.

Ai giornalisti militari è stato permesso di entrare nei sotterranei, dove i militanti ucraini si nascondevano da marzo. I combattenti ucraini hanno distrutto quasi tutto l’equipaggiamento militare rimasto nelle strutture. Tuttavia, i militari russi hanno già scoperto diversi reperti interessanti nei rifugi ucraini.

Il comandante della brigata DPR Vostok, Alexander Khodakovsky, ha mostrato prove che l’OSCE ha fornito assistenza attiva all’AFU e ai militanti ad Azovstal.

“In tutti questi anni l’OSCE è stata sospettata di assistere il nemico. Eravamo sicuri che le loro telecamere, abbondantemente sparse lungo la linea di contatto in combattimento, apparentemente per monitorare il rispetto del regime del silenzio, stessero effettivamente trasmettendo informazioni sulle nostre azioni al nemico. Ecco una prova indiscutibile dell’impegno dell’OSCE: un telefono satellitare trovato durante l’ispezione di Azovstal”.

I giornalisti hanno condiviso filmati che mostrano una droga lasciata dai combattenti ucraini. Numerose affermazioni dei militari ucraini provenienti da tutte le aree del fronte del Donbass hanno confermato che la droga viene fornita deliberatamente ai militari dal comando militare ucraino.

Fonte: South Front (Video)

Traduzione: Luciano Lago